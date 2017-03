Annonce

Ces dernières années, les recherches sur l’Afrique du Nord ont fait l’objet d’un dynamisme certain, toutes périodes historiques confondues. Le nombre d’études en cours, la variété des sujets et la diversité des approches sont importants et porteurs de renouvellements historiographiques. Malgré ce mouvement général, force est de constater une tendance au maintien des césures chronologiques classiques des grandes périodes historiques dans les sujets de recherche et dans les évènements scientifiques eux-mêmes. Partant de ce constat, l’université de Rouen et le GRhis organisent le 22 mars 2017 une journée d’étude dont la finalité est la rencontre entre jeunes chercheurs de toutes périodes dont les travaux en cours portent sur l’Afrique du Nord. Afin de favoriser les échanges méthodologiques et la comparaison, de mettre en perspective les analyses au regard de pratiques issues des périodes voisines, les tables rondes réunissent des spécialistes des différentes périodes de l’histoire autour de trois axes thématiques : « Cultures, acculturation, transferts culturels et contacts en Afrique du Nord », « Les échelles de l’Afrique du Nord : dynamiques impériales, régionales et locales », « Empires, conquêtes, armées et résistances ».

09h00 : accueil des participants

09h30 : introduction

09h30-12h30

Table 1 « Cultures, acculturation, transferts culturels et contacts en Afrique du Nord »

Présidence : Claude Briand-Ponsart, MCF honoraire en histoire romaine, Université de Caen

Hernán González Bordas (docteur, université de Bordeaux, Ausonius) : « Relire les manuscrits : nouveautés épigraphiques de Tabarka (Tunisie) dans le journal de F. Ximenez ».

Hélène Labit (doctorante, université Paris IV, Orient et Méditerranée) : « La venatio en Afrique romaine : premier bilan de l'étude iconographique ».

Mahjouba Bijaoui (doctorante) : « Les rendez-vous du Maghreb avec l'Espagne et les Etats-Unis (XVIIIe-XIXe siècle) : échelles et mécanismes d'une nouvelle histoire globale ».

Elise Abassade (doctorante, université Paris 8, IDHES) : « Le mouvement communiste de Tunisie entre 1943 et 1956 : un monde du contact en situation coloniale ? ».

12h30-14h00 Déjeuner

14h00-16h00

Table 2 « Les échelles de l’Afrique du Nord :dynamiques impériales, régionales et locales »

Présidence : Caroline Blonce, MCF en histoire romaine, Université de Caen

Gabriel De Bruyn (docteur, université de Caen, CRAHAM) : « De la monnaie à la statuaire : les supports d’expression de l’identité civique en Afrique Proconsulaire à l’époque tardo-républicaine et au Haut-Empire ».

Jennifer Vanz (docteure, université Paris 1, Orient et Méditerranée) : « La construction d'un espace dans le Maghreb médiéval : le « Maghreb central » ».

Julien Gettliffe (doctorant, université de Toulouse, FRAMESPA) : « Transgressions et contrôle social à Alger au XIXe siècle ».

Quentin Gasteuil (doctorant, ENS Cachan/Centre d'histoire sociale du XIXe siècle) : « Quelle place pour l'Afrique du Nord dans la pensée coloniale socialiste de l'entre-deux-guerres ? ».

16h00-17h30

Table 3 « Empires, conquêtes, armées et résistances »

Présidence : Raphaëlle Branche, PU en histoire contemporaine, Université de Rouen