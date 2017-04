Annonce

Argumentaire

Le colloque est organisé en partenariat avec l’Organisation internationale de la francophonie, le Ministère de l’économie numérique, la Frenchtech, Bordeaux Métropole, la Mairie de Bordeaux. Il réunira des décideurs politiques, des experts issus des organisations internationales, des chercheurs, des acteurs économiques.

Plus de 200 personnes dont 90 intervenants venus d’une vingtaine de pays sont attendus. On compte parmi les conférenciers, les ministres et représentants de ministères (France, Suisse, Congo, Burkina Faso, Bénin), le directeur de l'agence du numérique, un Vice-président de l’Icann… Les thématiques abordées tournent autour des enjeux économiques et sociaux des objets connectés, du Big data, du renforcement des capacités, des pratiques professionnelles et amateures, des tendances émergentes…

Une exposition accompagne ce colloque et met en scène une voiture connectée Tesla à découvrir devant la MSHA, et dans le hall, un drone aérien avec grande capacité de portage, un drone marin de R&Drône et des robots agricoles de la société Vitirover.

Programme

Jeudi 16 mars 2017

9h45-10h20 : Conférence inaugurale, Objets connectés et création de valeur, Marc GATTI, Directeur R&T Amont de Thales Avionics.

Modérateur : Philippe Métayer, chargé de mission Economie Numérique, Bordeaux Métropole

10h20-10h35 : Pause-café

10h35-12h35 : Ateliers en parallèle

Atelier 1 : Objets connectés et économie numérique mondiale

Modérateurs : Drame Ousmane, Pdt Université privé Ahmed Baba Mali, Philippe Viallon, Université de Strasbourg

CAZABAT Christelle, Pnud, L’impact des nouvelles technologies sur le développement humain CAPO CHICHO Gilbert, CAPO CHICHI Alain, Cerco, Bénin, Les objets connectés dans un écosystème pour le développement en Afrique de l’ouest : cas du Groupe CERCO. TCHEHOUALI Destiny, Université du Québec à Montréal, Les Communautés locales d’acteurs de l’innova tion numérique : Quels apports pour le développement des villes intelligentes en Afrique ? KONAN KOUADIO Samption, Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, Impact du téléphone cellulaire dans l’approvisionnement des villes ivoiriennes en produits vivriers. NANGA Angéline, Université Houphouet Boigny, Côte d’Ivoire, Les objets connectés dans le domaine de la santé : analyse des mutations sociales en Côte d’Ivoire.

Atelier 2 : Pratiques et systèmes connectés

Modérateurs : Annie Lenoble-Bart, Université Bordeaux Montaigne, Jean-Chrétien Ekambo, IFASIC, Kinshasa

DON ANOMAN Nathalie, Université Houphouët Boigny, Côte d’Ivoire, Objets connectés et conatus TOURE Fatoumata Bintou, Université du Mali, Usage du téléphone portable et l’impact de son utilisation sur la formation culturelle de la jeunesse. NSOSISSA Auguste, Université Marien Ngouabi, Congo, Ce que signifie pour l’Afrique les objets connectés comme contrainte et défis du développement intelligent. PALE Titi, Université Bordeaux Montaigne, France, La connectivité de l’agriculture africaine : arguments et limites de la communication persuasive. ID AHMED Zahra, Université Rennes 2 Haute Bretagne, Les objets connectés dans le milieu hospitalier : entre efficacité, disfonctionnement et contrôle : l’exemple du SAMU.

Atelier 3 : Le Big data en question

Modérateurs : Stephanie Cardoso, Etienne Damome, Université Bordeaux Montaigne

MEYER Michaël, Université de Lausanne, Suisse, Tanner Samuel, Université de Montréal, Canada, Mobile Technology and Shifting Police Visibility : Body-Worn Camera As Police Response to Citizen Surveillance HENKY Julien, Banque Internationale à Luxembourg, Big brother is your best friend APPIOTTI Sébastien, Université Paris 8, Technologies mobiles et collecte de données dans les établisse ments culturels BAZYOMO Emile Pierre, Université de Ouagadougou, Cloud computing et entreprises burkinabè : la pro tection des données personnelles en question. ABEGA Eloundou Martial Sylvain Marie, Université de Yaoundé 2, Objets connectés : enjeux, défis et potentiels usages pour le développement durable de l’Afrique

12h35-14h15 : Pause-déjeuner

14h15-15h30 : Table ronde : enjeux des objets connectés

Modérateur : Pierre Ouedraogo, Consultant, ancien directeur de la Francophonie numérique

M. Léon Juste IBOMBO , Ministre des Postes et Télécommunication, Congo,

M. Philippe HORISBERGER , Directeur de l'Office fédérale de la communication, Suisse,

Mme Rafiatou MONROU, Ministre de l'économie numérique et de la communication, Bénin,

Mme Hadja Fatimata OUATTARA, Ministre du Développement de l'Economie Numérique et des postes, Burkina Faso.

