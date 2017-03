Annonce

Journées d’études dans le cadre du projet ANR TIME-US Rémunérations et usages du temps des femmes et des hommes dans le textile en France de la fin du XVIIe au début du XXe siècle (ANR 2016-CE26-153913)

Présentation

Le programme TIME-US « Rémunérations et usages du temps des femmes et des hommes en France de la fin du XVIIe au début du XXe siècle » a pour but de reconstituer les rémunérations et les budgets temps des travailleuses et des travailleurs du textile dans quatre villes industrielles françaises (Lille, Paris, Lyon, Marseille) dans une perspective européenne et de longue durée. En réunissant en une seule équipe pluridisciplinaire des historiens des techniques, de l’économie et du travail, des spécialistes du traitement automatique des langues et des sociologues spécialistes des budgets familiaux, il vise à donner des clés pour comprendre le gender gap en analysant les mutations du travail et la répartition du temps et des tâches au sein des ménages pendant la première industrialisation.

Programme

Lundi 27 mars 2017

Matin 10h-13h Salle Rivet

Modérateur : Serge Chassagne (LARHRA, Université de Lyon 2)

Manuela Martini (LARHRA-Université de Lyon 2-Projet Time-Us), Introduction. « Usages du temps et rémunérations des femmes et des hommes pendant la première industrialisation. Notions et perspectives empiriques »

Pause-café

Luisa Muñoz Abeledo (Université de Santiago de Compostela), « Constructing Household Budgets in Modern Spain: an Approach on Sources and Methodology »

Giovanni Vecchi (Université de Roma Tor Vergata, responsable projet HHB ) « The Historical Household Budgets (HHB) Project - Tools for the Time-travelling Welfare Analyst»

Ouvre la discussion : Olivier Raveux (CNRS-TELEMME-Projet Time-Us)

Après-Midi 14h30-18h30 Salle Rivet

Modérateur : Monica Martinat (TRIANGLE, Université de Lyon 2)

Pierre Blavier (PSE-École d’économie de Paris), « Un couple espagnol dans la récession de 2008 : composition et évaluation des revenus alternatifs »

Pause-café

Stéphane Baciocchi (EHESS-Projet Time-Us), Alain Cottereau (EHESS-Projet Time-Us), Anne Lhuissier (INRA-Projet Time-Us), « Textile, confection et productivité du travail dans les monographies des Ouvriers des deux mondes »

Ouvre la discussion : Marie Lauricella (LARHRA, Projet Time-Us)

Mardi 28 mars 2017

Matin Salle Frossard 10h-14h

Modératrice : Françoise Bayard (LARHRA-Université de Lyon 2)

Gilles Postel-Vinay (PSE-École d’économie de Paris), « À propos de l'incomplétude du salaire. France, 18 e -20 e siècle »

Pause-café

Matthieu de Oliveira (IRHIS Université de Lille 3-Projet Time-Us), « Ressources archivistiques privées et publiques sur les salaires textiles. L'exemple du Nord »

Ouvre la discussion : Pierre Vernus (LARHRA, Université de Lyon 2)

Discussion générale

Responsable scientifique

Manuela Martini (manuela.martini@univ-lyon2.fr)

Contact

Claire Veyrunes (claire.veyrunes@ish-lyon.cnrs.fr)