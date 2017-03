Annonce

République Algérienne Démocratique et Populaire, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université de BLIDA 2 – Ali Lounici, Faculté des Lettres et des Langues, Département de français

Argumentaire

Dans tout contexte, la parole occupe une place prépondérante. Les interrogations sur les fonctions et les structures des interactions restent un terrain presque vierge et un vrai laboratoire dont l’exploration pourrait permettre une approche multidimensionnelle de ce phénomène volatile qu’est l’oral.

« Longtemps non objet, ni didactique ni pédagogique, l’oral est aujourd’hui une espèce d’Objet Verbal Mal Identifié, définitivement chargé d’idéologie, véritable auberge espagnole où l’on emmène avec soi ses préoccupations. C’est un objet attrape-tout, confus, indéfiniment syncrétique, usé avant même d’avoir réellement servi. … »[1]

« L’oral n’est pas le brouillon de l’écrit […] (il) est quelque chose qui se pratique, et implique des relations, des interactions entre des personnes qui (se) parlent […] quelque chose se joue, dans l’oralité, qui relève de l’échange, du partage, de la relation où interviennent le désir, l’angoisse et le besoin de situer sa propre expérience par rapport à celle des autres et par rapport au monde »[2]

«… l’oral, en même temps, est senti comme un perpétuel champ d’affrontement de valeurs sociales et culturelles …L’oral est une matière dangereuse, instable, voire explosive, que l’on ne sait pas très bien contrôler. »[3]

Définir l’oral semble, dans un premier temps, chose facile, mais l’oral apparait, dans un second temps, comme un objet polymorphe et insaisissable ; nous passons donc d’une notion « évidente » à une notion floue[4]. Le terme « oral » peut être perçu comme synonyme de « parole, langue, discours, communication,…etc. » Or, ces « synonymes » ne sont, en réalité que des éléments englobés – caractérisés – par l’oral.

L’oral peut-être perçu sous trois aspects (ou obstacles) : l’aspect lié à la conception normative de la langue (rapport oral/écrit) ; l’aspect relatif à la société et à l’école (sociolinguistique, langues en présence, représentations et contextes sociodidactiques) ; et l’aspect relatif à la culture des uns et des autres (littérature, interculturel identité et altérité).

Ce colloque envisage donc une approche multiple de l’oral. Un oral à la fois interdisciplinaire (oral/oralité en société, en littérature et dans la culture, voire apports de l’ethnologie ou de l’anthropologie) et qui emprunte à complexité (représentations liées à l’oral et aux langues en présence (prise en considération du contexte sociolinguistique et politique de la société étudiée) et didactique de l’oral (comment enseigner ce qui nous sert à enseigner et à apprendre ?). L’étude de ce phénomène, social et didactique, nécessite l’intersection DE plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales (la (socio)linguistique, la didactique, la culture, la littérature, la sociologie l’ethnologie, etc. …).

Dans une approche volontairement sociodidactique, la préoccupation sera, d’une part, d’explorer le rapport entre le plurilinguisme et l’appropriation des langues en contextes scolaire et universitaire algériens, entre « semilinguisme » (Khaoula-Taleb Ibrahimi) et ignorance plus ou moins volontaire des convenances du « marché linguistique dominant » (P. Bourdieu). Cette question sera abordée au travers des représentations langagières générées par les étudiants algériens et leur entourage, susceptibles de rendre compte de quelques aspects des discours épilinguistiques en Algérie et de leur complexité.

D’autre part, de nombreuses recherches en didactique des langues [P. Cyr (1978), D. Gaonac’h (1990), J.Tadif (1999), D. Veronique (2000), Jin. Ok Kim (2002), etc.] ont montré qu'un apprenant, en situation de communication dans une langue non maternelle, fait des comparaisons interlinguales significatives et se sert de la compétence langagière acquise en L1 afin de répondre à ses besoins communicationnels en L2. Le locuteur construit DONC son message à partir de l’ensemble de ses expériences dans ses pratiques langagières, quelle que soit LES langues dans lesquelles il s'exprime. En ce sens, la compétence communicative en langue est donc liée à un transfert des savoirs, savoir-faire et savoir-être de la L1 à la L2. En considérant le cas particulier de l’oral, on pourra se demander :

Comment s’opère ce transfert en émission et en perception d’un message oral aux plans lexical, syntaxique et discursif ?

