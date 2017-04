Annonce

Argumentaire

La problématique du développement de l’Afrique est indissociable du travail produit par les hommes, sujets et acteurs de l’histoire. De leur accession à l’indépendance à nos jours, les pays africains sont à la recherche de véritables initiatives à même de leur permettre de se hisser au rang des pays développés. Les raisons de ce retard sont à chercher respectivement dans les secteurs sociaux, politiques et économiques.

Dans le secteur politico-administratif, les pays africains rencontrent toujours des difficultés à mener une diplomatie appropriée pour sortir le continent de ce stade tant décrié. Mais, depuis la transnationalisation des relations internationales, les Etats n’ont plus le monopole de la diplomatie. Des entreprises, des universités, des réseaux de média, des ONG, le monde du sport, les religions, les diasporas sont devenus des acteurs internationaux. La diplomatie africaine est donc devenue plus complexe par ses acteurs et par ses préoccupations.

Les mélanges que nous voulons offrir au Professeur Laurent ZANG, chef de département de Diplomatie et des enseignements professionnels depuis 2002, directeur adjoint chargé des études de l’IRIC de 1999 à 2007, homme de sciences émérite et formateur infatigable, ne pouvaient trouver meilleur sujet que celui de l’étude de la diplomatie africaine au 21eme siècle : profils, enjeux et défis. viennent à point nommé. Au bout de sa carrière, il a formé pendant trois décennies plusieurs générations de diplomates africains. Ses publications ont porté sur des questions de développement et les relations internationales africaines et plus particulièrement l’OUA, l’UA, les Organisations internationales africaines, sans oublier la tenue du colloque de 2007 sur les ressources humaines dans la diplomatie camerounaise de 1971 à 1982.

Eu égard à ce qui précède, le symposium préparatoire aux mélanges Laurent ZANG pose le problème de l’évaluation de la diplomatie africaine des 30 dernières années et celui du devenir de cette diplomatie dans un 21eme siècle marqué en ses débuts par la mondialisation, le terrorisme, les replis identitaires, la déferlante des migrations, les changements climatiques, la protection de l’environnement, les difficultés d’intégration, l'approvisionnement adéquat en énergie, etc. C’est dans ce contexte que les contributeurs sont appelés à réfléchir sur les profils, les enjeux et les défis de la diplomatie africaine.

L’objectif principal de ce symposium qui entend réunir des chercheurs confirmés nationaux et étrangers dans les domaines des relations internationales, ainsi que des diplomates anciens étudiants de l’Institut des Relations Internationales du Cameroun, est d’arriver à un produit privilégiant une approche interdisciplinaire.

Modalités pratiques

Les actes de ce symposium feront l’objet d’une publication à paraître en 2018. Ce qui donne lieu à un appel à publications dans les réseaux scientifiques.

La proposition de résumé doit contenir 300 caractères maximum et 5 mots clés. Ce résumé accompagné d’une brève biographie de l’auteur doit être envoyé en version électronique à l’adresse suivante : melangeslaurentzang@gmail.com .

En cas de sélection finale, tout chapitre soumis doit être compris entre 20 et 30 pages, incluant la qualité de l’auteur (grade, situation académique), interligne 1,5 ; texte justifié ; police Times New Roman ; taille de police 12, marges 2,5cm, la mise en page : à gauche : 2,5 ; à droite :2,5 ; en haut :2,5 ; en bas : 2,5 ; reliure : 0 ; les notes de bas de page en continu : Times New Roman, taille 10, interligne : 1 ou simple ; le résumé et l’abstract :10 à 12 lignes, Times New Roman, taille 12, interligne simple ; le texte doit être justifié..

Tous les mots d’une langue autre que le français doivent être mis en italique (exemple : Kalara, international conflicts). A noter que les chapitres proposés ne doivent pas être publiés auparavant ou en cours de publication.

Calendrier

Date limite de réception des propositions de communication : 20 avril 2017

Annonce des propositions retenues : 0 5 mai 2017

Envoi du texte de la proposition retenue (format article scientifique) : 10 juin 2017

Dates du symposium : 28-29 juin 2017

Renvoi (si nécessaire) des articles aux auteurs pour corrections finales : 20 Juillet 2017

Retour des articles corrigés au comité et mise en forme de l’ouvrage : 25 août 2017

Dépôt de la mouture finale chez l’éditeur pour publication. 25 octobre 2017

Comité scientifique

Président

Pr Alain Didier OLINGA, Département de Droit International (IRIC)

Membres :

Pr Laurent ZANG, Département de Diplomatie et des Enseignements Professionnels(IRIC)

Pr Jean Emmanuel PONDI, Département de Politique Internationale (IRIC)

Pr Joseph Vincent NTUDA EBODE (Université de Yaoundé II)

Pr Wullson MVOMO ELA, Département de Politique Internationale (IRIC)

Pr Yves Paul MANDJEM, Département de Politique Internationale (IRIC)

Pr Paul Elvic BATCHOM, Département de Politique Internationale (IRIC)

Pr Guy MVELLE, Département de l’Intégration (IRIC)

Dr Gabriel EBA EBE, Enseignant à l’IRIC;

Dr Stéphane NGWANZA, DAE, Enseignant à l’IRIC;

Dr Rémy MBIDA MBIDA, Enseignant à l’IRIC;

Dr Armand ELONO, Enseignant à l’IRIC;

Dr Jean KENFACK, Enseignant à l’IRIC;

Dr Mireille EWANGUE, Enseignante à l’IRIC

Dr Melvis NDILOSEH, Enseignante à l’IRIC

Dr Gisèle BEFFOLO, Enseignante à l’IRIC

Rapporteurs :

Dr Georges ETOA OYONO, Enseignant vacataire à l’IRIC, Assistant du Pr.Zang,

Dr François Xavier ELONG FILS, Enseignant à l’IRIC;

Dr Eric Wilson FOFACK, Université de Dschang-Enseignant Associé à l’IRIC;

Secrétariat du Symposium :

Mme Augustine NGO HOYA

Mme Solange VOULA

Mme Sandrine MENYE

Dr Georges ETOA OYONO

Dr François Xavier ELONG FILS

Dr Eric Wilson FOFACK

M. Michel AMOUGOU

Mme Lydie Rose ATANGANA

Contact et renseignements :

Dr Georges ETOA OYONO

Secrétariat technique du Symposium : Dr Rémy MBIDA MBIDA

Tel: 694063224 georgesetoa@gmail.com

Dr François Xavier ELONG FILS

Tel : 691557513

elongprince@yahoo.fr