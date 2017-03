Annonce

Présentation

Pour favoriser les échanges entre chercheurs et améliorer la visibilité de nos études, le Groupement d’intérêt scientifique Moyen-Orient et mondes musulmans (GIS) organise son deuxième Congrès à Paris les 6, 7 et 8 juillet 2017, après une conférence inaugurale le soir du 5 juillet 2017. Ce Congrès qui fera un état des lieux de la recherche française réunira plus de 400 participants dont des représentants des associations: Diwan, Halqa, Samah, et l’AGIS (Association les Amis du GIS).

Les objectifs du Congrès est d'encourager les jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants, faire connaître les associations travaillant sur le champ, réunir des chercheurs d’horizons divers pour pallier le cloisonnement inévitable des équipes de recherche, permettre à des thèmes de recherche d’être abordés en commun par des spécialistes de différentes sciences humaines et sociales, répondre aux défis posés par les bouleversements en cours au Maghreb et au Moyen-Orient, développer l’histoire de l’islam, rendre compte des mobilisations de la société civile. Des ateliers d’une journée ou d’une demi-journée présenteront des recherches en cours en favorisant les débats entre chercheurs. Il s’agit de mobiliser la communauté scientifique française et francophone par des échanges entre spécialistes de différentes périodes, de différentes disciplines et de différentes aires géographiques ou pays (Turquie, Iran, monde arabe, Indonésie,…).

Grâce à deux tables-rondes, des discussions seront menées sur les relations entre chercheurs et autres intervenants de la connaissance sur le monde musulman : - des Musées du Moyen-Orient, - des Bibliothèques, archives et ressources numériques - des rencontres transversales seront ouvertes à tous les participants du Congrès ainsi qu’au public intéressé - une conférence inaugurale par Mohammed Hocine Benkheira, directeur d’études à l’EPHE - une rencontre avec des éditeurs spécialisés sur le Moyen-Orient, des stands de livres sur les mondes musulmans- l’Assemblée générale de l’Association les Amis du GIS

Programme

Mercredi 5 juillet 2017

Dès 14h00 : Accueil des participants

17h00 à l’amphi 1 de l’INALCO : Conférence inaugurale sur l’invention du jeûne de Ramadan, par Hocine Benkheira

18h00 : Remise du Prix de thèse 2017 sur le Moyen-Orient et les mondes musulmans

Tout au long du Congrès : Exposition sur l’Année 1956 en Égypte, exposition itinérante du CEDEJ

Jeudi 6 juillet 2017

Ateliers doubles (de 9 h 00 à 12 h 00 puis de 13h00 à 15h30)

Pause café de 10h à 10h30

1/ Cyrille Aillet et Yassir Benhima : « Repenser le Maghreb médiéval: Espaces et réseaux

2/ Emma Aubin-Boltanski, Cécile Boëx et Anna Poujeau : « Conflit(s) en Syrie : terrains, approches, enjeux »

3/ Michel Boivin : « Khwaja Khidr from the Middle-East to South Asia: a preliminary survey of a multireligious figure »

5/ Philippe Bourmaud et Aline Schlaepfer: « Fantômes d’Empire. Idiomes culturels ottomans dans les sociétés arabes et turques après 1918 »

7/ Anna Caiozzo et Véronique Grandpierre: « Le jardin dans le monde proche-oriental et les mondes musulmans : histoire, patrimoine et représentations »

12/ Claire Gallien : « Refugee Literature Workshop »

17/ Christine Mussard et Juliette Honvault : « Éducations en regards : politiques éducatives, pratiques d’enseignement et altérités socioculturelles. En France et dans le monde arabo-musulman »

25/ Séverine Gabry-Thienpont : « Le phénomène missionnaire au prisme du genre dans le Moyen-Orient contemporain»

Ateliers simples matin (de 09 h 00 à 12 h 00)

27/ Hala Abou Zaki et Franck Mermier : « Résurgences mémorielles en temps de troubles : dires légitimes et récits illicites »

42/ Samia El Méchat : « Les relations interarabes à l’épreuve des crises et conflits de 1958 à nos jours »

44/ Jean-Baptiste Gallopin : « La Décision à l’ombre de la violence dans le monde arabe »

46/ Fabio Giomi : « Le corps en tant qu’objet de recherche dans les études (post)ottomanes»

54/ Vanessa Rose : « Faire parler l’archive sur la matérialité en Islam»

56/ Dilek Sarmis : « Le conservatisme dans le contexte turc républicain : une catégorie problématique »

57/ Daniel de Smet : « Les voies multiples de l’exégèse coranique : le Verset du Trône (Q.2:255) »

67/ Bochra Kammarti et Warda Hadjab : « Créativités islamiques à la mode européenne »

72/ Brigitte Foulon: « L’animal dans la littérature arabe »

