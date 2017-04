Annonce

Argumentaire

Dans le cadre du projet « La vie à l’œuvre » soutenu par l’université Paris Science et Lettres (Appel « Aux Frontières des Labex »), ce workshop vise à faire un état des lieux des actions menées au sein du périmètre PSL au croisement des sciences et des arts en relation avec le vivant, l’objectif étant de mieux comprendre les pratiques interdisciplinaires dans lesquelles s’engagent des artistes, des designers et des chercheurs – en sciences sociales comme en sciences de la nature. Tout en réfléchissant à la manière dont ces projets apportent des éclairages sur ce qu’est la vie et sur la transition non-vivant/vivant, on s’attachera à préciser les contextes institutionnels au sein desquels émergent ces expérimentations qui explorent les manières de mettre la « vie à l’œuvre », c’est-à-dire de créer des œuvres avec le vivant tout autant qu’à faire travailler des êtres vivants ou des processus vitaux. Cela invite tout d’abord à s’interroger sur les potentiels des projets en recherche-création, y compris dans leur dimension critique, à élargir le champ des problématiques traitées par la science et à contribuer à l’élaboration de nouveaux objets et de nouvelles méthodologies. Plus largement, un des enjeux est d’évaluer les potentiels – en termes de créativité, d’innovation, d’emploi et de formation – de ces collaborations.

Ce workshop privilégiera des présentations courtes – environ une dizaine de minutes – afin de favoriser les discussions et le partage de connaissances. Des moments de synthèse viseront à établir un premier bilan des actions menées et à esquisser des perspectives pour l’avenir.

Conditions de soumission

Les propositions de communication et les demandes d’information doivent être adressées à Viao@univ-psl.fr

avant le 30 avril 2017.

Calendrier

24 mars 2017 : Diffusion de l’appel à communication

: Diffusion de l’appel à communication 30 avril 2017 : Date limite de la soumission des propositions

15 mai 2017 : Acceptation et diffusion du programme

: Acceptation et diffusion du programme 21 juin 2017 : Workshop

Comité scientifique et d'organisation