La BnF propose aux jeunes chercheurs de travailler sur ses collections et de les valoriser. Afin d'encourager cette recherche, la BnF propose :

- 3 bourses de 10.000€ pour des chercheurs associés en résidence depuis au moins un an dans ses murs

- 1 bourse Mark Pigott de 10.000€ pour une recherche en histoire, histoire de l'art, nouvelles technologies

- 1 bourse Fondation Louis Roederer de 10.000€ sur la photographie et l'histoire de la photographie

Critères d’éligibilité

En fonction du type d’accueil dont vous souhaitez bénéficier, veuillez vérifier que votre situation corresponde aux critères d’éligibilité fixés sur cette page : https://bnf-aac-2017-18.sciencesconf.org/resource/page/id/2 et en bas d'annonce (Chercheur associé, chercheur invité, quelles différences)

Élaboration de votre projet de recherche

Vous devez vous demander si votre projet est suffisamment développé. Pour élaborer votre projet de recherche, connaître les fonds sur lesquels vous allez travailler, n’hésitez pas à prendre contact avec les directeurs de département concernés (voir la page « contacts utiles »).

Eléments du dossier de candidature

Les candidatures sont à formuler directement sur le site dédié sciencesconf.org. Les dossiers de candidature doit réunir :

Fiche de candidature complétée ;

Curriculum vitae ;

Liste des publications du candidat ;

Présentation du sujet de recherche proposé (4 pages maximum) ;

Projet de valorisation envisagé (2 pages maximum) pour les candidats à une bourse de recherche (Fondation Louis Roederer, Mark Pigott) ;

Lettre de présentation de la part d’une personnalité qui peut apprécier vos travaux et vous recommander (2 au maximum).

L’appel à chercheurs de la BnF est ouvert à tout type de sujet. Les candidats à l’appel à chercheurs ne doivent donc pas hésiter à proposer à la Bibliothèque des sujets de recherches dans leur discipline.

La date limite de candidature est fixée au 24 avril 2017.

Pour toute information relative à la soumission de votre candidature, merci de contacter la Bibliothèque à l’adresse suivante : appelachercheurs@bnf.fr

Axes de recherche

Afin d’éviter la dispersion des travaux, la Bibliothèque a défini trois larges axes de recherche.

Axe 1 : étude et valorisation des collections

Le premier est celui des collections proprement dites et de leur valorisation.

La richesse exceptionnelle des collections autant que leur ampleur permettent aux différents chercheurs d’explorer des sources inédites dans leur domaine. La Bibliothèque leur offre une grande diversité de sources : ses propres archives, ses fonds non encore classés ou inventoriés, ses acquisitions patrimoniales récentes, ou encore les données issues du dépôt légal de l’internet. Par leur encyclopédisme revendiqué et cultivé depuis l’origine, les collections de la Bibliothèque permettent aux chercheurs de l’ensemble des disciplines universitaires d’y trouver leur intérêt.

La recherche à la Bibliothèque est d’une grande exigence et richesse. Ses résultats méritent donc d’être diffusés dans un large public. Les mécènes de la Bibliothèque qui accompagnent ses chercheurs y sont très attachés. Les journées européennes du patrimoine sont également un moment de rencontre entre le grand public, qui vient à la découverte des collections de la Bibliothèque, et les chercheurs. Dans chacun de ces cas, le travail de recherche est un moyen de développer la visibilité des collections de la Bibliothèque.

Pour aider les chercheurs dans leur choix, certains départements de la Bibliothèque proposent des sujets pouvant s’inscrire dans des travaux de masters recherche ou plus souvent de thèses. Parmi les sujets proposés dans ce premier axe « Etude et valorisation des collections », un grand nombre porte sur des collections conservées au département des manuscrits. Certains sujets sont centrés sur des archives très récemment entrées comme celles de Mohammed Dib. Non développé dans cette liste, un travail de recherche pourrait être mené sur le fonds Antonio Tabucchi, également acquis récemment et encore en cours d’acquisition et dont une petite partie a pu être aperçue par le grand public. D’autres sujets ont un corpus à circonscrire comme celui portant sur les manuscrits khmers.

Axe 2 : étude du livre et des bibliothèques

Le deuxième axe est celui de l’histoire de la Bibliothèque, des bibliothèques en général, et du livre.

La Bibliothèque considère qu’il est de son devoir de favoriser toute recherche dans ce domaine particulier, non seulement parce qu’elle en est le terrain par excellence, mais aussi parce qu’elle y dispose, au travers de son personnel, d’une forte légitimité scientifique. Elle distingue les chercheurs associés sur l’étude du livre et des bibliothèques, par l’octroi d’une bourse BnF spécifique. Elle œuvre dans ce domaine à travers son Comité d’histoire, ouvert aux experts universitaires. Les sujets de recherche proposés dans ce dossier sur l’histoire de la Bibliothèque constituent un prolongement des travaux du Comité d’histoire.

