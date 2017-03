Annonce

Argumentaire

Depuis une dizaine d’années en France, la multiplication des travaux de recherche sur l’histoire de la psychiatrie s’accompagne d’une mise en valeur nouvelle des archives produites par les hôpitaux psychiatriques. Ces établissements, longtemps considérés comme des lieux repoussoirs, construits en marge des villes ou dissimulés derrière de hauts murs, s’ouvrent aujourd’hui non seulement aux chercheur.e.s mais aussi au public, accueilli ponctuellement lors des journées du patrimoine ou toute l’année dans les musées ouverts au sein de plusieurs centres hospitaliers. Le succès rencontré par ces initiatives témoigne de l’intérêt suscité par le patrimoine médical, scientifique, technique, architectural et naturel des hôpitaux psychiatriques. Quelle est l’histoire de cette progressive patrimonialisation ? Quels en sont les acteurs, quel sens donnent-ils à cette entreprise et à quelles difficultés se heurtent-ils ? Quelles représentations de la médecine psychiatrique et de la maladie mentale cette dynamique traduit-elle ? Voici quelques-unes des questions que des historien.nes, des archivistes, des conservateurs et des conservatrices se proposent d’examiner à l’occasion de cette journée d’étude.

Programme

1 – Les archives psychiatriques : préservation et mise en valeur d’un patrimoine redécouvert.

Modération : Anne Danion (professeure de psychiatrie, Hôpitaux universitaires de Strasbourg)

9h30–10h00 : Marianna Scarfone (maître de conférences, Université de Strasbourg) et Julie Clauss (psychiatre, Hôpitaux universitaires de Strasbourg) - Les archives de la clinique psychiatrique de Strasbourg : du sauvetage à la mise en valeur.

(maître de conférences, Université de Strasbourg) et (psychiatre, Hôpitaux universitaires de Strasbourg) - Les archives de la clinique psychiatrique de Strasbourg : du sauvetage à la mise en valeur. 10h00-10h30 : Blandine Maurier (archiviste, CH Saint Jean de Dieu, Lyon) - Archives : gérer, conserver, valoriser. L'exemple du Centre hospitalier Saint Jean de Dieu.

(archiviste, CH Saint Jean de Dieu, Lyon) - Archives : gérer, conserver, valoriser. L'exemple du Centre hospitalier Saint Jean de Dieu. 10h30-11h00 : Jocelyn Perradin (attaché de conservation du patrimoine, AD du Bas-Rhin) - Les archives des asiles de Stephansfeld et de Hoerdt : état des lieux.

11h00-11h30 : Discussion générale suivie d'une pause.

2 – Les hôpitaux psychiatriques et leurs bâtiments : le devenir d'un patrimoine architectural en mutation.

Modération : Anne Rasmussen (professeur d'histoire, Université de Strasbourg)

11h30–12h00 : Marie Derrien (ATER, Université Savoie Mont Blanc) – Détruire, reconvertir ou sauvegarder ? Le Centre hospitalier de Bassens face à son patrimoine bâti.

(ATER, Université Savoie Mont Blanc) – Détruire, reconvertir ou sauvegarder ? Le Centre hospitalier de Bassens face à son patrimoine bâti. 12h00–12h30 : Pierre-Louis Laget (chercheur dans le service du patrimoine culturel, Conseil régional Hauts-de-France) – L'hôpital psychiatrique peut-il échapper à l'alternative entre rénovation destructice et désaffectation conservatrice ?

12h30-13h00 : Discussion générale.

13h00-14h30 : Déjeuner

3 - La psychiatrie au musée : formes et constructions d'un discours patrimonial.

Modération : Sébastien Soubiran (directeur adjoint du Jardin des sciences de Strasbourg)

14h30–15h00 : Savine Faupin (conservatrice en chef en charge de l'art brut au Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut) – Du document à l'oeuvre. Pourquoi et comment accueillir dans un musée la collection de la SFPE et de l'EPSM de l'agglomération lilloise.

(conservatrice en chef en charge de l'art brut au Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut) – Du document à l'oeuvre. Pourquoi et comment accueillir dans un musée la collection de la SFPE et de l'EPSM de l'agglomération lilloise. 15h00–15h30 : Isabelle von Bueltzingsloewen (professeure, Université Lumière Lyon 2) et Carine Delanoë-Vieux (déléguée culturelle, GHT Paris psychiatrie et neurosciences) - Les objets privés dans patients psychiatriques privés d'objets : entre histoire et patrimoine.

(professeure, Université Lumière Lyon 2) (déléguée culturelle, GHT Paris psychiatrie et neurosciences) - Les objets privés dans patients psychiatriques privés d'objets : entre histoire et patrimoine. 15h30-16h00 : Hervé Guillemain (maître de conférences, Université du Maine) - Un musée d'histoire de la psychiatrie en 2016 : quelle histoire ? Quels usages ? Le musée de l'EPSM d'Allonnes (Sarthe).

16h00-16h30 : Discussion générale et conclusion de la journée.