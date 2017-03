Annonce

2e colloque international, Château de Versailles, 24-26 mai 2018

Co-organisation Château de Versailles-Université du Havre

Argument

Le colloque international Les médailles de Louis XIV et leur livre, organisé par l’université du Havre, le Département des monnaies, médailles et antiques-BnF, l’Académie des inscriptions et belles-lettres à l’occasion du tricentenaire de la mort de Louis XIV, s’est déroulé sur le site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France du jeudi 9 au samedi 11 avril 2015. Il a réuni vingt-quatre spécialistes du roi et de ses médailles. Les actes ont été publiés en 2016 aux PURH (Presses universitaires de Rouen et du Havre). Y sont étudiés les principes de composition qui ont gouverné l’élaboration des médailles royales et de leur livre (1702, 2e édition 1723), les thématiques qui y sont traitées et enfin (last but not least) la diffusion internationale de ce double moyen de propagande absolutiste créé par la Petite Académie, ancêtre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.

Suite au succès de ce premier colloque, un second colloque de même intitulé se tiendra au Château de Versailles du jeudi 24 au samedi 26 mai 2018. On se propose à nouveau d’étudier l’histoire métallique du roi sous tous les angles possibles. Ses médailles furent les plus nombreuses créées pour un seul monarque. L’importance que celui-ci et son gouvernement accordaient à ce moyen de propagande destiné à durer dans les siècles ne doit pas être sous-estimée. Son influence sur la production postérieure est évidente. C’est une erreur d’appréciation moderne que de le reléguer dans les bornes d’une étroite spécialité. Le livre en lui-même suscite l’analyse, par ses débats académiques préparatoires, dont les protagonistes méritent d’être mieux connus, comme par leurs résultats. Il aura aussi une postérité, depuis les Médailles du règne de Louis XV de Nicolas Godonnesche (1748) jusqu’aux Médailles sur les principaux événements de l’Empire de Russie de P. Ricaud de Tiregale (1772) (deux ouvrages qui n’ont pas trouvé preneur dans le premier colloque…). L’histoire, l’histoire littéraire, l’histoire de l’art, l’histoire du livre sont invitées à apporter leur éclairage sur ce monument du Grand Siècle.

La plupart des intervenants du premier colloque se proposent de reparaître dans le second, de nouvelles recrues se sont déjà proposées mais on est ouvert à toutes les propositions tant qu’il reste quelques places.

Programme prévisionnel

(sous réserve de modifications) :

Intervenants déjà présents au colloque précédent :

BLONDEL Jordan (Professeur du secondaire, Fécamp) Les monnaies romaines aux sources des médailles de Louis XIV (suite) ;

(Professeur du secondaire, Fécamp) Les monnaies romaines aux sources des médailles de Louis XIV (suite) ; BOITEL Isaure (Maître de conférences, Université d’Amiens), L’histoire métallique de Louis XIV et les médailles anglaises ;

(Maître de conférences, Université d’Amiens), L’histoire métallique de Louis XIV et les médailles anglaises ; CANOVA-GREEN Marie-Claude (Professeur, Université de Londres)… ;

Marie-Claude (Professeur, Université de Londres)… ; CHARLET Christian (Ancien haut fonctionnaire, conseiller numismatique du prince de Monaco, Société française de numismatique)… ;

(Ancien haut fonctionnaire, conseiller numismatique du prince de Monaco, Société française de numismatique)… ; CHARTON Fabrice (Docteur EHESS, professeur au lycée français d’Alger)… ;

(Docteur EHESS, professeur au lycée français d’Alger)… ; EISLER William (Chercheur indépendant, Genève), Médailles royales et médailles papales ;

(Chercheur indépendant, Genève), Médailles royales et médailles papales ; FRIED Torsten (Professor Doctor, Münzkabinett, Schwerin, Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald)

(Professor Doctor, Münzkabinett, Schwerin, Ernst-Moritz-Arndt Universität, Greifswald) HENGERER Mark (Professor Doctor, Université de Munich), La traduction allemande du livre des médailles de Louis XIV : circonstances, contenu, diffusion ;

