Résumé

Journée d'études. "Traversées: Frontières et circulations dans les films d'Afrique et de sa diaspora".

Dans un monde global, postcoloniale marqué par l’inégalité de la mobilité et des circulations, la question de la frontière revient en force dans les films d'Afrique et de sa diaspora, à la fois comme lignes que l’on franchit ou qui séparent. La frontière, la traversée, s’imposent ainsi comme un prisme par excellence pour aborder les cinématographies contemporaines.

Sous le thème de la traversée – esthétique, thématique, théorique – cette journée d'études invitera donc des chercheurs, des critiques et des cinéastes à échanger et à dialoguer ensemble. Tables rondes et projections de films, en présence des réalisateurs/trices.