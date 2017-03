Annonce

Ce colloque tentera donc d’appréhender les enjeux méthodologiques, empiriques et théoriques qui sous-tendent les dialogues entre sciences, savoirs et pratiques des déchets. Le partage des expériences permettra de s’interroger sur l’existence de spécificités européennes et américaines dans la manière d’organiser les connaissances sur les déchets. Il aura pour but de mettre en discussion des chercheurs, des artistes et des praticiens issus des mondes européens et américains.

En Amérique du nord, l’émergence des « discard studies » (Lepawsky, Liboiron, 2015) constitue une initiative audacieuse et féconde dans la mesure où l’objet rassemble les chercheurs, au-delà de l’approche disciplinaire. En France, en revanche, et dans plusieurs cultures universitaires latino-américaines, la question des déchets constitue un objet de dialogue sans que pour autant les approches propres à chaque discipline se dissolvent. En outre, la difficulté à situer les déchets d’un point de vue épistémologique met aussi en question le partage des compétences entre communautés épistémiques. Par exemple, prévenir les effets mal connus de la concentration de certains déchets dans des sites d’enfouissement (exemple des nanoparticules issues des appareils technologiques tels que les téléphones portables) repose autant sur les apports de la biochimie que sur la meilleure compréhension des pratiques de consommation et de mise au rebut. Enfin, ces enjeux ont un impact concret sur l’organisation de la gestion et l’aménagement des territoires des déchets au quotidien. L’incertitude environnementale, les débats autour de l’acceptabilité sociale mais aussi le souci d’avoir des pratiques plus économiques et soutenables engagent les savoirs politiques et l’éthique des pratiques de nombreux acteurs de terrain - gouvernements locaux, associations, entreprises, citoyens, etc.

Au-delà de cette approche, le « tournant culturel » (Claval, 2008) pris par les sciences sociales au cours des années 1980, d’abord dans les mondes anglophones puis dans les mondes francophones, a instauré de nouvelles manières de penser aux déchets. En ouvrant la discussion sur les enjeux socio-économiques et environnementaux des cycles de vie et du recyclage à plusieurs échelles, elles permettent un dialogue constructif avec les sciences du génie, portant sur la destination finale des déchets, les dispositifs de récupération et de revalorisation et l’économie circulaire. Par ailleurs, les géographes, les sociologues et les anthropologues ont aussi souligné l’importance des savoirs locaux, des approches émotionnelles et corporelles liées aux déchets (Douglas, 1966 ; Vergara, 2014).

Les résidus ont longtemps été cantonnés au domaine du génie civil et de la médecine lors de leur « invention » comme catégorie de l’action publique urbaine, à la fin du XVIIIe siècle (Barles, 2002). Avec l’essor démographique et urbain ainsi que les préoccupations croissantes pour l’environnement, le développement durable et le changement climatique, les déchets font aussi leur entrée dans le champ des sciences sociales. La diversité des approches retenues souligne une réflexion riche et dynamique. L’essor de la « garbology » (Rathje, 1984) et de la rudologie (Gouhier, 1988) marque les premiers pas vers une approche des résidus comme outils du portrait des sociétés. Ces approches sont devenues consensuelles, au point de servir de base aux analyses prospectives de la production de déchets mondiale (Chalmin, Gaillochet, 2009) et aux recommandations de gestion formulées par de grandes institutions supra-nationales, telles que la Banque Mondiale.

Argument

Waste has emerged as a main environmental, economic and social issue in the last fifty years. The convergence of interests from various fields of reflection and action suggests a potential and fruitful “epistemological turn”. Yet this process is still on the verge of formalization. Research and decision on waste organizational and representational systems remain either fragmented or dependent on local context though some waste management recommendations arise from worries on the global consequences of discard. Hence this international symposium aims at opening transatlantic conversations between academic, technical and artistic areas in order to clarify how waste challenges our everyday sciences, knowledges and practices.

Waste has long been restricted to the areas of civil engineering and medicine since its invention as a category of public management at the end of 18th century (Barles, 2002). It is not a topic of interest for social science until the 1970s when debates on sustainable development open with demographic and urban growth, environmental degradation and climate change issues. Among the countless existing perspectives, garbology (Rathje, 1984), rudology (Gouhier, 1988) have targeted waste as a constructive tool to portrait social consumption patterns. Those approaches are now used in global waste production prospective analysis (Chalmin, Gaillochet, 2009) ans waste management recommendations.

