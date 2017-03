Annonce

Argumentaire

La séquence électorale de 2017 en France (élection présidentielle, élections législatives et élections sénatoriales partielles) donnera lieu à une pluralité de dispositifs d’observation et d’analyse dans la discipline. Soucieuse de rendre compte le plus largement possible de cette pluralité et d’œuvrer pour un dialogue entre les différentes équipes, sans exclusive, la Revue souhaite consacrer à ces élections deux numéros thématiques.

Un numéro à paraître en décembre 2017, consacré essentiellement aux analyses plus « factuelle » des résultats et à la présentation des grandes tendances par électorat ou par candidat

Il s’agit ici de fournir le numéro de la RFSP très attendu au plan national et international afin de fournir rapidement des données et analyses éclairées et de référence, numéro comparable à celui produit lors des précédentes consultations électorales. Les articles publiés feront le point sur les grandes tendances sociologiques et politiques des électorats et s’interrogeront également sur les ressorts du succès des uns et des défaites des autres (poids des primaires, campagne électorale, mise sur agenda, stratégie électorale, géographie des votes, perceptions des candidats et de leurs propositions, inquiétudes des électeurs, mobilisation électorale). Bien que la dimension factuelle soit ici importante, les articles proposés devront s’inscrire dans les grandes controverses scientifiques de l’analyse du vote aujourd’hui et se situer vis-à-vis d’elles. Les articles pourront également couvrir le contexte particulier des élections de 2017 (adoption du système des primaires par le centre et la droite française, décision du président de la République sortant de ne pas se représenter…).

Un numéro à paraître en juin 2018 portant davantage sur l’analyse des grands clivages socio-politiques et dimensions partisanes que la séquence électorale de 2017 aura permis d’observer

Il s’agit ici de produire un dossier montrant en quoi les élections de 2017 permettent de questionner les grands paradigmes explicatifs du vote et les grandes questions relatives aux alignements sociaux, politiques et partisans. Parmi les questions couvertes (liste non exhaustive), les articles proposés pourraient répondre aux suivantes : que reste-t-il de l’explication par les « variables lourdes », y a-t-il eu, plus que dans le passé, vote sur enjeu, quelles grandes évolutions ces élections traduisent-elles du point de vue du système de partis et des alignements électoraux ? Qu’en est-il également en matière d’affaiblissement du lien partisan ? Les électeurs sont-ils plus influencés par leurs valeurs ou leurs intérêts ? Les dynamiques territoriales traduisent-elles un approfondissement des tendances lourdes observées dans un passé récent ?

Le comité de rédaction de la RFSP souhaite que chacun de ces deux numéros comporte des articles issus d’une pluralité de points de vue, de méthodes et provenant des différents sites qui aujourd’hui en France développent des dispositifs d’observation et d’analyse de la séquence électorale de 2017. Le comité de rédaction se saisira des propositions individuelles qui lui parviendront et prendra la responsabilité éditoriale de ces deux numéros afin d’en assurer la cohérence scientifique. Au sein de chacun des deux numéros, des articles à dimension méthodologique pourront être proposés, soit dans le domaine de l’analyse des données d’enquêtes électorales, soit dans le domaine de l’analyse spatiale et territoriale du vote. La dimension méthodologique pourrait également être partie intégrante d’articles à dimension principalement substantielle.

Conditions de soumission

Les propositions sont à adresser à la Revue (par mail à cecile.brouzeng@sciencespo.fr)

avant le 1er avril 2017

Les délais de remise des textes sont :

Pour le numéro de décembre 2017 : 1er septembre 2017

Pour le numéro de juin 2018 : 1er mars 2018

Les articles seront évalués selon la procédure normale en cours à la RFSP et pourront être refusés ou faire l’objet de demandes de modifications plus ou moins importantes selon les cas.

Comité de rédaction

Bruno Cautrès, CNRS, Cevipof

Brigitte Gaïti, Université Paris I-Panthéon Sorbonne

Jacques Gerstlé, Université Paris I-Panthéon Sorbonne

Bertrand Guillarme, Université Paris VIII, LabToP

Florence Haegel, Sciences Po Paris, CEE

Sandrine Lefranc, CNRS, ISP

Gilles Pinson, Sciences Po Bordeaux

Sabine Saurugger, Sciences Po Grenoble

Sylvie Strudel, Université Paris II-Panthéon Assas

Yves Surel, Université Paris II-Panthéon Assas

Pascal Vennesson, Université de Nanyang, RSIS (Singapour)

Directeur de publication

Yves Déloye, Sciences Po Bordeaux

Responsable éditoriale