Annonce

L’Association des Amis de l’abbaye de Morimond, les Archives départementales de la Haute-Marne, le Musée d’Art et d’Histoire de Langres, le Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP, UMR 8589, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), organisent un colloque qui aura lieu du 31 août au 2 septembre 2017, à Langres, Morimond et Chaumont, dont le thème sera : MORIMOND, 1117 – 2017 : Approche pluridisciplinaire d'un réseau monastique

Argumentaire

En 1992 et en 2003 se sont tenus à Chaumont et à Langres deux colloques intitulés : « Morimond et son empire » et « L’abbaye cistercienne de Morimond histoire et rayonnement ». Le renouveau des études sur le site comme sur divers aspects de la filiation de cette abbaye éclairait l’histoire de ce monastère.

Depuis lors, à la date de fondation traditionnelle de 1115, retenue au début de la seconde moitié du XIIe siècle quand les Cisterciens réécrivirent leur histoire, a été substituée par Michel Parisse celle de 1117/1118, plus proche de la réalité historique.

Beaucoup de publications ont permis de mieux connaître et ont montré l’intérêt de la quatrième fille de Cîteaux. Le retour aux sources écrites tant médiévales que modernes et l’apport essentiel de l’archéologie ont renouvelé les approches et les problématiques.

Par ailleurs, le champ géographique de la recherche s’est étendu à d’autres abbayes de la filiation de Morimond dans toute l’Europe, ce qui donne une ampleur nouvelle à l’histoire de l’abbaye cistercienne du Bassigny haut-marnais, de ses abbés et de ses réseaux de relations.

Enfin, ce colloque, s’il doit accorder une place privilégiée à l’époque cistercienne des origines, du XIIe au milieu du XIVe siècle, n'entend pas se limiter à cette période, mais s’intéresse aussi au devenir du site, de ses abbés et de ses religieux à l’époque moderne, et même cherche à prendre en compte la phase récente d’industrialisation et de mise en valeur du site à l’époque contemporaine.

En élargissant le cadre chronologique, sont posées non seulement la question de la fondation et du développement du réseau de Morimond, mais encore la question de la pérennité séculaire de l’abbaye. La réorganisation régulière de l’établissement monastique champenois sera mise en lumière dans la longue durée, étudiant son adaptation aux nouvelles conditions politiques, économiques et sociales.

Programme

Jeudi 31 août, Langres, théâtre

9h00 : Accueil des participants

9h30 : Allocutions d’accueil.

Thème 1. Le site de l’abbaye de Morimond, nouvelles problématiques

10h00 François BLARY L’archéologie cistercienne en France, état de la question.

L’archéologie cistercienne en France, état de la question. 10h20 Erwan MADIGAND Patrimoine Conseil départemental de la Mayenne L’hydraulique du monastère de Morimond: l’apport de dix campagnes de fouille.

10h40-11h00 pause

11h00 Emma BOUVARD Service archéologique de Lyon, Feniers, le Bouchet et leurs voisines : de la fondation au site aménagé. Intégration des abbayes cisterciennes dans l’Auvergne médiévale.

Service archéologique de Lyon, Feniers, le Bouchet et leurs voisines : de la fondation au site aménagé. Intégration des abbayes cisterciennes dans l’Auvergne médiévale. 11h20 Fernando MIGUEL Archéologue, Université d’Oviedo, L’hydraulique des monastères du centre de l’Espagne de la filiation de Morimond et sa relation avec quelques monastères du nordouest de la filiation de Clairvaux et Cîteaux.

Archéologue, Université d’Oviedo, L’hydraulique des monastères du centre de l’Espagne de la filiation de Morimond et sa relation avec quelques monastères du nordouest de la filiation de Clairvaux et Cîteaux. 11h40 J ean-Baptiste VINCENT CRAHAM, Université de Caen, Quelle corrélation entre typologie des paysages et processus d’implantation des abbayes cisterciennes ? L’exemple normand.

CRAHAM, Université de Caen, Quelle corrélation entre typologie des paysages et processus d’implantation des abbayes cisterciennes ? L’exemple normand. 12h-12h20 Discussions

12h30 Repas à Langres

14h30 Père Hermann-J. ROTH Studiendirektor, ancien rédacteur en chef de la Cistercienser Chronik, La fouille du chœur de l’abbaye en 1963 et certains aspects de la discussion en Allemagne et en Autriche.

