Annonce

Argumentaire

La Société hydrotechnique de France (SHF) décerne chaque année le prix Pierre MASSÉ, prix « Sciences Humaines et Sociales ».

Ce prix récompense des thèses de doctorat de langue française ou délivrées par une université francophone des travaux inédits, de jeunes chercheurs, soutenues ou présentées entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2016.

Leur sujet doit relever des sciences humaines et sociales appliquées aux domaines de l’eau, et développant plus particulièrement les apports, théoriques ou pratiques, qu’il s’agisse, entre autres :

d’économie,

de sociologie, d’anthropologie et de psychologie,

de sciences politiques, de droit et de techniques managériales,

d’histoire, d’archéologie ou de géographie.

Le jury appréciera les études scientifiques innovantes qui présentent un intérêt sociétal et environnemental, et contribuent à faire prendre en compte que les grands défis de l’eau mobilisent aussi d’autres compétences que celles des domaines de l’hydrologie et de la mécanique des fluides.

La qualité du travail comme celle du résumé seront parmi les critères appréciés par le jury.

Le jury qui décerne ce prix est composé de spécialistes choisis par le bureau du Comité Scientifique et Technique de la S.H.F., il est présidé par le président de ce Comité.

Modalités pratiques d'envoi des candidatures

Les candidatures doivent parvenir à n.sheibani@shf-hydro.org.

avant le 31 mars 2017

Les candidats joindront à leur demande un curriculum vitae ainsi qu’un résumé en français (2 pages) du mémoire proposé.

Mi-février 2017, la S.H.F. fera savoir à l'intéressé si sa candidature est ou non retenue. Les candidats retenus devront adresser à la S.H.F., avant 1er mars 2017, deux exemplaires de leur mémoire (un papier + un numérique) accompagnés d'une note de synthèse (4 ou 5 pages) mettant en lumière les objectifs recherchés et les éventuelles difficultés rencontrées, les points forts de l'étude, ses applications et ses aspects innovants. Il est demandé qu'ils fournissent également le rapport de soutenance, les rapports de thèse et la liste des éventuelles publications relatives à leur travail parues dans une revue scientifique à comité de lecture.

Le jury se réunira pour délibérer en septembre 2017.

Le lauréat aura la possibilité de publier une synthèse de sa thèse dans la revue "La Houille Blanche, revue internationale de l'eau". Il bénéficiera d’un abonnement d’un an àla revue. Ilse verra également attribuer une dotation de 1 000 euros.

La composition de jury

Sous la présidence de Pierre-Louis Viollet, Président du Comité scientifique et technique de la SHF, Ex-ingénieur/Directeur EDF - auteur de plusieurs ouvrages sur Hydraulique,