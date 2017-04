Annonce

La vocation africaine du Maroc a pris une nouvelle dimension sous le règne de sa majesté le Roi Mohamed VI. Depuis son accession au trône en 1999, il s’est attelé à la reconquête du continent africain sur les plans diplomatique, économique, religieux et migratoire. Ce grand chantier géopolitique a trouvé son aboutissement les 30 et 31 janvier 2017 à Addis-Abeba, lors du 28e sommet de l’Union africaine, lorsque le Maroc a été réadmis au sein de l’organisation panafricaine après l’avoir quittée en novembre 1984. Le Maroc n’a pourtant jamais désavoué sa politique africaine. L’ampleur des projets inaugurés depuis les deux dernières décennies dans plusieurs pays africains ont montré la volonté du Maroc de conduire une politique cohérente et surtout solidaire en Afrique Subsaharienne.

Les prémisses de cette politique remontent à l’année 2000, lorsque le roi Mohamed VI décide d’annuler la dette des pays africains les moins avancés, dont il exonère les produits de droits de douanes à l’entrée du Maroc. Depuis cette date, le Maroc alloue chaque année aux pays africains environ 300 millions de dollars dans le cadre de l’Aide Publique au Développement (APD), ce qui représente presque 10% du montant de ses échanges commerciaux avec l’Afrique. La signature de près de 500 accords commerciaux et de coopération avec une quarantaine de pays d’Afrique subsaharienne et une expertise reconnue dans les secteurs militaires, bancaires, d’assurances, d’infrastructures, des mines, des télécoms et du transport aérien lui ont permis d’exporter son modèle de développement à travers le continent. Ses échanges commerciaux avec l’Afrique ont augmenté ces dernières années de 20%, soit une hausse de plus de 1,5 milliard de dollars. Et si l’Afrique ne représente que 5 à 7 % des exportations du Maroc, ses Investissements Directs Étrangers en Afrique subsaharienne se montent à 360 Millions de dollars en 2009 et près de 400 Millions Dollar S en 2015, ce qui en fait le 2ème investisseur après l’Afrique du sud.

Durant les différentes visites officielles effectuées dans plusieurs pays africains, le Roi Mohammed VI a toujours souligné l’engagement sincère du Royaume en faveur du continent, engagement multidimensionnel embrassant divers domaines : économique, politique, spirituel, culturel et humain. Une très forte présence économique et diplomatique qui ont pesé dans la balance lors des négociations pour ou contre la réintégration du Maroc.

Tous ces éléments montrent que le Maroc a un agenda au long cours pour s’imposer comme une vraie puissance africaine, pour bénéficier du réservoir de croissance du continent et jouer le rôle de parrain africain. De nombreuses études ont été consacrées à cet agenda. Or s’il est évident que ces études sont riches et denses à plusieurs égards, il reste cependant que l’inscription de la politique africaine du Maroc dans la conscience géographique, géopolitique, géoéconomique et géostratégique des États africains demeure questionnable. Quels sont les domaines et les enjeux de la stratégie marocaine en Afrique ? Comment cette stratégie est-elle élaborée ? Dans quelle mesure le partenariat entre le Maroc et les États d’Afrique donnent sens et pertinence aux relations sud-sud ? Comment les États africains se mobilisent-ils pour capitaliser ce partenariat en l’inscrivant dans une dialectique des intelligences? Vu que la politique marocaine en Afrique entre en concurrence avec celles de certains États rivaux en l’occurrence l’Algérie, l’Angola, le Nigeria et l’Afrique du Sud, comment le Maroc procède-t-il pour se maintenir au cœur des systèmes politiques, économiques, militaires et diplomatiques africains ? Comment comprendre le retour du Maroc dans l’Union africaine ?

Ce sont sur ces questions que s’interroge ce numéro de la Revue Espace géographique & Société Marocaine. L’objet est de proposer une lisibilité stratégique de la vocation africaine du Maroc en Afrique. Évidemment, cette démarche implique automatiquement d’aller au-delà des visions officielles au profit des approches objectives et scientifiques. Cela permettra d’enclencher une réflexion globale sur la formulation et la mise en œuvre de la politique africaine du Maroc afin de comprendre ses fondements, de dégager ses forces, ses faiblesses, les opportunités à saisir et les menaces susceptibles d’entraver sa réussite. Le but étant de participer à l’élaboration d’un cadre général qui servira de base à l’esquisse de véritables stratégies pour une véritable coopération sus-sud basée sur une relation gagnant-gagnant.

Afin d’atteindre cet objectif, ce numéro de la revue adopte une démarche interdisciplinaire et invite les auteurs de toutes les disciplines à soumettre des contributions portant sur des domaines aussi divers que le politique, le religieux, le culturel, l’humain et notamment l’économique, le diplomatique et le militaire.