Pour guider les chercheurs dans leur choix, la Bibliothèque propose des sujets s’inscrivant dans ce second axe « Etude du livre et des bibliothèques ». Une place particulière est réservée à la question du genre et de la sexualité en bibliothèques et singulièrement à la BnF.

Axe 3 : étude de l'histoire de la photographie et de la photographie

Le sujet proposé pour l'obtention da la bourse de recherche Fondation Louis Roederer, doit impérativement concerner la photographie, mais cela peut être aussi bien sous ses aspects historiques que techniques, artistiques, ou encore sociologiques. Le projet doit s'ancrer au moins en partie dans les collections et les fonds de la BnF conservés dans ses différents départements : non seulement bien entendu le département des Estampes et de la photographie mais également les départements des Cartes et plans (fonds de la société de géographie), des Arts du spectacle, de la Musique, des Manuscrits, etc.

Encore une fois, la liste de sujets proposés dans les axes de recherche de l'appel à checheurs de la BnF n’est pas exclusive et doit se lire comme un ensemble de suggestions de recherches.

Comité de sélection

Les dossiers recommandés par les départements sont examinés par une commission sélection. La commission est composée des membres suivants :

le président du conseil scientifique de la BnF ou son représentant ;

le directeur général ;

le directeur des collections ;

le délégué à la stratégie et à la recherche ;

l’adjoint au directeur des services et des réseaux.

et pour les commissions examinant les candidatures aux bourses mécénées :

le délégué au mécénat ;

le mécène ou son représentant ;

une personnalité du monde de la recherche ou de la culture.

Critères de sélection

Les dossiers seront examinés par la commission selon les critères suivants :

La pertinence du projet de recherche par rapport aux collections de la Bibliothèque et son intégration à l’écosystème de la recherche de la Bibliothèque ;

Le potentiel de valorisation des collections et du projet de recherche ;

La clarté et l’exhaustivité de la proposition de recherche ;

L’originalité, la créativité, l’innovation qu’apporte le projet de recherche ;

La capacité du candidat à se projeter dans une programmation pluriannuelle de son travail ;

La capacité du candidat à exécuter son projet de recherche, évaluée à travers la pertinence de sa formation universitaire, de ses compétences linguistiques, et de ses publications ;

La qualité de ses recommandations.

Calendrier de l’appel à chercheurs 2017-2018

Lancement de l’appel à chercheurs : janvier 2017

Date limite d’envoi des candidatures : 24 avril 2017

Sélection des candidatures : juin 2017

Communication des résultats de l’appel à chercheurs : juillet 2017

Signature des contrats de chercheur ou musicien-chercheur associé et invités : septembre 2017

Installation des chercheurs ou musiciens-chercheurs associés et invités : 1er octobre 2017

Premier versement des bourses : Janvier 2018

Bilan d’étape des chercheurs associés et invités : Avril 2018

Bilan final et second versement des bourses : Septembre 2018

Chercheur associé, chercheur invité, quelles différences ?

Tous les chercheurs bénéficient des éléments suivants :

un contrat formalisant leur relation avec la Bibliothèque, représentée par son président ;

un accompagnement personnalisé dans les collections à travers un référent scientifique à la Bibliothèque nationale de France ;

gratuité des titres d’accès ;

crédit pour des travaux de photocopie, d’un soutien pour la reproduction photographique des documents liés à ses travaux ;

messagerie électronique en @bnf.fr et d’un compte relié à la base de production de la Bibliothèque ;

éventuels frais de missions de recherche ;

possibilité de publier les résultats de leurs travaux dans la Revue de la Bibliothèque nationale de France ;

possibilité de bénéficier d’un soutien de coédition.

En retour, les chercheurs doivent communiquer à la Bibliothèque et à son conseil scientifique les résultats de sa recherche deux fois par an.

À partir de cette base commune, il existe différents statuts.

Chercheur associé ou musicien chercheur associé

Chercheur associé

son statut est bénévole ;

il est âgé de moins de 35 ans au 01/01/2017 ;

il réside en France métropolitaine ;

il est inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur français en niveau recherche (master 2 ou doctorat) ;

son sujet de recherches est défini, pour la part des travaux effectués à la bibliothèque et pour la part correspondant au cadre universitaire, en accord avec le directeur du département d’accueil et le directeur de recherche dans l’enseignement supérieur ;

son contrat est de 1 an, renouvelable 2 fois.