(Professor Doctor, Université de Munich), La traduction allemande du livre des médailles de Louis XIV : circonstances, contenu, diffusion ; JONES Mark (Master de Saint Cross College, Oxford, ancien directeur du Victoria & Albert Museum)… ;

(Master de Saint Cross College, Oxford, ancien directeur du Victoria & Albert Museum)… ; JOUVET Ludovic (Doctorant attaché à l’INHA), La médaille de la princesse de Conti par François Chéron ;

(Doctorant attaché à l’INHA), La médaille de la princesse de Conti par François Chéron ; LIGNEREUX Yann (Professeur, Université de Nantes), Les médailles de Louis XIV et de Louis XV au Canada ;

(Professeur, Université de Nantes), Les médailles de Louis XIV et de Louis XV au Canada ; LOSKOUTOFF Yvan (Professeur, Université du Havre, Académie des jeux floraux), Sculpture et numismatique : la médaille de la naissance de Louis XIV ;

(Professeur, Université du Havre, Académie des jeux floraux), Sculpture et numismatique : la médaille de la naissance de Louis XIV ; MOSLEY James (Professeur, Université de Reading), Histoire du livre (suite) ;

(Professeur, Université de Reading), Histoire du livre (suite) ; PLOTON-NICOLLET François (Professeur, École des chartes)… ;

(Professeur, École des chartes)… ; STEFANINI Laurent (Ambassadeur près l’UNESCO, Académie des sciences morales et politiques, Académie des Jeux floraux, Société française de numismatique)… ;

(Ambassadeur près l’UNESCO, Académie des sciences morales et politiques, Académie des Jeux floraux, Société française de numismatique)… ; VILLELA-PETIT Inès (Conservatrice, Cabinet des médailles-BnF) Médailles de Louis XIV et architecture ;

(Conservatrice, Cabinet des médailles-BnF) Médailles de Louis XIV et architecture ; WELLINGTON Robert (Lecturer, National University of Australia), Reconstitution du Cabinet des médailles de Versailles.

Nouveaux venus :

COCANO Thomas (Doctorant, EPHE), L’écho de l’histoire métallique de Louis XIV dans la presse britannique ;

(Doctorant, EPHE), L’écho de l’histoire métallique de Louis XIV dans la presse britannique ; GAGNON Léa (Doctorante, Université du Havre), L’écriture de l’histoire dans les Médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand ;

(Doctorante, Université du Havre), L’écriture de l’histoire dans les Médailles sur les principaux événements du règne de Louis le Grand ; JAMBU Jérôme (Conservateur, Cabinet des médailles-BnF, Société française de numismatique), JONIAUX Nicolas (Master, Université de Lille), Monnaies et médailles de Louis XIV ;

(Conservateur, Cabinet des médailles-BnF, Société française de numismatique), (Master, Université de Lille), Monnaies et médailles de Louis XIV ; LASSIRE Jean-Pascal (Master, université du Havre), La contribution de François Charpentier à l’histoire métallique de Louis XIV ;

(Master, université du Havre), La contribution de François Charpentier à l’histoire métallique de Louis XIV ; MÉRINDOL Christian de (Conservateur en chef honoraire, Musée des monuments français)… ;

(Conservateur en chef honoraire, Musée des monuments français)… ; SKUNCKE Marie-Christine (Professeur, Université d’Uppsala) L’histoire métallique de Gustave III de Suède et ses sources dans celle de Louis XIV ;

(Professeur, Université d’Uppsala) L’histoire métallique de Gustave III de Suède et ses sources dans celle de Louis XIV ; ZIEGLER Hendrik (Professeur, Université de Reims) La révocation de l’édit de Nantes dans les médailles de Louis XIV.

Modalités de soumission

Langues du colloque : français, anglais, italien.

Communications de 40 mn.

Date limite des propositions (CV et résumé sur une page) : 1er septembre 2017

à yvan.loskoutoff@univ-lehavre.fr

Comité d’organisation

Yvan Loskoutoff (Professeur, Université du Havre, Académie des Jeux floraux),

Alexandre Maral (Conservateur en chef, Château de Versailles).

Comité scientifique