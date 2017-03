Annonce

Argumentaire

Le don, le recyclage, le commerce, la consommation et même le trafic de fripe sont des activités largement développées dans le monde et impliquent la participation d’acteurs très divers au sein de vastes réseaux. Ces dernières années, le recyclage de vêtements usagés dans les pays du nord, qui était avant tout une activité de don et de collecte par des associations caritatives, est devenue une activité commerciale liée aux valeurs de l’écologie, de l’économie solidaire et d’une consommation responsable. Des filières qui commercent « par le haut » et « par le bas » organisent le passage de tonnes de vêtements usagés au-delà des frontières et des océans, qui sont destinés aux consommateurs des pays du sud. Dans ces pays, beaucoup de commerçants développent une carrière commerciale autour de la fripe, qui est aussi au cœur d’enjeux identitaires et de rapports sociaux parmi les consommateurs. Dans ce colloque, seront réunis pour la première fois des spécialistes de divers horizons disciplinaires, et des acteurs du monde de la fripe, qui travaillent dans différents pays. Ce colloque a pour vocation de mettre en avant les enjeux écologiques, économiques et sociaux liés au recyclage, au commerce et à la consommation de vêtements usagés dans le monde.

Programme

Mardi 4 avril

9:30 – 9:45 Café de bienvenue

9:45 – 10:00 Paroles de bienvenue, Raouf Boucekkine Abdessemed, directeur de l’IMERA, Efrén Sandoval Hernández, IMERA - CIESAS

10:00 – 10:50 L’expérience d’Eco-TLC et la pertinence de l’organisation du recyclage de vêtements, Alain Claudot , Directeur Général d’Eco TLC

10:50 – 11:40 Du luxe aux déchets. Les vies multiples de la marchandise dans l'industrie de la confection, Michel Peraldi, membre statutaire de l'IRIS - Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux, Ecole d'Hautes Etudes en Sciences Sociales, CNRS.

11:40 – 12:30 From family business to international empire. Organizational changes in secondhand clothing commerce Karen Tranberg Hansen, Professeur émérite, Département d'Anthropologie Université de Copenhague et Northwestern University.

12:30 – 14:00 Pause

14:00 – 14:50 Conflits sur les marchés de la récupération. Le commerce de la fripe à Cotonou. Martin Rosenfeld, Chargé de recherche FNRS, GERME – Group for research on Ethnic Relation, Migration and Equality, LIEU – Laboratoire Interdisciplinaire en Etude Urbaines, Université Libre de Bruxelles.

14:50 – 15:40 Entre les « pacas » et les « balas ». Premiers éléments de comparaison entre le commerce de fripe États-Unis – Mexique et Espagne - Maroc, Efrén Sandoval Hernández, Résident 2016 – 2017 à l'Institut Méditerranéen de Recherche Avancée, professeur chercheur au CIESAS - Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social, Mexique.

15:40 – 16:00 Pause – café

16:00 – 16:50 Le recyclage commercial de la fripe chez les vendeurs – détaillants à Kinshasa, Sylvie Ayimpam, chercheure affiliée à l’IMAF - Institut des Mondes Africains UMR 8171 - UMR 243 (IRD)

17:00 – 17:30 Projection du film « Unravel » Présentation du film par Lucy Norris, University College, London

Mercredi 5 avril