Résumé

L'objectif de cette journée d'études est de rassembler des chercheuses et chercheurs étudiant des enquêtes portant sur les modes de vie, le rapport à l’argent et les pratiques de consommation. Nous privilégions de nouveaux travaux revisitant des enquêtes diverses, menées dans un cadre universitaire ou non. Il s’agit de nous interroger d’une part sur l’histoire précise de pratiques d’enquêtes – et des discours normatifs qui peuvent les accompagner – et sur les éléments qu’ils permettent de mettre au jour sur les pratiques quotidiennes de consommation. Le dialogue entre historiens et autres chercheurs en sciences sociales sera privilégié.