Résumé

L'évènement consiste à réunir pour la première fois des chercheurs et des praticiens investis dans deux champs de la médiation ordinairement séparés, celui des médiations interpersonnelles (sphère de gestion des conflits inter-­‐individuels) et celui des médiations internationales (sphère de gestion des conflits socio-­politiques intra ou inter-­étatiques) dans un congrès scientifique au Canada. Ce congrès, co-­organisé par le Centre de recherche en droit public de l'université de Montréal et par l'université du Luxembourg sous l'égide du Forum mondial de médiation (FMM) a pour thème : Regards croisés sur les médiations interpersonnelles et les médiations internationales.