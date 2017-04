Annonce

Argumentaire

Par-delà une biomédecine mécaniciste qui ne trouverait en elle que ses propres aspirations et légitimations, le séminaire Humanisme, transhumanisme, posthumanisme s’est attaché à déceler les enjeux anthropologiques et éthiques de la recherche et de la pratique médicale.

Organisé en deux temps forts les 19 et 20 mai 2017, le colloque traitera de la critique de la raison transhumaniste.

Le mouvement transhumaniste a pour ambition affichée d’être un humanisme qui se donne le devoir moral d’explorer les voies d’amélioration (Enhancement) des capacités physiques et cognitives de l’espèce humaine pour éliminer la souffrance, la maladie, le vieillissement, voire la condition mortelle. Or s'il est légitime d'attendre des progrès de la médecine de nouveaux moyens de lutter contre les maux qui nous accablent, il faut prendre en compte l'ambivalence de la technique moderne, qui tend à s'autonomiser pour se développer selon ses propres fins. La frontière entre les techniques renaturantes (faire entendre les sourds) et dénaturantes (produire de nouveaux records en course à pied) tend alors à s'effacer sitôt que les désirs les plus fous nés de l'imaginaire humain y voient un moyen de changer la condition humaine, finie et mortelle.

La réalisation de cette utopie est-elle souhaitable ? Ne risque-t-on pas de créer un nouveau type de société totalitaire, divisant l'humanité en sous-catégories, au mépris de l'égale valeur de toutes les personnes humaines ?

La machine est-elle désormais promue comme modèle de l’homme ?

Programme

Vendredi 19 Mai 2017

Soirée inaugurale du colloque

19h30-21h

Modération :

Frédéric Louzeau, directeur du pôle de recherche, Collège des Bernardins Résister au transhumanisme ?

, directeur du pôle de recherche, Collège des Bernardins Résister au transhumanisme ? Jacques Testart, critique de science, directeur de recherche honoraire à l’INSERM.

Samedi 20 Mai 2017

8h30 - 9h Accueil café

9h - 10h30 Une idéologie bien de notre temps ?

Introduction

La galaxie transhumaniste, Franck Damour, historien, essayiste

, historien, essayiste Les enjeux de la bioéconomie du corps humain, Céline Lafontaine, sociologue, université de Montréal

10h30 - 10h45 Pause café

10h45 - 12h30 Promesses, utopies et nouveaux prophètes

Modération : Anne-Laure Boch

La fabrique des bébés, Françoise Brulliard, cadre supérieur de santé, GH Saint-Louis, Lariboisière, Fernand Widal

La neuro-amélioration : fantasmes et réalités, Pierre Pollak, chef de service neurologie, hôpitaux universitaires de Genève

, chef de service neurologie, hôpitaux universitaires de Genève Du robot au cyborg, Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l’université Pierre et Marie Curie,

12h30 Pause déjeuner

13h30 - 14h Accueil café

14h - 16h Un nouvel humanisme ?

Modération : Dominique Folscheid

Le transhumanisme, un nouvel humanisme ? Pierre Magnard, philosophe Valentina Tirloni, philosophe, université de Nice Sophia Antipolis

La fascination transhumaniste, Monette Vacquin, psychanalyste

, psychanalyste La logique transhumaniste, Olivier Rey, philosophe, CNRS/Université Paris I

16h - 16h15 Pause

16h15 - 18h L’incarnation comme réponse

Modération : Anne Lécu

L'Incarnation comme accomplissement, Jean-Michel Maldamé, o.p., théologien

Qu'un peu d'incarnation ne fait pas de mal, Eric Fiat, philosophe, université Paris Est

, philosophe, université Paris Est Incarnation et gnose moderne, P. Brice de Malherbe, théologien, Faculté Notre-Dame