Studiendirektor, ancien rédacteur en chef de la Cistercienser Chronik, La fouille du chœur de l’abbaye en 1963 et certains aspects de la discussion en Allemagne et en Autriche. 14h50 Cédric MOULIS Université de Lorraine, et Benoit ROUZEAU L’abbatiale de Morimond, du chantier à l’exempla.

Université de Lorraine, et L’abbatiale de Morimond, du chantier à l’exempla. 15h10 Agnès CHARIGNON INRAP Grand-Est, et Jean-Bapt. VINCENT Une abbatiale de la filiation de Morimond en Lorraine : Villers-Bettnach.

INRAP Grand-Est, Une abbatiale de la filiation de Morimond en Lorraine : Villers-Bettnach. 15h30-15h45 Discussions

Départ pour la cathédrale

16h00 Cathédrale, Georges VIARD Le mobilier de Morimond à la cathédrale.

Le mobilier de Morimond à la cathédrale. 18h00 Musée de Langres, Benoît ROUZEAU Inauguration de l’exposition : Morimond, les cisterciens et l’archéologie : trois fouilles pour faire avancer l’histoire.

Inauguration de l’exposition : Morimond, les cisterciens et l’archéologie : trois fouilles pour faire avancer l’histoire. 19h30 Repas à Langres

Vendredi 1er septembre

Langres, Théâtre

9h00 Benoît ROUZEAU Les zones d’accueil dans les abbayes cisterciennes : nouvelles avancées sur le quartier des hôtes et la porterie de l’abbaye de Morimond au moyen âge et à l’époque moderne.

Thème 2 : Des débuts de Morimond à l’abbaye rayonnante du bas Moyen Age : gestion du temporel, abbés et moines.

9h20 Patrick CORBET Henri de Carinthie, fils de prince, moine cistercien et évêque de Troyes (1146-1169) : ses liens avec l’abbaye de Morimond.

Henri de Carinthie, fils de prince, moine cistercien et évêque de Troyes (1146-1169) : ses liens avec l’abbaye de Morimond. 9h40 Benoît CHAUVIN C.N.R.S. Pour une suite critique des abbés de Morimond, 1215-1265.

C.N.R.S. Pour une suite critique des abbés de Morimond, 1215-1265. 10h-10h20 discussions

10h20-10h35 pause

10h35 Hubert FLAMMARION La nécropole de Morimond, essai de restitution.

La nécropole de Morimond, essai de restitution. 10h55 Stéphane LAMASSÉ Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Quelques éléments du rapport entre Cisterciens et mathématiques, approche historiographique.

Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Quelques éléments du rapport entre Cisterciens et mathématiques, approche historiographique. 11h15 Camille NICOLAS Master Archéologie médiévale, Université de Bourgogne, La maison de ville de Morimond à Dijon (milieu XIIIe -milieu XVe siècle).

Master Archéologie médiévale, Université de Bourgogne, La maison de ville de Morimond à Dijon (milieu XIIIe -milieu XVe siècle). 11h35 Jean-Vincent JOURD’HEUIL Docteur en histoire, LAMOP, Des origines et du rayonnement des abbés de Morimond entre 1450 et 1520.

Docteur en histoire, LAMOP, Des origines et du rayonnement des abbés de Morimond entre 1450 et 1520. 11h55 Discussions

12h15 Repas à Langres

Thème 3 : Entre rayonnements et difficultés, l’âge des reconstructions : l’abbaye à l’époque moderne.

14h00 Bertrand MARCEAU, L’exercice de l’autorité spirituelle et temporelle de l’abbé de Morimond dans son abbaye et dans sa filiation à l’époque moderne.

L’exercice de l’autorité spirituelle et temporelle de l’abbé de Morimond dans son abbaye et dans sa filiation à l’époque moderne. 14h20 Sylvain SKORA, Docteur en Histoire, Université de Dijon, La reconstruction des granges de l’abbaye après la guerre de Trente Ans (seconde moitié du XVIIe siècle).

Excursion à Morimond départ 15h.

retour à Langres vers 18h30/19h

Repas à Langres

20h30 Cathédrale Concert des Ambrosiniens.

Samedi 2 septembre

Chaumont, Archives départementales

Thème 4 : Gérer la filiation en France, en Italie, en Terre d’Empire et dans la Péninsule ibérique

9h00 Georges VIARD La présence de Morimond à Langres.

