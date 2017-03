Résumé

Ce colloque sera ouvert par une intervention de Thierry Mandon, Secrétaire d’état à l’enseignement supérieur et à la recherche. Il réunira des spécialistes – décideurs publics ou chercheurs – autour de questions aussi centrales que le rôle et la place de l’expert dans la décision publique, ou la situation particulière des chercheurs « embarqués ». Seront également abordées les attentes émanant des pouvoirs publics en matière de production et d’utilisation de savoirs dans l’action publique.