Musicien chercheur associé

L’appel à musiciens chercheurs est destiné aux étudiants des cycles supérieurs d’enseignement de la musique, dans le cadre de conservatoires, académies ou universités. En lien avec une recherche universitaire ou un enseignement supérieur de musique, l'appel à musiciens chercheurs leur propose des travaux sur les collections musicales de la Bibliothèque et les moyens de les valoriser, notamment au travers de concerts inscrits dans son cycle des « Inédit de la BnF ». Les candidats peuvent également proposer des sujets de recherche, à leur initiative.

Le catalogue général de la Bibliothèque offre désormais l’accès à l’ensemble de l’édition musicale diffusée en France depuis la fin du xviiie siècle, laissant apparaître de multiples pistes de recherche. Il est ainsi permis d’enrichir et de compléter les chapitres officiels et les genres reconnus de l’histoire de la musique d’œuvres et compositeurs négligés jusque-là, ou encore d’aborder des catégories minorées dans les travaux musicologiques ou la pratique musicale. À ce titre, il convient de citer les répertoires adaptés à des configurations instrumentales et vocales particulières dans le domaine de la musique de chambre, comme le quatuor à cordes, ou dans le champ de la musique vocale, comme des œuvres vocales soutenues par d’autres formations que le piano. Il faudrait ajouter tous ces répertoires conjoncturels, sous-estimés ou oubliés tels l’opéra-comique et l’opérette, la romance, la chanson, les arrangements et les parodies.

Son statut est bénévole ;

il est âgé de moins de 35 ans au 01/01/2017 ;

il réside en France métropolitaine.

il est inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur de musique (conservatoire) français en niveau recherche (master 2 ou doctorat) ;

son sujet de recherches est défini, pour la part des travaux effectués à la bibliothèque et pour la part correspondant au cadre de l’établissement d’enseignement supérieur de musique (conservatoire), en accord avec le directeur du département d’accueil et le directeur de recherche dans l’établissement d’enseignement supérieur de musique (conservatoire) ;

l’une des restitutions de son travail de recherche est de produire un concert dans le cadre des « inédits de la BnF », une manifestation qui se veut une invitation à la découverte de répertoires oubliés ou méconnus ;

son contrat est de 1 an.

Chercheur invité

Chercheur invité Fondation Louis Roederer (dans la limite de 1 par an)

La Maison de Champagne Louis Roederer s’est associée depuis 2006 à la BnF pour encourager des travaux de recherche sur les collections de la Bibliothèque dans le domaine de la photographie. Elle finance à ce titre, à travers la Fondation Louis Roederer, l’attribution annuelle d’une bourse de 10 000 euros pour un travail de recherche sur la photographie. Le sujet de recherche proposé doit impérativement concerner la photographie, sous ses différents aspects : histoire, techniques, supports, création, philosophie, sociologie, et trouver un écho dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, et ce, dans les différents départements concernés par la photographie. La Fondation Louis Roederer est créée en février 2012. Ses statuts sont déposés et agréés par le Préfet de la Marne comme fondation d’entreprise au sens de la loi du 23 juillet 1987 modifiée par celle du 4 juillet 1990. Elle bénéficie de la distinction républicaine de « Grand Mécène de la Culture ». Elle est présidée par Frédéric Rouzaud et Michel Janneau en assure le secrétariat général.

Il perçoit une allocation de 10 000 euros. Le soutien financier dont bénéficiera le chercheur invité fera l’objet de deux versements, après évaluation de la recherche entreprise, au cours de l’année 2017.

son allocation ne peut être versée que pour une seule année.

Chercheur invité Mark Pigott (dans la limite de 1 à 3 par an)

Le Programme Mark Pigott pour la Recherche permet de soutenir les missions de la Bibliothèque dans ce domaine, notamment au travers de bourses de recherche dans les domaines de l’Histoire, des Arts et de l’Histoire de l’art, et de l’Innovation et des Technologies.

Mark Pigott est un industriel et philanthrope américain qui, à titre personnel, finance des bourses d'enseignement ou d'étude dans de nombreuses universités, notamment aux Etats-Unis et en Irlande. Collectionneur et bibliophile, il soutient également des bibliothèques, comme la British Library ou la Folger Shakespeare Library.

Pour l’année 2017-2018, une bourse est proposée sur chacune des trois thématiques, soit trois bourses au total.

Il perçoit une allocation de 10 000 euros. Le soutien financier dont bénéficiera le chercheur invité fera l’objet de deux versements, après évaluation de la recherche entreprise, au cours de l’année 2017.

son allocation ne peut être versée que pour une seule année.

Chercheur ou musicien chercheur invité BnF (dans la limite de 3 par an)