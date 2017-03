Annonce

L’Équipe de recherche « Sport et sciences sociales » (E3S-EA1342) et la Faculté des sciences du sport (F3S) de l'Université de Strasbourg, organisent le 21e congrès du Comité européen d'histoire du sport et de l'éducation physique (CESH), du 07 au 09 décembre 2017.

Cette manifestation scientifique prendra comme thème la question des transferts et passeurs culturels en sport.

Si les pratiques physiques donnent l’impression d’une relative homogénéité et d’une stabilité, lorsqu’on les observe de manière diachronique ou sur un temps court, elles sont, aussi, le fruit d’hybridations progressives, de métissages, ou le résultat de la juxtaposition d’éléments venus d’ailleurs. Les sports sont traversés par des formes culturelles plurielles et des influences « étrangères » multiples. Combinés aux invariants contenus dans les techniques du corps, ces apports en forgent l’identité.

L’ambition de ce colloque sera de révéler et d’analyser les mécanismes par lesquels les sports et les sociétés se sont mutuellement nourris, principalement dans leur dimension culturelle. Les communications s'inscriront dans l'un des trois axes proposés par le comité scientifique. Elles pourront porter sur la période antique, moderne ou contemporaine.

Axes thématiques

Axe 1 : Les processus de diffusion du sport et/ou des sports

Cet axe s’intéresse aux mécanismes qui favorisent l’implantation des pratiques sportives dans d’autres lieux que les territoires dont elles sont originaires, ce que Michel Espagne et Michael Werner nomment les « transferts culturels ».

Les communications de cet axe chercheront à comprendre les processus de diffusion, mais également les enjeux, les conséquences, les moteurs ou les freins des échanges suscités par le sport.

Les communicants pourront également montrer de quelles manières des idées, des savoirs et des techniques ont influencé la diffusion des sports. Ils pourront aussi discuter de la circulation des idées et des savoirs.

Axe 2 : Les interactions entre acteurs/passeurs et/ou les institutions

Dans cet axe, l’accent sera mis sur les « passeurs culturels » (hommes ou femmes) qui sont à l’origine des échanges dans le sport et l’éducation physique. Les communicants pourront également s'intéresser aux institutions, aux groupements, aux réseaux, ou aux éléments matériels.

Les présentations interrogeront les trajectoires de vie des personnes ou les évolutions des structures. Elles tenteront aussi de montrer comment les acteurs sont parvenus à faire adopter leurs pratiques. Elles s’intéresseront également à la réception des apports extérieurs dans les pratiques.

Les communicants pourront discuter du degré d’implication des personnes ou des groupements, acteurs des transferts.

Axe 3 : Les espaces et les lieux de diffusion du sport

Un troisième axe est proposé afin de porter attention aux lieux des transferts. La notion d’espace pourra être abordée sous une forme géographique mais également dans une dimension culturelle, intellectuelle ou technique.

Les communicants seront invités à questionner systématiquement l’échelle des territoires étudiés (locaux, nationaux ou transnationaux, etc.) et leur degré de rayonnement.

Une attention spéciale pourra, également, être donnée à des espaces particuliers comme les zones frontalières ou les régions qui ont changé d’appartenance nationale, qui ont gagné leur autonomie ou aux territoires qui ont vécu sous des régimes autoritaires.

Le programme du congrès 2017 s'organise autour de 2 types d'activités scientifiques :

Des sessions plénières avec des conférences de personnalités invitées,

Les communications des participants regroupées en sessions thématiques.

Les organisateurs du congrès de Strasbourg vous invitent à soumettre vos propositions de communication sur le site du congrès avant le 31 mai 2017, date limite de l'appel à communication

Instructions pour présenter une proposition de communication

Les propositions de communication peuvent être soumises dans une des langues européennes. Elles doivent au minimum présenter :

1. Le sujet que l'auteur entend développer lors de sa communication,

2. la problématique,

3. la méthode,

4. les résultants et conclusions,

5. les sources, corpus et références.

Les propositions doivent être présentées en respectant les normes suivantes :

1. Police : Times New Roman 12, normal,

2. Paragraphe : non justifié, simple interligne,

3. le titre (et sous titre si besoin) est en lettres capitales, à gauche

4. pas de sigles dans le titre ou dans le résumé ; pas d'images (photos, tableau, figures, etc.),

5. le nom de l'auteur (saut de ligne), son institution d'appartenance (saut de ligne), son courriel sont placés sous le titre, à droite de la page et avant le résumé. En cas de second auteur, les mêmes informations, formulées de la même façon sont demandées

6. le résumé n'excédera pas 500 mots, références et notes de bas de page inclues.

Les résumés ne respectant pas ces normes ne seront pas acceptés, de même que les propositions reçues après la date limite.

Guide de soumission des propositions de communication

Les résumés doivent être soumis par voie électronique, uniquement. Pour ce faire, préparez votre proposition sous la forme d'un fichier ".doc", ".docx" ou ".odt" à l'exception de tout autre format. Nommez-le "nom_prenom" de l'auteur principal. Remplissez le formulaire "renseignements sur les auteurs".

Après avoir soumis une proposition de communication vous recevrez une confirmation par e-mail stipulant que votre résumé a bien été réceptionné par le comité d'organisation,

Après l'expertise de votre proposition, vous recevrez l'accord du comité scientifique de présenter votre communication lors du congrès de Strasbourg.

Attention : ces confirmations ne valent pas inscription ; vous devez vous inscrire en remplissant le formulaire d'inscription et en vous acquittant des droits.

Remarques :

Seules les communications acceptées seront inclues dans le programme du congrès et feront l'objet d'une publication dans le livre des résumés, à condition que leurs auteurs soient inscrits et se soient acquittés des frais d'inscription.

Pour toute information ou en cas de problème lié à la soumission d'une proposition de communication, n'hésitez pas à nous contacter en cliquant ici : Nous contacter ou en envoyant un courriel à cesh2017@unistra.fr

Les comités

Les membres du comité scientifique

Evangelos Albanidis, Democritus University of Thrace, Komotini / Greece

Eleonora Belloni, Università di siena, Siena / Italy

Georges Bischoff, Université de Strasbourg, Strasbourg / France

Daphné Bolz, Université de Rouen, Rouen / France

Christophe Charle, Université Panthéon-Sorbonne., Ecole nationale supérieure, Paris / France

Sébastien Darbon, Institut d'Ethnologie Méditerranéenne, Européenne et Comparative, Aix-Marseille / France

Wolfgang Decker, Deutsche Sporthochschule, Köln / Germany

Christiane Eisenberg, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin / Germany

Michel Espagne, Ecole nationale supérieure, Paris / France

Teresa González Aja, Universidad Politecnicade Madrid / Spain

André Gounot, Université de Strasbourg, Strasbourg / France

Mike Huggins, University of Cumbria, Ambleside / England

Annette Hofmann, Pedagogic University, Ludwigsburg / Gemany

Denis Jallat, Université de Strasbourg, Strasbourg / France

Jean Saint-Martin, Université de Strasbourg, Strasbourg / France

Nicola Sbetti, Università di Bologna, Bologna / Italy

Angela Teja, SISS Rome / Italy

Liste non définitive

Les membres du comité d'organisation