15h30-15h45 : Pause

15h45-17h45 : Ateliers en parallèle

Atelier 1 : Pratiques et systèmes connectés

Modérateurs : Gino Gramaccia, Université de Bordeaux, Tourya Guaaybes, Université de Lorraine

MAZEGH, Mohamed Ali ; YOUSSOUFI Khadija ; AMSIDDER Abderrahmane, Université Ibn Zor, Agadir, L’usage des objets connectés au Maroc entre mimétisme et nécessité DAGNOGO Gnéré Blama, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire, les objets connectés dans la e-santé : état de l’art, représentations et perspectives. Hubert Etienne MOMO, Université de Dschang, Enjeu allagmatique des objets connectés en santé publique BOUCHEREAU Aymeric ; ROXIN Ioan, Université de Franche Comté, Identification de ressources pédagogiques numériques pour un apprentissage avec les objets connectés SAGARA CHEICK OUMAR, Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako, Mali, En quoi l’émergence des objets connectés réinitialise le débat sur la représentation ?

Atelier 2 : Le Big data en question

Modérateurs : Noble Akam, Université Bordeaux Montaigne, Edouard Ngamoutsika, Université Marien Ngouabi, Congo,

PINTE Jean-Paul, Université Catholique de Lille, France, Le Big Data : avenir de la sécurité GUIGNARD Thomas, Université Sorbonne Paris Cité Paris 13, Données personnelles, contenus et services numériques en Afrique : l’hyperconnexion à l’épreuve de la mondialisation ROSSI Julien, Université technologique de Compiègne, France, Les objets connectés et l’infrastructure numérique dans les pays en voie de développement : l’enjeu politique des données personnelles. Kouméalo ANATE, MC & Holonou K ANKLOU, Université de Lomé, E-gouvernement, quel cadre d’interopérabilité fonctionnel et technique dans les institutions publiques togolaises.

Atelier 3 : Acteurs et communautés des objets : entre bricolage et solidarité

Modérateur : Ousmane Koné, chaire Unesco, Université de Pau, Francis Barbey, Université catholique d’Afrique de l’Ouest

TEBOUL Bruno, Chaire Data Scientist Ecole polytechnique, Université Paris-Dauphine, France, BERTHIER Thierry, Chaire de Cyberdéfense & Cybersécurité Saint-Cyr, Ecole Militaire, Université de Limoges, France, Projection algorithmique, niveau d’ubiquité et consentement algorithmique : les déterminants numériques d’une augmentation humaine. NOYER Max, Les intelligences collectives en conflit dans l’horizon du Trans et Post –humanisme. BALIMA Dimitri Régis, Université de Ouagadougou, Objets connectés et mutations sociales dans les territoires de communication dans les villes de Bobo Dioulasso et Ouagadougou. LENOËL Anne-Cécile, Université Bordeaux Montaigne, France, Le temps des connexions : modalités réticulaires du design collaboratif. BERROU Jean Philippe, EEKHOUT Thomas, Université de Bordeaux, Les Tic au service du développement des micro et petites entreprises informelles en Afrique.

19h : Réception à la Mairie de Bordeaux

Vendredi 17 mars 2017

8h30-8h45 : Accueil

8h45-10h30 : Ateliers en parallèle

Atelier 1 : Objets connectés et économie numérique mondiale

Modérateurs : Eugene C. Ezin, Université du Bénin, Anne Beyaert-Geslin, Université Bordeaux Montaigne

MAES Arnaud, MUSSOL Sarah Université de Montpellier, Enjeux du baromètre etourisme pour l’excellence en marketing touristique. JACQUES Emmanuelle, Université de Montpellier, France, Les valeurs néo-libérales attachées aux objets connectés, le cas du Woélab à Lomé au Togo. AMESSINOU Kossi, Université Bordeaux Montaigne, Technologies mobiles dans le milieu agricole au sud Bénin: vue du producteur d’ananas. KABORE Wendpanga Rodrigue, Université Bordeaux Montaigne, France, Usage des objets connectés dans le milieu agricole au Burkina Faso. KOUMEALO Anaté, Université de Lomé, L’économie numérique dans le développement intelligent des pays africains : cas du Togo.

