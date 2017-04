Résumé

Ce stage intensif de langue s’adresse à des étudiants (masterisants et doctorants) et aux jeunes chercheurs sur le monde arabe (Maghreb, Moyen-Orient). Outre l’apprentissage de la langue arabe, il propose des orientations linguistiques plus spécifiques aux recherches en sciences humaines et sociales (enquêtes, terrains, questionnaires, travail statistique, entretiens, retours d’enquêtes, exploitation d’une documentation spécifique, lecture de la presse…).