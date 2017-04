Annonce

Profil general du poste

Statut : Les candidat.e.s devront avoir le statut de professeur.e ou être dans un poste équivalent dans une université étrangère au moment du recrutement.

Le poste de professeur.e des universités ouvert à Sciences Po en histoire de l’Asie a pour objet de renforcer le développement international du Centre d’histoire de Sciences Po.

Discipline : histoire de l’Asie

Depuis quelques années, l’histoire de l’Asie fait l’objet de travaux renouvelés, multiples et importants. Tous les domaines de recherche sont bienvenus, avec une préférence pour l’histoire politique des 19e et 20e siècles, entendue au sens le plus large du terme, de manière à s’inscrire au mieux dans les domaines de recherche du Centre d’histoire. Par Asie, nous entendons aussi bien l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est et l’Asie de l’Est.

Les candidats, quel que soit leur domaine de spécialité en Asie, auront une stature internationale par leurs recherches, leurs activités professionnelles, leurs expériences d’enseignement, leurs publications et leurs compétences linguistiques de l’une ou de plusieurs des langues pratiquées en Asie. Une solide expérience de terrains d’enquête et une réelle familiarité avec les fonds d’archives en Asie est requise.

Un bon niveau d’anglais est indispensable.

Fonctions

Recherche

Par ses publications, le ou la candidat(e) aura démontré sa capacité à mener des recherches innovantes et reconnues internationalement. Les candidats devront aussi démontrer leur insertion dans les réseaux scientifiques internationaux les plus actifs sur les régions concernées. La capacité à chercher des financements pour la recherche, y compris pour les étudiants doctorants, sera un atout tout comme l’aptitude à travailler collectivement. Le professeur ou la professeure participera pleinement à la formation des étudiants à la recherche et à l’encadrement des thèses.

Enseignement

Le service d’enseignement annuel de 128 heures équivalent cours magistral (CM) pouvant se répartir en trois cours magistraux de 24 h et 56 h CM de services pédagogiques complémentaires (1h CM = 6,3h) aux trois niveaux d’enseignement offerts par Sciences Po, son programme de collège, sur le campus de Paris et celui du Havre où le programme Asie est installé, ses masters, et son Ecole doctorale.

Les candidat.e.s doivent maîtriser l’anglais, langue dans laquelle ils/elles seront amené.e.s à enseigner.

La capacité du ou de la candidat(e) à enseigner sur des domaines et des objets qui dépassent les strictes limites de ses intérêts de recherche et sa connaissance des débats internationaux qui animent aujourd’hui l’histoire seront particulièrement appréciées.

Unité de rattachement, contacts

Centre d’Histoire de Sciences Po

http://chsp.sciences-po.fr/

Le Centre d’Histoire de Sciences Po (CHSP) est le centre de recherche en histoire contemporaine de la FNSP.

Sciences Po

Sciences Po est une institution d’enseignement supérieur et de recherche en sciences humaines et sociales. Sa communauté scientifique permanente - 210 professeurs et chercheurs – est structurée en 12 entités solides et reconnues au plan international (dont 5 unités mixtes avec le CNRS et 4 équipes d’accueil) et réparties en 5 départements disciplinaires.

Procédure de recrutement

Pré-qualification

Les professeur.e.s exerçant dans un établissement d’enseignement supérieur hors de France et non qualifié.e.s par le Conseil national des universités (CNU) doivent obtenir la validation du Conseil scientifique de Sciences Po afin de savoir s’ils sont éligibles à cet emploi. Il leur est demandé de se manifester

avant le 9 mai 2017

en écrivant au président du comité de sélection, le professeur Marc Lazar (marc.lazar@sciencespo.fr).

Une fois le poste publié, les candidats éligibles disposeront d’un mois pour saisir leur dossier de candidature dans la base « Galaxie » du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche.

Candidature

Tous les candidats intéressés par ce poste peuvent dès à présent prendre contact avec la direction scientifique de Sciences Po en adressant (sous un format électronique) une lettre d’intention, un CV et des éléments concernant les publications à Marc Lazar, directeur du Centre d’Histoire : marc.lazar©sciencespo.fr ainsi qu’au pôle académique de Sciences Po : drh.poleacademique@sciencespo.fr.

Le poste sera publié officiellement au mois de juin 2017. La procédure qui suivra sera celle prévue pour les recrutements d’enseignants-chercheurs sur des emplois publics.

Les candidats devront alors saisir leur dossier de candidature sur le portail « Galaxie » du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

Ce dossier sera constitué des documents suivants :

Une lettre de candidature avec une présentation des projets de recherche que le/la candidat.e entend mener ;

Un CV et une liste complète de publications ;

3 publications marquantes ;

Un synopsis et, si possible, les évaluations des enseignements dispensés.

Toutes les candidatures seront examinées par le Comité de sélection pour présélectionner 3-4 candidat.e.s qui seront invité.e.s à présenter leurs travaux de recherche lors d’un ‘Job talk’ à Sciences Po devant la communauté académique.

Calendrier

L’examen des candidatures se fera en juillet 2017

Les auditions auront lieu à l’automne 2017

La prise de poste s’effectuera à partir du 1er janvier 2018.

Contacts

Marc Lazar, professeur des universités à l’IEP de Paris

Directeur du Centre d’histoire de Sciences Po

marc.lazar@sciencespo.fr

