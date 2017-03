Annonce

Argumentaire

La littérature n’est pas morte, et l’internet ne l’a pas tuée, comme le prédisaient encore il y a quelques années les plus pessimistes. Elle se porte au contraire plutôt bien en Asie, justement grâce à l’émergence de nouveaux modes de diffusion et à l’influence que l’internet et les réseaux sociaux ont pu avoir sur un lectorat en attente de nouvelles productions littéraires.

Cette journée d’études de l’axe « Littératures d’Asie et traduction » se propose d’explorer ces nouvelles tendances littéraires d’Asie, aussi bien dans ce qu’elles amènent de nouveau et d’inédit que dans ce qu’elles conservent de leur héritage littéraire et culturel, en passant par la manière dont elles se développent et l’accueil qui leur est donné à travers chacun des pays d’Asie.

Axes thématiques

Les contributions proposées pourront notamment s’interroger sur :

la « web littérature » ;

la littérature « de genre » ;

les nouvelles générations d’auteurs en pleine émergence ;

les courants littéraires naissants.

Modalités pratiques d'envoi des propositions

Les propositions de communication, ne dépassant pas 350 mots, seront accompagnées d’une présentation bio-bibliographique et à envoyer

au plus tard le 15 avril 2017

au format .doc aux responsables de la journée d’études, Lucie Angheben, Cécile Duquenne et Loïc Aloisio, à l'adresse suivante : nouvellestendanceslitteasie@gmail.com . Elles seront ensuite examinées par le comité scientifique dans les plus brefs délais.

La journée d’étude se tiendra le 2 juin 2017 à la faculté ALLSH de l’Université d’Aix Marseille (site Schuman), et donnera lieu à une éventuelle publication en ligne dans la revue Impressions d'Extrême-Orient (IDEO).

Comité scientifique

Membres statutaires de l'IrAsia.