Résumé

De par son origine et son histoire même, le terme tabou s’inscrit en premier lieu dans le large champ de l’anthropologie. Il se donne à comprendre comme une pratique sociale condensant à la fois interdit, impureté et sacré. Selon les usages et les moeurs, sa mise en œuvre se traduit le plus souvent par des injonctions réglementées proscrivant de toucher à la chose tabouée. Dans ce sens, l’exercice social du tabou peut peser non seulement sur la personne, son corps, ses gestes, sa parole mais peut également façonner, réglementer, déterminer son mode de vie, voire mettre fin à sa vie.Intégré dans les contes, illustré par des images, véhiculé par plusieurs médiums, le tabou se transmet d’une génération à une autre, assurant ainsi sa survie et sa faculté à réglementer les liens sociaux.