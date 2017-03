Résumé

Ouvert aux étudiants de master, doctorants et post-doctorants, ce séminaire vise à promouvoir les échanges entre étudiants en leur offrant un cadre informel de dialogue et de réflexion commune. Dans le cadre d’ateliers collectifs ou de communications ponctuelles, chaque participant est invité à partager ses compétences particulières et ses approches scientifiques avec les autres étudiants. Le séminaire tire en cela parti de la diversité des périodes, sources et thématiques de recherche réunies au sein de l’équipe « Anthropologie et histoire des mondes antiques » (ANHIMA).