Ateliers simples après-midi (de 13 h 00 à 15 h 30)

33/ Robin Beaumont et Erminia Chiara Calabrese : « Le fait combattant au Moyen-Orient »

36/ Anne-Sylvie Boisliveau : « Accuser de falsification : accuser l’Ecriture ou accuser l’adversaire ? L’idée de falsification (tahrîf) de la Bible hébraïque, du Nouveau Testament et du Coran, jusqu’à la fin du Moyen-Age»

38/ Sadia Agsous : « Le Palestinien en Israël au prisme de l’image du ghetto et de l’enfermement dans la production littéraire »

45/ Florence Jullien : « Guerre et paix en monde iranien. Revisiter les lieux de rencontre »

47/ Didier Inowlocki : « Construction et déconstruction du récit national égyptien, XIXe-XXe siècle »

55/ Laura Ruiz de Elvira : « Trajectoires du politique. Penser les processus de politisation, dépolitisation et repolitisation dans les sociétés arabes en conflit »

66/ Meriem Rodary : « Genre et rapports sociaux de sexe au Maghreb : état des lieux critique de la recherche »

73/ Camille Rhoné-Quer : « Animaux et élites sur les routes de la soie: représentations et fonctions animales dans la culture matérielle prémoderne »

77/ Damien Calais : « Les usages de l’eau et l’irrigation au Moyen-Orient et dans les mondes musulmans »

Table-ronde (de 16 h 00 à 17h30) Musées par Mounia Chekhab, conservatrice du Musée de Doha, Amphi 1 de l’INALCO

Concert à 19h00 au théâtre de la Cité universitaire salle Coupole. Quartet « Bab Assalam » mêlant le grain de la guitare électrique et la transformation sonore de l’électronique, aux ouds, aux chants, aux percussions et à la clarinette basse. Bab Assalam explore la tradition, transforme, actualise ces musiques entêtantes, souvent construites autour de la transe et met en exergue par ce biais, sans s’appesantir sur le malheur et l’horreur de la situation actuelle, une itinérance contemporaine imposée, qui est l’exil.

Vendredi 7 juillet 2017

Ateliers doubles (de 9 h 00 à 12 h 00 puis de 13h00 à 15h30)

Pause café de 10h à 10h30

8/ Agathe Fautras et Helin Karaman : « Les natures dans la ville du Moyen-Orient et du Maghreb »

9/ Mounia Chekhab : « Pèlerinages, représentations et symboles du sacré »

10/ Francesco Chiabotti : « Les représentations du Prophète : doctrines et polémiques »

13/ Laure Guirguis : « Circulations et générations révolutionnaires en Égypte, en Algérie et en Palestine (1945-2015) »

18/ Marcella Rubino : « Violence et religieux dans la littérature arabe contemporaine : de nouvelles formes d’engagement post 11 septembre ? »

20/ Alexandre Toumarkine: « Practices of Self-Development and New Age Therapies in the Post-Ottoman Space: Comparative Perspectives on the Localization of a Global Phenomenon »

21/ Emilie Villey : « Chrétiens du Moyen-Orient aux frontières »

23a/ (Matin) Boris James : « Passé et présent des frontières kurdes : revisiter les aspects de l’affirmation d’une centralité »

b/ (Après-midi) Eva Collet et Jean-David Richaud : « Matérialiser la frontière »

Ateliers simples matin (de 09 h 00 à 12 h 00)

30/ Salima Amari : « Les homosexualités au Maghreb »

32/ Armand Aupiais-L’homme : « Dynamiques contemporaines des migrations et mobilités africaines en Turquie »

34/ Hocine Benkheira : « Y a-t-il un mode islamique de gouvernement ? »

40/ Valérie Clerc : « Foncier urbain en conflit(s) au Moyen-Orient »

51/ Yassaman Khajehi : « Mondes musulmans : le texte et la narration dans les arts du spectacle »

52/ Annick Lacroix : « Retour sur un salariat ordinaire au Maghreb et au Moyen-Orient au XXe siècle »

63/ Stéphane Dudoignon : « Une légende rouge dorée. Hagiographie et culte des saints musulmans du Xxe siècle e URSS et dans les démocraties populaires »

64/ Annabelle Boissier : « Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-Orient), XIXe-XXIe siècle »

68/ Francesco Correale : « Enjeux, rôle et défis des perspectives de genre dans les recompositions historiques et sociales des mondes musulmanes »

76/ Clémentine Gutron : « Archéologies maghrébines : perspectives historiques et réalités contemporaines »

Ateliers simples après-midi (de 13 h 00 à 15 h 30)

29/ Joëlle Allouche-Benayoun : « Antisémitisme et mondes musulmans »

35/ Zaïneb Ben Lagha : « La représentation du corps masculin dans la littérature arabe contemporaine »

