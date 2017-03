Annonce

Présentation et axes thématiques

Pour ce 10ème numéro de la 2ème série de la Revue Électronique d’Études Françaises de Porto – Intercâmbio, les organisateurs de cette livraison proposent aux chercheurs en littérature de se pencher sur l’impact pluriel, et parfois inattendu, du numérique sur le fait littéraire en langue française, et ce dans une triple approche du sujet.

1. D’abord, il s’agira de se poser la question de savoir dans quelle mesure et de quelles façons concrètes la numérisation généralisée a une incidence sur les modalités de création et de lecture littéraire, entre autres par l’émergence de nouvelles formes génériques, voire hybrides, et de support d’écriture et de diffusion axées sur les réseaux sociaux, la numérisation du livre, la twittérature, etc., ainsi que de caractériser la typologie et le profil du lecteur, ou de communauté lectrice que le numérique finit par dégager ou révéler, notamment par l’interaction et l’application ;

2. Ensuite, on pourra s’interroger sur l’impact du numérique sur la recherche en littérature et les études littéraires en soi ; ce qui engage un débat sur le potentiel et l’efficace des humanités numériques appliquées au fait littéraire ;

3. Enfin, il conviendra de sonder les modalités d’approche thématique du numérique et des réseaux sociaux dans la littérature en langue française du XXIe siècle, laquelle revêt des aspects tantôt spécifiquement diégétiques, tantôt graphiques, transdisciplinaires ou inter-médiaux.

Dans ce sens, les organisateurs du nº 10 d’Intercâmbio (Revue Électronique d’Études Françaises de l’Université de Porto), intitulé «La littérature et les études littéraires à l’ère du numérique en contexte francophone », lancent le défi aux chercheurs en littérature, et autres, que cette thématique actuelle et stimulante intéresse et interpelle, de se pencher sur les aspects transdisciplinaires du fait littéraire énoncés plus haut avec des approches et des études de cas divers qui puissent illustrer ou problématiser la question du numérique en littérature et dans le cadre de la recherche en littérature.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Nous vous prions de nous faire parvenir vos propositions sous forme de résumé (250 mots maximum) accompagnées d’une brève notice biobibliographique (10 lignes maximum)

jusqu’au 31 juillet 2017

au courriel suivant intercambio@letras.up.pt

Les propositions retenues feront l’objet d’un envoi de l’article définitif jusqu’au 31 octobre 2017 dans le cadre de consignes et d’un protocole de rédaction que nous vous transmettrons après réponse du comité scientifique.

Nous vous invitons à visiter notre revue sur :

http://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id05id1184&sum=sim

Langues de rédaction

français et portugais

Éditeurs du nº 10

Ana Paula Coutinho, Fátima Outeirinho et José Almeida

Directeur

José Domingues de Almeida

Post-scriptum : une rubrique « Autres papiers » accueille des articles inédits touchant les Études Françaises et Francophones en dehors de la thématique proposée dans ce numéro précis.