Atelier 2 : Acteurs et communautés des objets : entre bricolage et solidarité

Modérateurs : Roger Somé, Université de Strasbourg, Amador Rocio Bautista, Université Autonome du Mexique

VIOT Catherine, BAYART Caroline, LANCINI Agnès, Université Claude Bernard Lyon 1, L’adoption des objets connectés : une question de génération ? GAGNEBIEN Anne, Université Paris 13, Sorbonne, Paris Cité, NEDJAR-GUERRE Akila, Université de Cergy-Pontoise, La place des technologies numériques et leurs usages dans les fablabs KANTENG Didier Makal, Objets connectés et données un web culturellement congolais REMOND Emilie, USEILLE Philippe, ABBA Hachimi, Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis, Quand l’innovation s’enracine dans la tradition : L’exemple du Woelab au Togo, un «Fab Lab à niveau de rue» TIETSE Samuel, Université François Rabelais de Tours, Nouvelles médiations à l’épreuve de l’innovation par l’usage des TNIC dans les institutions à caractère culturel d’Afrique.

Atelier 3 : Le Big data en question

Modérateurs : Vincent Liquète, Université de Bordeaux, Bertrand Cabedoche, Université de Grenoble

SAERENS Patrick, IC-HEC et IHECS, Belgique, Le droit au silence des puces CHOSE Frédéric, Université Toulouse Jean-Jaurès, La géolocalisation généralisée des objets et sujets connectés comme symptôme de la perte de la localisation véritable ? BOGUI Jean-Jacques Maomra, UQAM, Canada, Étude de l’influence de l’opération d’identification des usagers des technologies numériques en Côte d’Ivoire sur leurs activités dans le cyberespace PAPI Cathia, Teluq, Canada, GOBERT Thierry, Université de Perpignan, Big data et enseignement supérieur : représentations et illusions des étudiants KAHI OULAÏ Honoré, Université Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire, Multiplicité des entités communicantes et fichage informatique : entre transparence et opacité

10h30-10h45 Pause

10h45-11h20 Conférence

Modérateur : Amador Rocio Bautista, Université Autonome du Mexique

Data for development, Valérie Pla, VP Digital Emerging Countries Research Program, Orange Lab.

11h20-12h20 Table ronde Renforcement des capacités

Modérateur : Xavier Lainé, Directeur délégué FrenchTech Bordeaux

Adiel AKPLOGAN , Vice président ICANN,

Constance BOMMELAER , Directeur des politiques publiques, Internet society (ISOC),

EZIN Eugène , Université du Bénin

Mathieu HAZOUARD , Conseiller régional délégué en charge de l'Economie Numérique et du Très Haut Débit, Président de la SPL Aquitaine THD,

Denis LAPOIRE, Directeur du département informatique à l'ENSEIRB-MATMECA.

12h20-14h00 : Pause-déjeuner

14h-14h45 : Table ronde Objets connectés. Solutions pour les pays en développement

Modérateur : Arame DIAW, Responsable du Fonds francophone pour l’innovation numérique, OIF

Victor AGBEGNENOU , Aka Technologies,

, Aka Technologies, Ali Drissa BADIEL , Union internationale des télécommunications,

, Union internationale des télécommunications, Alain CAPO-CHICHI , CERCO,

, CERCO, Luc Missidimbazi, Conseiller du Premier ministre du Congo.

14h45-15h45 : Table ronde Économie des objets connectés. Expériences françaises et d’ailleurs.

Modérateur : Yann PENNEC, Responsable Axe Numérique FEDER Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes - Conseil Régional Aquitaine

Marco CALCAMUGGI , R&Drône, Président du cluster robotique Aquitaine,

, R&Drône, Président du cluster robotique Aquitaine, Arnaud de LA FOUCHARDIÈRE , Directeur Général de Vitirover,

, Directeur Général de Vitirover, Damien MURAT, Directeur général délégué, IXXI TechSide (sous réserve).

15h45-16h : Pause-café

16h-16h30 : SYNTHESE

Modérateur : Daniel RAICHVARG, Président de la Société française des sciences de l’information et de la communication.

16h30-17h : Clôture officielle

20h Dîner de gala ( Restaurant Comptoir Cuisine, 2, place de la Comédie)

Samedi 18 mars 2017

10h-12h30 Visite de la Cité mondiale du vin