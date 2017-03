Annonce

Conférence franco-allemande

„Und wenn wir einfach aufhörten?“ Kulturen des Krieges und des Friedens im Jahr 1917 – Vorläufer, Folgen und Echos // « Et si on décidaitd’arrêtercommeça, d’uncoup ? »Cultures de guerre et de paix en 1917 – précurseurs, conséquences et échos

Université de Francfort-sur-le-Main, 27 - 29 septembre 2017

Organisation : Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften (FZHG), Institut für Romanische Sprachen und Literaturen (IRSL), Institut franco-allemand de sciences historiques & sociales (IFRA–SHS)

Ce colloque entend contribuer à renforcer le dialogue entre scientifiques français et allemands spécialistes de la Première Guerre mondiale et de ses cultures mémorielles, notamment dans le domaine des arts et de la littérature envisagés sous l’angle d’une approche historique, littéraire, culturelle et sociale appliquée, sous un angle comparatif, aux efforts et initiatives de paix entrepris en 1917 et à leurs suites. Il s’agit, par ce biais, de sortir du manichéisme d’une histoire purement nationale pour la remplacer par un regard franco-allemand et comparatif porté sur les demandes, tant pratiques qu’idéelles, d’une sortie de guerre formulées dans l’absence de perspective d’une victoire militaire. D’autre part, et cette fois au regard des commémorations de l’année 2017, il s’agit de traiter la thématique des « sorties de guerre » sous un angle interdisciplinaire, pluridimensionnel et diachronique afin de contribuer à une meilleure compréhension de la Première Guerre mondiale elle-même et des défis et conséquences qu’elle a posés jusqu’à ,nos jours en termes scientifiques, politiques et culturels.

Ainsi que le programme joint en témoigne, 4 sections sont prévues qui chaque fois font intervenir deux présentations par des chercheurs confirmés et deux interventions de jeunes chercheurs sur le thème précis de chaque panel :

Section 2 : Quand et pour qui s’achève la Première Guerre mondiale ?

Section 3 : L‘entrée en guerre de États-Unis et la sortie de guerre de la Russie : vers un nouvel ordre mondial ?

Sektion 4 : En sortir : la fin de la Première Guerre mondiale dans les cultures littéraires et visuelles (1917-2017)

Sektion 5 : Traumatismes et mutilations : la guerre sans fin

Programme provisoire du colloque

Mercredi 27 septembre 2017

14:00 heures : Mots d‘ouverture, Steffen Bruende l (FZHG), Frank Estelmann (IRSL), Pierre Monnet (IFRA-SHS) ; représentants de la Présidence de la Johann Wolfgang Goethe-Universität de Francfort

l (FZHG), (IRSL), (IFRA-SHS) ; représentants de la Présidence de la Johann Wolfgang Goethe-Universität de Francfort 14:30 – 17:00 heures : Section 1 : Et si on arrêtait ? Les initiatives de paix pendant la Première Guerre mondiale

19:00 heures : Dîner

Jeudi 28 septembre 2017

09:30 – 12:00 heures : Section 2 : Quand et pour qui s’achève la Première Guerre mondiale ?

12:00 – 13:00 heures : Déjeuner

13:00 – 15:30 heures : Section 3 : L‘entrée en guerre de États-Unis et la sortie de guerre de la Russie : vers un nouvel ordre mondial ?

15:30 – 16:00 heures : Pause café

16:00 – 19:00 heures : Section 4 : En sortir : la fin de la Première Guerre mondiale dans les cultures littéraires et visuelles (1917-2017)

Vendredi 29 septembre 2017:

9:30 – 12:00 heures : Section 5 : Traumatismes et mutilations: la guerre sans fin

12:00 – 13:00 heures : Déjeuner

13:00 – 15:30 heures : Table Ronde conclusive : La paix dans la guerre, la guerre dans la paix

Modalités de soumission

Cet appel à communications s’adresse à de jeunes chercheurs, doctorants et post-doctorants en histoire et dans les disciplines partageant une forte historicité de leur objet (histoire de l’art, littérature, histoire du droit, sciences sociales, sciences politiques…), convoqués à présenter les résultats de leurs recherches en cours sur la thématique choisie.

Les langues du colloque seront le français et l’allemand, sans exclure l’anglais.

Les candidats intéressés à participer sont invités à adresser jusqu’au

15 mai 2017

le titre de leur intervention (selon la section choisie), accompagné d’un bref résumé de 250 à 300 mots et d’un CV court à :

Dr. Steffen Bruendel (FZHG) : fzhg@em.uni-frankfurt.de

Prof. Dr. Pierre Monnet (IFRA-SHS) : monnet@ehess.fr

Comité scientifique



Dr. Steffen Bruendel (ZHG, Frankfurt am Main, Goethe Universität)

Dr. Frank Estelmann (Institut für Romanistik, Frankfurt am Main, Goethe Universität)

Prof. Dr. Christoph Cornelissen (Historisches Seminar, Frankfurt am Main, Goethe Universität)

Prof. Dr. Pierre Monnet (EHESS, Paris et IFRA-SHS, Frankfurt am Main)

Prof. Dr. Gerd Krumeich (Univetsität Düsseldorf)

Le comité scientifique se réunira ensuite et sélectionnera les jeunes chercheurs retenus, auxquels seront intégralement payés leurs frais de transport et de séjour.