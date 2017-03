Résumé

Dans le cadre du colloque international Le Maghreb antique : enjeux identitaires et patrimoniaux contemporains, les organisateurs souhaitent préparer des ouvertures plus largement méditerranéennes en proposant une session poster consacrée au Proche-Orient. L’étude du riche patrimoine antique de cette région dans son rapport aux constructions identitaires nationales et arabo-musulmanes contemporaines promet des comparaisons particulièrement intéressantes avec le domaine maghrébin.