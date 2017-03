Annonce

Argumentaire

L’alimentation occupe une place majeure dans les activités des communautés, qu’elles soient l’œuvre de professionnels ou qu’elles s’insèrent dans le cadre domestique. Cette importance se traduit par la multiplicité et la diversité des processus et des savoir-faire de production, de transformation et de commercialisation des aliments. Les variations spatiales ou temporelles, séparant la production de la consommation, conduisent à interroger les modalités de ravitaillement et de commercialisation des denrées, ainsi que la saisonnalité des produits.

L’approche pluridisciplinaire et multiscalaire, sur la longue durée et sur un espace géo- graphique vaste, vise à étudier les spécifi des métiers de bouche et à mettre en relief les acteurs qui organisent le fait alimentaire depuis la production jusqu’à la con- sommation, en passant par la transformation et la commercialisation. Il s’agit d’estimer les évolutions dans le temps, en s’interrogeant sur les ruptures ou les continuités liées à trois phénomènes historiques majeurs : la romanisation du bassin méditerranéen, l’établissement du DÄr al-IslÄm et la diffusion de nouveaux produits suite à la découverte des Amériques. L’objectif est aussi de percevoir des similitudes ou des spécificités locales ou régionales liées aux ressources locales ou aux dimensions confessionnelles.

Organisation

Co-organisation avec le LabEx ARCHIMEDE au titre du programme "Investissement d'Avenir" ANR-11-LABX-0032-01.

Programme

Mercredi 5 avril

9h30-14h

Apertura Michel BERTRAND, Director de la Casa de Velázquez

Especialización de las actividades alimentarias

Presidencia Manuela MARÍN, Investigadora independiente, Madrid

Stéphanie RAUX , uMR 5140 (ASM, Montpellier) L’instrumentum des productions de bouche : quelques exemples de Narbonnaise

, uMR 5140 (ASM, Montpellier) L’instrumentum des productions de bouche : quelques exemples de Narbonnaise Catherine RICHARTÉ , INRAP, uMR 5648 (Ciham, Lyon)

, INRAP, uMR 5648 (Ciham, Lyon) Nicolas GARNIER , SAS Laboratoire N. Garnier, uMR 8546 (Aoroc – ENS, Paris)

, SAS Laboratoire N. Garnier, uMR 8546 (Aoroc – ENS, Paris) Sonia GUTIÉRREZ LLORET , universitat d’Alacant

, universitat d’Alacant Claudio CAPELLI, DISTAV Genova, À la recherche de biomarqueurs. Analyses archéométriques et contributions à l’étude des contenus des récipients des épaves islamiques de Provence (fin ix e -début x e siècle)

DISTAV Genova, À la recherche de biomarqueurs. Analyses archéométriques et contributions à l’étude des contenus des récipients des épaves islamiques de Provence (fin ix -début x siècle) Leonor PEÑA-CHOCARRO , Instituto de Historia, CSIC-CCHS, Madrid

, Instituto de Historia, CSIC-CCHS, Madrid Natalia ALONSO MARTÍNEZ

15h30-18h30

Permanencias y evoluciones

Presidencia Armelle GARDEISEN, CNRS, uMR 5140 (ASM-Labex Archimède, Montpellier)

Emmanuel BOTTE , CNRS, uMR 7299 (Centre Camille Jullian, Aix-Marseille) L’artisanat de la transformation du poisson en Italie tyrrhénienne antique (iv e av. J.-C.- ii e ap. J.-C.)

, CNRS, uMR 7299 (Centre Camille Jullian, Aix-Marseille) L’artisanat de la transformation du poisson en Italie tyrrhénienne antique (iv av. J.-C.- ii ap. J.-C.) Tarek OUESLATI , CNRS, uMR 8164 (Halma, Lille), Mille ans d’occupation à Rirha vus au travers de l’os animal : innovations antiques et médiévales

, CNRS, uMR 8164 (Halma, Lille), Mille ans d’occupation à Rirha vus au travers de l’os animal : innovations antiques et médiévales Marie-Pierre RUAS , CNRS, uMR 7209 (Muséum national d’Histoire naturelle, Paris) Les témoins archéobotaniques sur les héritages et les spécificités dans l’économie agro-vivrière du Maroc antique et médiéval

, CNRS, uMR 7209 (Muséum national d’Histoire naturelle, Paris) Les témoins archéobotaniques sur les héritages et les spécificités dans l’économie agro-vivrière du Maroc antique et médiéval Sophie GILOTTE CNRS, uMR 5648 (Ciham, Lyon)

CNRS, uMR 5648 (Ciham, Lyon) Catherine RICHARTÉ INRAP, uMR 5648 (Ciham, Lyon) Écrire sur les récipients en al-Andalus : réflexions à partir du cas d’Albalatt

Jeudi 06 avril

9h30-14h

Estaciones y consumo

Presidencia Laurent CALLEGARIN, EHEHI - Casa de Velázquez, Madrid

Nicolas GARNIER , SAS Laboratoire N. Garnier, uMR 8546 (Aoroc – ENS, Paris) Cuisine et archéologie biomoléculaire : identifier des denrées et des procédés à partir de simples tessons. Un état de l’art

, SAS Laboratoire N. Garnier, uMR 8546 (Aoroc – ENS, Paris) Cuisine et archéologie biomoléculaire : identifier des denrées et des procédés à partir de simples tessons. Un état de l’art Touatia AMRAOUI , EHEHI - Casa de Velázquez, Madrid, Aspects de la production et du stockage des denrées alimentaires en Maurétanie césarienne et en Numidie : diffusions et permanences des techniques

, EHEHI - Casa de Velázquez, Madrid, Aspects de la production et du stockage des denrées alimentaires en Maurétanie césarienne et en Numidie : diffusions et permanences des techniques Jérôme RoS , uMR 7209 (CNRS-MNHN-Su, Paris) / MR 5554 (ISEM, Paris-Montpellier)

, uMR 7209 (CNRS-MNHN-Su, Paris) / MR 5554 (ISEM, Paris-Montpellier) Carole PUIG , ACTER, uMR 5136 (Framespa-Terrae, Toulouse) Productions vitivinicoles en Roussillon antique et médiéval à la croisée des sources archéologiques, archéobotaniques et historiques

, ACTER, uMR 5136 (Framespa-Terrae, Toulouse) Productions vitivinicoles en Roussillon antique et médiéval à la croisée des sources archéologiques, archéobotaniques et historiques Marcos GARCÍA GARCÍA universidad de Granada

universidad de Granada Marta MORENO GARCÍA , Instituto de Historia, CSIC-CCHS, Madrid, Hábitos de consumo alimentario de origen animal en Córdoba durante la época emiral y califal a través del registro arqueozoológico: los casos de Cercadilla y Saqunda

, Instituto de Historia, CSIC-CCHS, Madrid, Hábitos de consumo alimentario de origen animal en Córdoba durante la época emiral y califal a través del registro arqueozoológico: los casos de Cercadilla y Saqunda Iria de SANTÁS DE ARCOS , universidad Eclesiástica San Damaso, Madrid Alimentación y medicina a través de las obras de adab: la segunda perla del andalusi Ibn fiAbd Rabbihi

, universidad Eclesiástica San Damaso, Madrid Alimentación y medicina a través de las obras de adab: la segunda perla del andalusi Ibn fiAbd Rabbihi Hafedh BEN HASSEN, Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sousse La cuisine du Sultan Ottoman à la fin du xviie siècle d’après le manuscrit de Lacroix

Debate