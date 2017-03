Annonce

Argumentaire

Depuis la publication du premier recueil poétique Les Visages inachevés, il y a cinquante ans, l’oeuvre de Vénus Khoury-Ghata, poète et romancière libanaise francophone vivant à Paris, ne cesse de redéfinir le rôle des nations, de la langue, de la culture dans le monde contemporain par la représentation d’êtres broyés par leur destin. Une prise de conscience humaine et politique née de la crise du Moyen-Orient et de la guerre civile libanaise a déterminé l’orientation et l’engagement de ce regard fait de deux langues, outils de son travail, qui dénonce inlassablement l’obsession des frontières, la guerre et la mort au nom de la nécessaire rencontre entre les cultures, seul gage d’espoir et de solidarité mondiale. Dans ses romans et ses oeuvres poétiques il existe un dialogue constant entre l’épreuve du collectif et l’expérience personnelle nourri par un imaginaire puisant dans la réalité libanaise, dans la culture arabe, dans la littérature française, dans la mythologie grecque, et dans le monde sud-américain, et qui s’enrichit des passerelles ainsi créées entre les cultures.

Cette journée d’étude est la première consacrée à l’ensemble de l’oeuvre de Vénus Khoury-Ghata, auréolée de nombreux prix littéraires, dont le dernier vient d’être décerné en 2015 avec le prix Renaudot «Llivre de poche » pour La Fiancée était à dos d’âne. Il s’agit d’un premier état des lieux des études sur cette oeuvre majeure, encore largement inexplorée par la critique.

Programme

9h00-9h30 Accueil

9h30-9h40 Ouverture de la journée d’étude par Francesca Tumia, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 / THALIM

9h40-11h15 Session 1

Modérateur Xavier Garnier, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 / THALIM

Vénus Khoury-Ghata : Lecture de poèmes

Pierre Brune l, Université Paris Sorbonne – Paris IV : « Orphée au féminin : Vénus Khoury-Ghata »

Discussion

11h15-11h35 Pause

11h35-13h Session 2

Modérateur Francesca Tumia, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 / THALIM

Mireille Rebeiz , Stony Brook University, New York : « Le Grotesque, le Carnavalesque et l’Absurde chez Vénus Khoury-Ghata »

Discussion

13h-14h30 Pause Déjeuner

14h30-15h50 Session 3

Modérateur Lara Haddad Gelalian, Université Saint Joseph, Beyrouth, Liban

Ines Horchani , Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / CERC, LGC-MA : « Vénus Khoury-Ghata traductrice d’Adonis »

Discussion

15h50-16h10 Pause

16h10-17h30 Session 4

Modérateur Ines Horchani, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 / CERC, LGC-MA

Marie-Thérèse Oliver-Saidi , IISMM-EHESS : « Exorciser la mort, une quête vitale chez Vénus Khoury-Ghata »

Discussion

17h30-17h45 Conclusions et clôture de la journée d’étude par Xavier Garnier et Francesca Tumia