49/ Augustin Jomier, Alain Messaoudi et Emmanuel Szurek: « l’orientalisme en train de se faire – Une recherche collective»

50/ Erdal Kaynar : « Le vocabulaire politique turc-ottoman, XVe – XXe siècle »

53/ Noëmie Lucas : « La propriété de la terre dans les mondes musulmans »

58/ Syrine Snoussi : « Figures du pouvoir: Princes et auxiliaires de gouvernement »

60/ Pegah Shahbaz : « La construction du monde indo-persan : culture persane et image de l’autre en Asie du sud »

65/ Sepideh Parsapajouh : « La mort et ses inscriptions : peintures, poésies, mémoriaux »

71/ Danilo Marino : « L’Irrationnel au Moyen-Orient et en Islām »

80/ Anna Madoeuf : « Images de villes et imaginaires urbains»

Table-ronde (de 16 h 00 à 17h30) Bibliothèques, archives et ressources numériques par Anne Cathelineau, responsable de la Bibliothèque Orient – Monde arabe, Amphi 1 de l’INALCO

18h00 : Spectacle de marionnettes Karagöz à l’Auditorium du Pôle des langues et civilisations

Samedi 8 juillet 2017

Ateliers doubles (de 9 h 00 à 12 h 00 puis de 13h00 à 15h30)

Pause café de 10h à 10h30

4/ Ayda Bouanga et Jean-Charles Coulon : « Les mots, les sorts : le lexique de la magie dans les mondes musulmans »

6/ Virginia Cassola : « Constructions et reconstructions des patrimoines du Moyen-Orient : acteurs, processus, enjeux »

11/ Kamel Doraï : « Espaces et temps de la migration. Le rôle des réseaux en contexte de conflits au Moyen-Orient au XXe siècle »

14/ Azadeh Kian : « Genre, islam et Néo/orientalisme »

15/ Frédéric Lagrange : « Arabic Pop Culture »

16/ Anais Massot et Aline Schlaepfer : « Faire communauté dans une période de transition : conflits de loyauté, stratégies politiques et nationalité(s) chez les juifs et chrétiens entre empire ottoman et états-nation »

19/ Maria Szuppe : « Familles, autorité et savoir dans l’espace moyen-oriental (XVe-XVIIe siècles) »

22/ Hardy Mède : « Espace kurde : institutions, pouvoirs, représentations »

24/ Marie-Laure Boursin et Sabrina Mervin : « Enseignements islamiques en « terres d’islam » et en Europe: une mise en perspective »

26/ Lahcen Daaïf, Moez Dridi, Christian Müller et Ismail Warscheid : «Approches pluridisciplinaires du droit musulman »

Ateliers simples matin (de 09 h00 à 12 h 00)

28/ Viola Allegranzi : « Les voix du pouvoir : souverains, poètes, artisans dans le monde musulman oriental, Xe-XIIIe siècles »

39/ Walter Bruyère-Ostells et Benoît Pouget : « Les interventions militaires occidentales en Orient. Des guerres de civilisations vs des civilisations en guerre XIXème-XXIème »

43/ Corinne Fortier : « Corps, Genre et Techniques médicales en islam, au Maghreb et au Moyen-Orient »

59/ Renaud Soler : « Écriture et mémoire des origines dans les sociétés musulmanes : la vie du Prophète Muhammad»

75/ Aykiz Dogan et Frédéric Lebaron : « Les dirigeants de banque centrale au Moyen-Orient : spécificités et typologie »

78/ Naïma Bouras : « Conflits, pouvoir et religiosités au Moyen-Orient »

79/ Alix Philippon : « Politique et autorité dans le soufisme contemporain »

Ateliers simples après-midi (de 13 h 00 à 15 h 30)

31/ Gabrielle Angey : « Religion et engagement politique en contextes autoritaires : entre trajectoires individuelles et stratégies organisationnelles »

37/ Véronique Bontemps avec Philippe Bourmaud : « Un système sanitaire sous contrainte : politiques, économies et accessibilités de la santé en Palestine »

41/ Charlotte Courreye : « De quoi le réformisme musulman est-il le nom ? »

48/ Géraldine Jenvrin : « Herméneutiques juridiques et sources scripturaires en Islam »

61/ Laure Assaf, Mariangela Gasparotto et Marion Slitine : « Demain, le printemps : Des quotidiens entre vies rêvées et mondes imaginaires »

62/ Abdelfettah Benchenna et Dominique Marchetti : « L’audiovisuel entre les Etats et les marchés. Les transformations du secteur dans la région MENA depuis les années 1980 »

70/ Antoine Perrier : «Les Protectorats français d’Afrique du Nord»

74/Hassan Bouali et Ludwig Ruault : «Écrire l’histoire des débuts de l’islam : sources et méthodes »