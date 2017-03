Annonce

Les intervenants se livreront à une analyse critique du concept de propagande en étudiant les intentions des commanditaires au pouvoir (monarque, empereur, pape, prince de toute nature ou membre de l’élite dirigeante) et des artistes produisant des objets publics persuasifs. Un autre champ exploré concernera la rhétorique et les moyens employés pour convaincre, en accordant une attention particulière à l’accessibilité, en leur temps, des documents étudiés (feuilles de presse notamment). Enfin, certaines communications traiteront de la circulation et de la réception des créations au sein d’espaces publics où s’échangent des opinions. L’interdisciplinarité sera au cœur de ces deux journées puisqu’y participeront des spécialistes d’histoire, d’histoire de l’art et de littérature venant de toute la France mais aussi d’Angleterre, du Canada, des États-Unis et d’Israël.

Organisation

Colloque organisé par Isaure Boitel, maître de conférences en Histoire moderne (université de Picardie Jules Verne, CHSSC) et Yann Lignereux, professeur en Histoire moderne, (université de Nantes, CRHIA).

Programme

Mercredi 26 avril 2017

10h-10h15 : Mot d’accueil (Philippe Nivet, université de Picardie Jules Verne, CHSSC)

10h15-10h30 : introduction du colloque

Première session : La guerre continuée par d'autres moyens

(présidence : Philippe Nivet, université de Picardie Jules Verne, CHSSC)

10h30 : Sophie Astier (conservateur des bibliothèques à l'université d'Aix-Marseille), « Rétablir la vérité » : invective, calomnie et discours de propagande à l’époque de François I er et de Charles Quint.

11h30 : Tatiana Debbagi Baranova (université Paris IV-Sorbonne, Centre Roland Mousnier), Les campagnes de persuasion politique en France des guerres d'Italie aux guerres de Religion.

Discussion

Seconde session : Un art de faire croire

(présidence : Hendrik Ziegler, université de Reims Champagne-Ardenne, CERHIC)

14h00 : Jean-Vincent Blanchard (Swarthmore College, Pennsylvanie), L’idée de propagande à travers l’œuvre architecturale et rhétorique des frères Perrault.

14h30 : Evonne Levy (Université de Toronto), Propaganda and the Art Historian of Early Modern Europe

Discussion/Pause

15h30 : Patrick Boucheron (collège de France) : L’architecture peut-elle mentir ?

Discussion

Jeudi 27 avril 2017

Troisième session : Une mécanique du ralliement aux risques de la dissonance

(présidence : Olivia Carpi, Université de Picardie Jules Verne, CHSSC)

9h30 : Sandro Landi (Université Bordeaux Montaigne, SPH), Fascinatus fascinantis imaginatione obediens. Les bases médicales de la persuasion dans un traité italien du début du XVI e siècle.

10h00 : Florence Alazard (université François Rabelais - Tours, CESR), Louis XII et la propagande : faux débat, vrai problème.

Discussion /Pause

11h00 : Nicole Hochner (Université hébraïque de Jérusalem), Enchanter ou semoncer? Traiter le régime (de santé) politique.

Discussion

Quatrième session : Services de presse

(présidence : Scarlett Beauvalet, Université de Picardie Jules Verne, CHSSC)

14h00 : Stéphane Haffemayer (Université de Caen, CRHQ, CNRS), La médiatisation des massacres irlandais de 1641 : fantasmes collectifs et opportunisme politique à la veille de la révolution.

14h30 : Marion Brétéché (Université d'Orléans), Quelle autonomie pour la presse à la fin du XVIIe siècle ?

Discussion /Pause

15h30 : Marie-Claude Canova-Green (Université de Londres, Goldsmiths College), Quand gouverner, c’est faire croire. Ballet de cour et propagande au XVIIe siècle.

16h15 : Conclusion. Yvan Loskoutoff (Université du Havre, GRIC).