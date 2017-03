Annonce

L’Institut d’Études Européennes de l’Université Paris 8 organise avec le CRESPPA-LabToP et l’Université Paris-Ouest un colloque international « Repenser l’Europe » après le référendum britannique du 23 juin 2016, le « Brexit », ou le futur retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ce colloque se tiendra les 24 mars 2017 à l’Université Paris 8 puis au Sénat le 25 mars, à l’occasion du 60ème anniversaire du traité de Rome. Ce colloque sera précédé, le 23 mars à 17h, d’un événement institutionnel commémorant les 25 ans de l’Institut d’Etudes Européennes dans les locaux de Paris 8.

Pourquoi le Brexit a-t-il constitué une telle surprise ou une véritable bombe politique ? Alors que l’Union européenne était considérée comme un processus irréversible, quelles ont été les conditions de possibilité d’un tel événement ? Comment le référendum annoncé en 2013 par le Premier ministre David Cameron peut-il être analysé ? Il s’agira de présenter des travaux en sciences sociales de première main pour comprendre les résultats du référendum puis ses effets. Proposer de repenser l'Europe ne signifie donc pas seulement reconsidérer l’intégration et la désintégration européenne, mais aussi s’interroger sur la manière dont les travaux de sciences sociales portant sur l’Europe sont conçus.

Repenser l’Europe après le Brexit Fin ou renouvellement d’une utopie ?

23-25 mars 2017, Université Paris 8 et Palais du Luxembourg

Colloque de l’Institut d’Etudes Européennes (IEE) de l’Université Paris 8 et du Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris – Laboratoire des Théories du Politique (CRESPPA-LabToP) avec le soutien de l’Université Paris 8 et du Laboratoire d’économie dionysien (LED)

Programme

Jeudi 23 mars 2017

17h – 19h, Université Paris 8, 2 rue de la Liberté, Saint-Denis, salle B 106

Les 25 ans de l’Institut d’études européennes (IEE) de Paris 8. Sur invitation

Présidence : Francis Wurtz, président du Conseil de l’Institut d’études européennes de Paris 8, ancien Président du groupe europarlementaire Gauche unitaire européenne/Gauche verte

Ouverture : Annick Allaigre (sous réserve), présidente de l’Université Paris 8, professeure de langue et civilisations ibériques

Interventions :

Mireille Azzoug , directrice honoraire de l’IEE de Paris 8, ancienne maître de conférences en langue et civilisation britanniques,

, directrice honoraire de l’IEE de Paris 8, ancienne maître de conférences en langue et civilisation britanniques, Bernard Cassen , vice-président du Conseil de l’IEE de Paris 8, professeur émérite de civilisation britannique,

, vice-président du Conseil de l’IEE de Paris 8, professeur émérite de civilisation britannique, Sylviane Toporkoff , ancienne maître de conférences en sciences économiques à l’IEE de Paris 8,

, ancienne maître de conférences en sciences économiques à l’IEE de Paris 8, Marc Le Glatin , directeur du théâtre de la Cité internationale, professeur associé et directeur adjoint de l’IEE de Paris 8,

, directeur du théâtre de la Cité internationale, professeur associé et directeur adjoint de l’IEE de Paris 8, Anne-Marie Autissier, directrice de l’IEE de Paris 8, sociologue de la culture et des médias

Ainsi que d’anciens étudiants de l’IEE :

Julie Bordez , directrice des productions du Festival d’Avignon,

, directrice des productions du Festival d’Avignon, Benoît Étienne, conseiller du ministre des Affaires étrangères et du développement international

19h15-21h15 : Cocktail à l’IEE (pour les invités)

Vendredi 24 mars 2017

Université Paris 8, salle B 106

09h15 : Café d’accuei

09h45 – 10h Ouverture : Clara Lévy, professeure de sociologie à l’IEE et Alain Quemin, professeur de sociologie à l’IEE

Première partie : Les conditions de possibilité duBrexit

Animation : Michel Mangenot, professeur de science politique à l’IEE de Paris 8, vice-président de l’Association Française de Science Politique (AFSP)

10h – 10h45 Conférence d’ouverture : Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique à l’Université Paris 3

10h45

Sabine Saurugger , professeure de science politique à Sciences Po Grenoble, « Le Brexit au prisme des théories et concepts de l’intégration européenne »

, professeure de science politique à Sciences Po Grenoble, « Le Brexit au prisme des théories et concepts de l’intégration européenne » Mireille Azzoug , directrice honoraire de l’IEE Paris 8, « Les fondements libéraux du projet européen »

, directrice honoraire de l’IEE Paris 8, « Les fondements libéraux du projet européen » Anja Thomas , docteure associée au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI), Sciences Po Paris, « Les paradoxes de l’intégration européenne »

