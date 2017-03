Présentation

Créé en 2014 grâce au legs « Ariane Deluz » et géré par la FMSH, ce prix récompense un programme de recherche d’un doctorant préparant en France une thèse en ethnologie de l’Afrique subsaharienne. Le prix permet au bénéficiaire d’effectuer un travail de terrain portant sur des sujets classiques de l'ethnologie (systèmes symboliques, organisation sociale, tradition orale...). Selon le souhait de la donatrice, l’anthropologue franco-suisse Ariane Deluz, ce prix doit contribuer au développement des travaux ethnologiques des futures générations d’africanistes.

Le Prix Ariane Deluz s’adresse aux doctorants de toute nationalité qui préparent une thèse en ethnologie de l’Afrique subsaharienne dans un établissement d’enseignement supérieur français (seul ou en cotutelle). Les jeunes africanistes en début de thèse sont encouragés à postuler.

Montant du prix

Le prix est d’un montant de 5 000 euros ; il apporte un complément de ressources au bénéficiaire, en participant à ses frais de voyage et/ou de séjour sur le terrain.

Le bénéficiaire s’engage à mentionner le concours financier de la FMSH à l’occasion de toute communication écrite ou orale (thèse, publications, participation aux colloques…).

Conditions de candidature

Le formulaire de candidature en ligne sera ouvert du 2 janvier jusqu'au 15 mars 2017 (http://www.fmsh.fr/fr/international/27936)

Le dossier de candidature, rédigé en français, est à présenter en un seul document doc, docx ou pdf et doit comporter les pièces suivantes :

un formulaire de candidature rempli

un CV de maximum 2 pages accompagné d’une liste de publications et travaux

accompagné d’une liste de publications et travaux un programme de terrain de recherche , maximum 5 pages à 1500 signes

, une copie du projet de thèse signé par le directeur de thèse

un bref résumé de la thématique, maximum 5 lignes

Les dossiers complets doivent impérativement être envoyés à la fois par voie électronique et postale. Ils doivent porter la mention explicite « Prix Ariane Deluz » sur l’enveloppe et être adressés à la FMSH à l’adresse suivante :

Fondation Maison des sciences de l’homme

Pôle scientifique – Prix Ariane Deluz – c/o Olga Spilar

190 avenue de France – 75013 Paris

Courriel : prix-ariane-deluz[at]msh-paris.fr

Les dossiers de candidature incomplets ou ne correspondant pas à la description ci-dessus ne seront pas pris en compte. Le comité de sélection se réunit en novembre.

Les résultats seront communiqués par e-mail fin mai 2017.

Calendrier

Appel à candidature : 2 janvier - 15 mars 2017

Date limite du dépôt des dossiers : 15 mars

Evaluation : 15 mars – 30 mai

Sélection et notification des candidats : fin mai

Remise du prix : début juin 2017

Séjour sur le terrain : 2017/2018

Contact Olga Spilar : prix-ariane-deluz[at]msh-paris.fr

Ariane Deluz (1931-2010) entreprit une carrière d'ethnologue sous les directions successives de Georges Balandier et Claude Lévi-Strauss à l'École pratique des hautes études VIe section devenue EHESS (1955-1964) et du CNRS (1964-1997). Elle effectua de nombreuses missions d’études en Afrique de l'Ouest et en Amérique du Sud. Ariane Deluz est l'une des pionnières des études sur les femmes, mais elle a aussi abordé les domaines de la parenté, de la mémoire historique et familiale ou des rituels qui ponctuent le cycle de vie. Elle enseigna à l'IUED de Genève (1983-1991). Elle fut secrétaire générale de la Société des africanistes (1990-1994) et présidente de l'Association française des anthropologues (1997-1999).

