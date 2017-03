Annonce

Arezzo – Fraternita dei Laici, 3-7 juillet 2017

Argumentaire

Les Universités de Lille (laboratoire IRHiS) et de Rouen (laboratoire GRHIS), en collaboration avec l’ANR, l’IUF, le Grand Réseau de Recherche-CSN, l’Université Paris 7 « Denis Diderot », l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (CNRS-ENS-Université Paris 1), la Fraternita dei Laici d’Arezzo et l’Université de Sienne (DSFUCI d’Arezzo) proposent 15 bourses pour des jeunes chercheurs – étudiants en Master 2, doctorants ou post-doctorants de la Communauté européenne – travaillant sur des thèmes tels l’apprentissage, la transmission des savoir-faire, et leur relation avec le monde du travail et des corporations en Europe à l’époque pré-industrielle. Ces bourses prennent en charge les frais de séjour.



D’une durée de cinq jours, cette dixième session de l’Atelier doctoral d’Arezzo aura pour thème « Apprentissages et transmission des savoir-faire en Europe, xiiie-xviiie siècle ». À partir de ce titre volontairement large, on s’interrogera plus particulièrement sur les formes, les modes d’organisation liés à la formation des travailleurs et à la transmission des connaissances pratiques dans différents secteurs de l’économie en Europe (y compris le milieu de la production artistique) au bas Moyen Âge et à l’époque moderne. On abordera aussi le rôle du réseau familial et des relations sociales et la place des femmes dans la transmission des savoirs pratiques et d’une manière plus générale, les multiples relations liant apprentissage, talent et création.

Les enseignements se feront en italien, en français, en anglais et en espagnol. Les enseignants et les doctorants produiront à l’appui de leur exposé oral dans l’une de ces langues une présentation informatique rédigée dans une langue différente de la langue parlée. Ce support fournira un point de vue détaillé sur les sources, sur la méthodologie utilisée et il explicitera les notions et le vocabulaire propres au domaine abordé.



L’Atelier doctoral sera structuré en deux sessions journalières :

1. La matinée s’organisera autour de deux interventions proposées par des enseignants d’universités et d’institutions scientifiques européennes.

2. L’après-midi sera consacré aux présentations par les jeunes chercheurs de leurs travaux (30 minutes). Ces présentations seront suivies de discussions.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Les candidats devront envoyer par courrier électronique,

au plus tard le 15 mai 2017,

à l’adresse suivante riccardo.cella@unive.it, un dossier constitué de :

une lettre de motivation ;

un curriculum vitae (2 pages) accompagné d’une présentation des recherches en cours et d’un programme de travail ;

un résumé (min. de 4000 caractères) et titre de l’intervention proposée pour les sessions de l’après- midi ;

une lettre de recommandation.

Le Comité scientifique se réserve la possibilité d’accueillir d’autres participants, à leurs propres frais, s’ils en font une demande motivée.

Les candidats retenus en seront informés au plus tard le 1er juin 2017. Ils sont tenus d’assister aux séances de travail avec assiduité.

Pour toute information, contacter Riccardo Cella, ingénieur d’étude du projet ANR/FNS GAWS (Apprenticeship, Work and Society in Early Moderne Venice, XVIth-XVIIIth centuries) : riccardo.cella@unive.it

Comité scientifique