, docteure associée au Centre d’Etudes et de Recherches Internationales (CERI), Sciences Po Paris, « Les paradoxes de l’intégration européenne » Fanny Bouquerel, docteure en sociologie de l’action publique, IEE de Paris 8, « L’Union européenne vue de Sicile »

Débat avec la salle

Seconde partie : Les conséquences politiques et économiques duBrexit

Animation : Gilles Raveaud, maître de conférences en sciences économiques, IEE de Paris 8, LED

14h30 – 15h15 Conférence d’ouverture : Helen Drake, professeure en études françaises et européennes à l’Université de Lougborough, présidente de l’University Association for Contemporary European Studies (UACES)

15h15

Fiona Simkins , maître de conférences au département du monde anglophone de l’Université Lumière Lyon 2, « Le Brexit vu d’Écosse »

, maître de conférences au département du monde anglophone de l’Université Lumière Lyon 2, « Le Brexit vu d’Écosse » Xavier Timbeau , économiste, directeur principal de l’Observatoire français des conjonctures économiques ‘OFCE), « Le Brexit : conséquences économiques ou politiques ? »

, économiste, directeur principal de l’Observatoire français des conjonctures économiques ‘OFCE), « Le Brexit : conséquences économiques ou politiques ? » Thierry Brugvin, docteur en sociologie, Université de Besançon, « De l’opportunité d’intégrer ou de quitter un espace régional »

16h30 – 16h45 : Pause-café

Anne-Cécile Robert , directrice des relations et des éditions internationales du Monde diplomatique, docteure en droit communautaire, professeure associée à l’IEE de Paris 8, « Brexit et acquis communautaire »

, directrice des relations et des éditions internationales du Monde diplomatique, docteure en droit communautaire, professeure associée à l’IEE de Paris 8, « Brexit et acquis communautaire » Filippa Chatzistavrou, professeure associée à l’Université d’Athènes, “research fellow”, Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (ELIAMEP), « Les négociations du Brexit : une perspective institutionnelle »

Contrepoint :

Christine Cadot, maître de conférences en science politique à Paris 8, directrice du CRESPPA-LabToP

Débat avec la salle

A l’occasion du 60èmeanniversaire du traité de Rome

Samedi 25 mars 2017

Palais du Luxembourg, salle Monnerville, 15 ter rue de Vaugirard, 75006 Paris

09h30 – 09h45 : Ouverture : Anne-Marie Autissier, directrice de l’Institut d’études européennes de Paris 8

09h45 – 11h00 : Table ronde « L’UE après le Brexit : quelle architecture ? »

Présidence : Michel Mangenot, professeur de science politique à l’Institut d’études européennes de Paris 8, vice-président de l’AFSP

Jean-Marie Cavada , député européen, vice-président de la Commission des affaires juridiques

, député européen, vice-président de la Commission des affaires juridiques Hermione Gough , conseillère aux affaires européennes et globalesprès l’Ambassade du Royaume-Uni en France

, conseillère aux affaires européennes et globalesprès l’Ambassade du Royaume-Uni en France Dominique Schnapper , sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales

, sociologue, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales Peter Wahl, président de World Economy, Ecology & Development, Berlin

Débat avec la salle

11h– 11h15 : Pause

11h15 – 12h30 : Table ronde « L’UE après le Brexit : quelles politiques ? »

Présidence : Francis Wurtz, président du Conseil de l’Institut d’études européennes de Paris 8

Loïc Armand , président de l’Oréal France, président du groupe de travail de l'Institut des Hautes Etudes de l'Entreprise sur l'Europe

, président de l’Oréal France, président du groupe de travail de l'Institut des Hautes Etudes de l'Entreprise sur l'Europe Bernard Cassen , vice-président du Conseil de l’Institut d’études européennes de Paris 8

, vice-président du Conseil de l’Institut d’études européennes de Paris 8 Édith Cresson , ancienne Première ministre, ancienne commissaire européenne, présidente du Conseil de l’IEE de Paris 8 de 1992 à 2012

, ancienne Première ministre, ancienne commissaire européenne, présidente du Conseil de l’IEE de Paris 8 de 1992 à 2012 André Gattolin, universitaire et sénateur

Débat avec la salle

Le comité scientifique du colloque est composé de Clara Lévy, professeur de sociologie à l’IEE, de Michel Mangenot, professeur de science politique à l’IEE et d’Alain Quemin, professeur de sociologie et directeur adjoint de l’IEE, tous les trois membres du CRESPPA-LabToP.

Le comité d’organisation, outre les membres du comité scientifique, comprend Anne-Marie Autissier, maître de conférences HDR en sociologie, directrice de l’IEE, Stéphane Beaud, professeur au département de science politique de l’Université Paris Ouest, Christine Cadot, maître de conférences au département de science politique de Paris 8 et directrice du CRESPPA-LabToP, ainsi que Bernard Cassen, professeur émérite et vice-président du Conseil de l’IEE et Mireille Azzoug, directrice honoraire de l'IEE.