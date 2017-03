Annonce

Argumentaire

Près de vingt ans après le colloque consacré en 1988 à Antoine de Chabannes, comte de Dammartin de 1439 à 1488, la médiathèque de Meaux et la Société d’histoire et d’archéologie de la Goële (SHAG) organisent, dans le cadre du Le anniversaire de la SHAG, un colloque pour présenter les dernières découvertes portant sur Antoine et son fils Jean de Chabannes, comte de Dammartin de 1488 à 1503, sous l’angle de leurs manuscrits, aujourd’hui mieux identifiés.

De belle facture, notamment en matière d’enluminures, la plupart de ces manuscrits gardent une part d’inconnu et de mystère que ce colloque réunissant historiens, bibliothécaires et archivistes a vocation à éclairer d’un regard nouveau.

Organisateurs

Médiathèque de Meaux et Société d’histoire et d’archéologie de la Goële (SHAG) avec le soutien de l’Ecole nationale des chartes / Centre Jean Mabillon, de la Ville de Dammartin-en-Goële et du Conseil départemental de Seine-et-Marne.

Programme

9h15 Accueil

9h45 Ouverture par la maire-adjointe de Meaux déléguée à la Culture et au Patrimoine

La présidence de la journée sera assurée par Anne MARZIN, conservateur en chef honoraire des médiathèques de Meaux et présidente honoraire d’ESAUPE 77 et par Danielle QUERUEL, professeur émérite de l’Université de Reims-Champagne-Ardenne et directrice honoraire du Master patrimoine culturel de Troyes

Session consacrée à l’histoire et aux personnalités d’Antoine et de Jean de Chabannes et à leurs descendants

10h-10h30 Introduction par Philippe CONTAMINE , membre de l’Institut, professeur émérite de Paris IV-Sorbonne

10h30-11h Michel NASSIET, professeur d'histoire moderne, Université d'Angers, CERHIO-Angers, UMR 6258, Le discours héraldique de la maison de Dammartin

11h-11h15 pause

11h15-11h45 Olivier MATTÉONI , professeur d’histoire médiévale, Université Paris I - Panthéon Sorbonne, et Loïc CAZAUX , Classes préparatoires (CPGE), Lyon, Les procès d’Antoine de Chabannes (1461-1463) et de Charles de Melun (1468), deux procès en connexion

11h45-12h15 Elizabeth A.R. BROWN, professeur émérite d'histoire, The City University of New York, Le testament d'Anne de Chabannes, fille de Jean de Chabannes

12h15-12h30 échanges

12h30-14h déjeuner libre

Les manuscrits et la bibliothèque des comtes de Dammartin

Session consacrée aux manuscrits d’Antoine et de Jean de Chabannes et à l’histoire de leur bibliothèque

14h-14h30 La Société d’histoire et d’archéologie de la Goële, Documentaire de présentation du manuscrit de la bibliothèque du château de Chantilly/Musée Condé : rois de France et comtes de Dammartin

14h30-15h Thierry CLAERR , Ministère de la Culture et de la Communication et Ecole nationale des chartes/Centre Jean Mabillon, Qui furent les commanditaires des manuscrits des comtes de Dammartin ? Jean de Chabannes ou son entourage ?

15h-15h30 Isabelle DELAUNAY, consultante en manuscrits enluminés, Les manuscrits enluminés de la bibliothèque des Chabannes

15h30-15h45 pause

15h45-16h30 Marc-Edouard GAUTIER , directeur-adjoint de la Bibliothèque municipale d’Angers, responsable des fonds patrimoniaux, Présentation du manuscrit L’Histoire des comtes de Dammartin par Nicolas Houssemaine, conservé à la Bibliothèque municipale d’Angers (ms. 2320)

16h30-17h Laurent VISSIÈRE, maître de conférences en histoire médiévale, Université Paris-IV Sorbonne, Le devenir de la bibliothèque Chabannes-Dammartin à travers l'inventaire de la bibliothèque de René et Nicolas d'Anjou-Mézières

17h-17h30 échanges et conclusion du colloque