With the social sciences “cultural turn” in the 1980s (Claval, 1988) new ways of thinking about waste appeared, first in the anglosphere and then in the francosphere. Socio-economic and environmental issues triggered interdisciplinary debates on products life cycle. Engineering sciences participated in the reflection on waste final destination, recycling and infrastructure as well as on circular economy. Geographers, sociologists and anthropologists also underlined the importance of local knowledge and know-how, emotional and corporal approaches (Douglas, 1966; Vergara, 2014).

Waste representations, normative, cultural and social issues (Hawkins, 2008) have proven helpful in understanding places and flows. Environmental justice, postcolonial studies and political ecology (Bennett, 2010) pointed out interest discrepancies, power issues and conflicts as underlying and decisive issues for management.

In North America, “discard studies” (Lepawsky, Liboiron, 2015) have gone a step forward in gathering researchers beyond disciplinary affiliation. In France and in many other Latin American academic culture, waste management serves as a meeting point for research but each approach remains specific. Thus it is difficult to situate waste from an epistemological point of view. Practical problems always question the share of responsibilities among epistemic communities towards defining and identifying waste issues.

Both biochemistry and social sciences can contribute to know better and point out the effects of some waste products concentration in landfills (e.g. nanoparticles from technological devices). Those challenges have a concrete impact on waste management organization and day to day territorial waste management. Environmental uncertainty, social acceptability are main issues in a post factual world where sustainable practices engage political know-how and practical ethics – local governments, NGOs, private sector, citizens, etc.

This symposium will try to apprehend the methodological, empirical and theoretical issues that subtend production and organization of waste sciences, knowledges and practices. We will share experiences between Europe, North and Latin America and gather researchers, artists, practitioners.

Main topics

Discussion will include without restricting to:

Sciences and waste

Dialogues between epistemic communities

Circulations between academics and practitioners

Relation to local knowledge

Waste territorial planning: global, historical and practical implications

Waste as a cultural object

Practical information

Please send your abstract (title, abstract of 500 words max. and five key-words) before June 15, 2017 to the following e-mail:

colloquedechets2017@gmail.com

The authors of abstracts selected for the conference will be notified at the end of July 2017 and must then submit their finished papers, 40 000 signs in length, before October 1, 2017.

Abstracts can be sent in French, Spanish, Portuguese and English.

The symposium will be held in the four languages. No oral translation will be provided but personal accommodation (abstracts in other languages, volunteer-assistance for questions and answers).

Place

Institut des Amériques (IdA)

60, boulevard du Lycée – 8e étage 92170 Vanves

Agenda

June 15, 2017: deadline for abstract submission (500 words – 5 keywords)

End of July 2017: Notification to the authors about their abstracts

October 1, 2017: deadline for paper submission (40 000 signs/20 pages)

November 23 & 24, 2017: symposium “Waste Sciences, Knowledges and Practices”

Organising Committee

Marcelo Pires Negrao , PhD student in geography, Institut des Hautes Etudes d’Amérique latine, associate researcher at the Centre de Recherche et de Documentation des Amériques, area « Wide-open spaces » (IHEAL-CREDA).

, PhD student in geography, Institut des Hautes Etudes d’Amérique latine, associate researcher at the Centre de Recherche et de Documentation des Amériques, area « Wide-open spaces » (IHEAL-CREDA). Marie-Noëlle Carré, PhD in geography, lecturer at Université de Montréal (Quebec, Canada), associate researcher at the Centre de Recherche et de Documentation des Amériques, area « Cities and metropolitan areas ».

Scientific committee

Sabine BARLES, Professor, Geography, Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne

Claudia CIRELLI, associated researcher, Anthropology & Geography, Université de Tours

Mathieu DURAND, associate professor, Geography, Université du Mans (to be confirmed)

Martine DROULERS, Professor emeritus, Geography, CNRS.

Bénédicte FLORIN, associate professor, Geography, Université de Tours

Myra HIRD, Professor, School of Environmental Studies, Queen's University, Canada

François-Michel LE TOURNEAU, Professor, Geography, iGlobes, Tucson – UMI 3157

Baptiste MONSAINGEON, postdoctoral researcher, Sociology, Centre Alexandre-Koyré

Laurence ROCHER, associate professor, Urbanism & Planning, Université de Lyon 2

Francisco SUÁREZ, Professor, Anthropology, Universidad Nacional General Sarmiento, Argentine

For additional information, please contact: colloquedechets2017@gmail.com