S’agit-il de transfert ou d’interférence entre les systèmes linguistiques en contact ?

Quel (s) outil (s) didactique (s) favoriserait (ent) le transfert des compétences orales ?

Sur le plan littéraire :

Comment l’oralité est-elle donnée à lire et à entendre dans la littérature orale ?

Comment la littérature orale alimente-t-elle les autres littératures ?

Voix narratives, polyphonie, quelle relation avec la tradition orale ?

Dans le domaine de la didactique de l’interculturel, nous nous interrogeons quant à l’enseignement de l’oral dans une perspective plurilingue et interculturelle. Cette préoccupation se décline en plusieurs questions :

Quel rôle joue l'ethos culturel dans la gestion des situations de communication interculturelle ?

La perspective interculturelle dans l'enseignement-apprentissage de l'orale en Algérie : quelle formation des formateurs ? Quels contenus d'enseignement ?

Du culturel dans le linguistique : que nous apprennent les conversations naturelles et virtuelles ?

En contexte professionnel, l’accent est mis sur l’impact du discours oral sur la construction de l’identité professionnelle :

Quels dispositifs mobiliser pour permettre aux sujets (apprenants, enseignants) à se dire, à mettre en mots une action, une stratégie, une procédure ?

Comment prendre en charge, analyser et rentabiliser les discours émanant de la verbalisation ?

Comment utiliser, opérationnaliser ces discours dans une perspective de formation (des apprenants, des formateurs ou des formateurs de formateurs).

La verbalisation : quels outils ? Pour quels objectifs et pour quels publics (scolaire, universitaire) ?

Quel est l’impact de la créativité langagière des jeunes locuteurs sur la construction de l’identité professionnelle ?

Afin de répondre aux questions posées, plusieurs axes de réflexion (liste non-exhaustive) sont envisageables :

Axe 1 : Attitudes et représentations face aux langues et à l’enseignement / apprentissage de l’oral

Axe 2 : Rôle des langues maternelles dans une didactique de l’oral ouverte.

Axe 3 : Oral, plurilinguisme et appropriation des langues en contextes interculturel, scolaire et universitaire.

Axe 4 : Oralité et littérature orale

Axe 5 : Oral et contexte professionnel.

Toute cette réflexion qui nous permettra d’appréhender l’oral dans toute sa complexité fera l’objet de deux journées scientifiques durant lesquelles se croiseront les chercheur-e-s en sociolinguistique, en didactique, en littérature (…) pour débattre de cet « OVNI[5] » (J-F. Halté, 2005 : 12) qu’est l’oral scolaire et social.

Modalités de soumission

Fiches de participation [6]

Les langues : Les résumés doivent être rédigés en français[7].

Nombre de signes : de 800 à 1000 signes

Police : Times New Roman

Taille de la police : 12 – interligne (1.5pt)

Calendrier

Appel à communication : le 11 mars 2017

Date limite de l’envoi des résumés : 30 septembre 2017

Retour des avis aux auteurs : 31 janvier 2018

Envoi des articles complets : 30 mars 2018

Retour d’expertise des articles : 30 juin 2018

Date et lieu du colloque : 28 & 29 novembre 2018 – Université de Blida 2 (Algérie)

Publication des articles : Didacstyle – 2019

Contacts

Les propositions et les articles sont à adresser conjointement aux deux adresses suivantes :

colloque.oral.blida2@gmail.com

djazia.habet@gmail.com

Responsables du colloque

D r ACI Ouardia ;

ACI Ouardia ; D r HABET Djazia

HABET Djazia Dr MENGUELLAT Hakim.

Notes

[1] J-F. HALTÉ & M. RISPAIL, 2005, L’oral dans la classe. Compétences, enseignement, activités, l’Harmattan, Paris, p.12.

[2] F. VANOYE (1989 : 09)