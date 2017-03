Résumé

Dans le cadre de cette journée d'étude, nous nous intéresserons tout particulièrement au positionnement des médias dans les processus de résolution des conflits internes. En Irlande du Nord, au Pays Basque et en Catalogne, quel rôle les médias ont-ils joué dans le conflit et dans sa résolution ? Ont-ils constitué un espace public de débat destiné à faciliter le dialogue ou, au contraire, empêché le dépassement du conflit en (re)produisant les idéologies dominantes ? Face au défi de la construction de la paix, un changement de paradigme idéologique est-il possible ? La production et la diffusion des discours médiatiques s’inscrivent-elles dans une démarche de régulation du conflit ou de transformation de la société en conflit ?