La présence de Morimond à Langres. 9h20 Alain MORGAT La gestion du temporel de l’abbaye de Morimond en Champagne et en Lorraine au XVIe siècle.

9h40 Discussions

10h00 Alexis GRÉLOIS Essai sur la genèse des filiations cisterciennes.

10h20 pause

10h35 Sandrina BANDERA Superintendante honoraire du patrimoine historique, artistique et anthropologique du Milanais, Le scriptorium de Morimondo, architecture et peintures murales.

Superintendante honoraire du patrimoine historique, artistique et anthropologique du Milanais, Le scriptorium de Morimondo, architecture et peintures murales. 10h50 Père Mauro LOÏ Président de la fondation et directeur du musée de l’abbaye Sainte-Marie de Morimondo, L’accueil dans les manuscrits de Morimondo.

Président de la fondation et directeur du musée de l’abbaye Sainte-Marie de Morimondo, L’accueil dans les manuscrits de Morimondo. 11h00 Piero RIMOLDI, Architecte, Musée de l’abbaye de Morimondo, Les études sur les granges en Italie et à Morimondo.

Architecte, Musée de l’abbaye de Morimondo, Les études sur les granges en Italie et à Morimondo. 11h15 Katerina CHARVATOVA Professeur à l’Université Charles, Prague, Les carrières des abbés dans la filiation de Morimond en Europe centrale.

11h35-12h Discussions

12h00 Arnaud BAUDIN Directeur adjoint des Archives de l’Aube, Présentations des volumes des actes du colloque de Clairvaux.

Repas à Chaumont

14h00 Alain MORGAT Présentation des pièces de l’expositon.

14h20 Philippe JOSSERAND Maître de conférences, Université de Nantes, Morimond, le chapitre général et l’ordre de Calatrava : autour de définitions récemment découvertes attribuables à 1283

Thème 5 : L’avenir de Morimond, les sites cisterciens après le départ des moines

14h40 Samuel MOURIN Responsable du pôle Conservation-Animation des Arch. dép. de la Haute-Marne, Les artistes et Morimond au XIXe siècle, de François-Alexandre Pernot à Hector Guiot.

Responsable du pôle Conservation-Animation des Arch. dép. de la Haute-Marne, Les artistes et Morimond au XIXe siècle, de François-Alexandre Pernot à Hector Guiot. 15h00 Jean-François LEROUX Président honoraire de la Charte des abbayes cisterciennes, Les sites cisterciens au XIXe siècle, entre vocation carcérale, vocation industrielle et retour des congrégations.

Président honoraire de la Charte des abbayes cisterciennes, Les sites cisterciens au XIXe siècle, entre vocation carcérale, vocation industrielle et retour des congrégations. 15h20 Jean-Claude VOLOT, Propriétaire de l’ancienne abbaye d’Auberive, Restaurer les sites cisterciens : l’exemple de l’abbaye d’Auberive en Haute-Marne.

Propriétaire de l’ancienne abbaye d’Auberive, Restaurer les sites cisterciens : l’exemple de l’abbaye d’Auberive en Haute-Marne. 15h40-16h00 Discussions et conclusions du colloque sous la présidence de Patrick Corbe, Chaumont et Langres

Inscriptions

Entrée libre

Patronage

Sous le patronage scientifique de Michel Parisse Professeur honoraire d’Histoire médiévale à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne

Comité scientifique

François Blary, Professeur d’Histoire de l’Art et d’Archéologie du Moyen Âge à l’Université Libre de Bruxelles

Patrick Corbet, Correspondant de l’Institut, Professeur d’Histoire médiévale à l’Université de Lorraine, président du colloque

Hubert Flammarion, Agrégé d’Histoire, docteur en Histoire médiévale, CRULH Nancy-Metz

Alexis Grélois, Maître de conférence d’Histoire médiévale à l’Université de Rouen-Normandie, GRHis

Bertrand Marceau, Membre de l’École Française de Rome

Alain Morgat, Directeur des Archives départementales de la Haute-Marne

Benoit Rouzeau, Docteur en Histoire médiévale, LAMOP UMR 8589

Georges Viard, Professeur honoraire en Histoire moderne à l’Université de Lorraine

Comité d’organisation