Résumé

Cette manifestation examine une modalité essentielle du gouvernement royal, passé un seuil territorial de domination et d’éloignement de l’agent, où l’enjeu est l’effectivité de la décision : qu’est-ce qui lie l’officier en charge d’une mission spéciale, d’un territoire particulier, à la volonté royale ? Qu’est-ce qui anime l’unité d’un appareil administratif évoluant à l’échelle de vastes principautés, et surtout la maintient ? Comment tenir ses officiers ? Quels rôles jouent le gage, la solde et les rémunérations matérielles ? Par là, comment se représente-t-on l’organisation administrative et ses rouages ? Le modèle organiciste est-il là aussi à l’œuvre ? C’est la cohésion de tout appareil d’État et sa capacité à agir sur le réel qui irrigue chacune de ces interrogations.