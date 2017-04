Résumé

La journée d'études « Georges Demenÿ et Georges Hébert : la nature en mouvement » se tiendra à l'occasion du centenaire de Georges Demenÿ (1850-1917) dans le cadre de la deuxième semaine internationale du corps (Body Week 2) autour du thème : « apprendre de son corps » ! La semaine est organisée par l’EA3625 TEC « Techniques et enjeux du corps » et le GDRI 836 CNRS « Body Ecology, Physical Adaptated Activities » à l’UFR-STAPS de Paris-Descartes.