Organisation

Cette journée d'étude est organisée par Tatiana Theodoropoulou (ArScAn-UMR 7041 / résidente 2015-2016 de l'Institut des études avancées de Paris) et Haris Procopiou-Abbès (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), avec le soutien de l'IEA de Paris, de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et de l'UMR 7041-ArScAn.

Présentation

La mer est un élément omniprésent dans le paysage méditerranéen, partagé entre des montagnes et des plaines, des côtes et des îles. L’archipel égéen constitue un cas caractéristique de ce monde méditerranéen : 72% du domaine grec, soit 15 000 km de côtes, se trouve au voisinage de la mer ou à une distance inférieure à 25 km (Bintliff, 1977, p. 5). Cette particularité géographique a été souvent mise en avant lors de l’examen de différentes expressions des civilisations qui se sont développées dans le pourtour égéen. On retrouve par ailleurs l’influence du paysage dans l’anthropogéographie de la mer Égée. Strabon qualifia ces peuples d’« amphibiens », des gens qui s’attachent tant à la terre qu’à la mer. La présence d’îles, parsemant la mer Égée et à faible distance les unes les autres, entraîna le développement de la navigation et la conquête de ces territoires insulaires.

Si le paysage égéen est marqué par son aspect marin, le domaine des hommes reste toutefois la terre. Il est habituel de constater que la mer n’est jamais trop loin. Il faut aussi admettre qu’elle reste un territoire inhospitalier qui demande des aptitudes cognitives pour le maîtriser. Diviniser la mer et tourner le dos à la mer coexistent depuis la préhistoire, et ces deux aspects contradictoires sont bien exprimés à travers le registre archéologique, textuel voire ethnographique. Il serait ainsi légitime de dire que « si un mode de vie maritime paraît comme un choix évident pour les populations qui ont habité autour de la mer Égée, il n’est ni unique ni inévitable. Il y a toujours la possibilité du choix et ce choix peut prendre différentes formes et atteindre différents degrés d’intimité » (Vavouranakis 2011, Introduction in The seascape in Aegean Prehistory).

Cette journée d’étude vise à explorer les différentes perceptions du paysage marin à travers les civilisations protohistoriques et historiques de l’Antiquité grecque et romaine en ciblant sur le facteur humain, que ce soit les travailleurs de la mer, marins, explorateurs ou pêcheurs, ou des agents culturels en relation directe ou indirecte avec la mer, dont le degré de familiarisation avec celle-ci reste à évaluer. Les approches archéologiques, historiques et anthropologiques de la journée contribueront ainsi à esquisser une relation diachronique continue ou discontinue avec l’élément marin.

Programme

9h - 9h10 Accueil des participants

9h10 - 9h30 Introduction par Tatiana Theodoropoulou (ancienne résidente IEA de Paris, ArScAn-UMR 7041) et Haris Procopiou (ArScAn-UMR 7041, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Première partie : Paysages marins vus de la terre, paysages terrestres vus de la mer

9h30 - 10h The sea inside: Past research retentions and future conceptual protensions in the study of the Prehistoric Aegean seascapes, Giorgos Vavouranakis (Université caporistriaque d’Athènes), Despoina Catapoti (Université de l’Égée)

(Université caporistriaque d’Athènes), (Université de l’Égée) 10h - 10h30 Making sense of the seascape: elements of cognitive mapping in the ancient Greek literary tradition, Jan-Paul Crielaard (VU Université d’Amsterdam)

(VU Université d’Amsterdam) 10h30 - 10h50 Discussion

10h50 - 11h10 Pause café

11h10 - 11h40 Vivre, travailler et mourir près de l’eau : usages et fonctions multiples du territoire côtier du site minoen de Malia, Maia Pomadère (ArScAn-UMR 7041, Université Paris 1)

(ArScAn-UMR 7041, Université Paris 1) 11h40 - 12h10 The physical and cultural maritime landscape: the case of southern Euboia, Ruben Brugge (VU Université d’Amsterdam)

(VU Université d’Amsterdam) 12h10 - 12h40 "La mer est notre chemin" : l’insularité des cultures polynésiennes, Hélène Guiot (UMR PALOC, MNHN-IRD)

(UMR PALOC, MNHN-IRD) 12h40 - 13h00 Discussion

13h00 - 14h00 Pause déjeuner

Deuxième partie : La perception de la mer dans l’Antiquité, du quotidien au symbolique

14h00 - 14h30 To reach a port we must set sail: Boats and way finding in Prehistoric Aegean, Despoina Catapoti (Université de l’Égée), Giorgos Vavouranakis (Université caporistriaque d’Athènes)

14h30 - 15h00 Marins et paysages maritimes dans le roman grec, Jean-Marie Kowalski (Université Paris 1, École Navale)

(Université Paris 1, École Navale) 15h00 - 15h30 Les travailleurs de la mer à la période romaine, Emmanuel Botte (Centre Camille Jullian CNRS)

(Centre Camille Jullian CNRS) 15h30 - 15h50 Discussion

15h50 - 16h10 Pause café