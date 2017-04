Annonce

L’unité de recherche ANHIMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques) à partir de l’expérience des programmes qui y sont menés, a souhaité, pour ce colloque, situer et rendre visibles les résultats des recherches récentes ; des recherches qui non seulement renouvellent profondément notre connaissance du passé antique, mais qui, en outre, animent notre regard sur la modernité. En effet, aujourd’hui encore, l’Antiquité est souvent mobilisée pour justifier des modèles présentés comme fondateurs de notre vie en commun : la citoyenneté, la relation entre les hommes et les femmes, la sexualité, la relation à la politique et au spectacle, etc. Or, dans ces domaines, les poncifs sont nombreux et révèlent souvent la méconnaissance des résultats de la recherche récente sur l’Antiquité classique. Tout aussi fondamentale pour notre contemporain est l’analyse des faits religieux de l’Antiquité : la souplesse des dénominations du divin constitue par exemple un des éléments les plus novateurs que la recherche ait mis au jour et permet de penser les relations entre divinités anciennes et divinités nouvelles. Sur le terrain des conflits territoriaux et de la gestion de l’espace, l’étude des « colonisations » de l’Antiquité, de la circulation des personnes et des biens dans l’espace élargi que constitue la Méditerranée antique, de la mixité culturelle ou de l’identité rencontre aussi des questions très actuelles.

Programme

Jeudi 8 juin

14h – 14h30 (Auditorium) / Accueil

14h30 – 15h30 (Auditorium) / Ouverture

Présentation du colloque et de la bibliothèque Gernet-Glotz

Violaine Sebillotte (Paris 1), Marie Lerat (CNRS) et Jean-Louis Ferrary (EPHE/PSL)

15h30 – 16h20 (Auditorium) / Session plénière

Humanités numériques. Nouveaux outils, nouvelles méthodes ?

Coordination : Dan Dana

Aurélien Berra (Paris-Ouest Nanterre), Alcorac Alonso Déniz (CNRS), Dario Mantovani (Pavie), Frédérique Duyrat (BnF, Cabinet des Médailles), Daniel Stökl (EPHE/PSL)

16h20 – 16h40 / Pausecafé

16h40 – 18h (salle Benjamin) / Atelier, Ce que changent les nouveaux outils numériques

Neoi : une base de données multidirectionnelle : Stéphanie Wyler (Paris 7/USPC) & Anne-Françoise Jaccottet (Genève)

(Paris 7/USPC) & (Genève) CIRCE / inventaire topographique des lieux de culte de la Grèce ancienne : François de Polignac (EPHE/PSL), Sonia Darthou (U. d’Evry) & Jean-Sébastien Gros (British School of Athens)

(EPHE/PSL), (U. d’Evry) & (British School of Athens) LEPOR / base de données des lois comitiales du peuple romain : Jean-Louis Ferrary (EPHE/PSL) & Dario Mantovani (Pavie)

(EPHE/PSL) & (Pavie) Epigraphica Romana / base de données sur les nouvelles inscriptions latines : Nicolas Tran (CNRS)

Film sur les fragments de l’inscription monumentale d’Autun : Antony Hostein (EPHE/PSL)

18h (salle Warburg) / Pot de bienvenue

Vendredi 9 juin

9h30-10h45 (Auditorium) / Session plénière

Circulations, transferts culturels et religieux

Coordination : Nicole Belayche (EPHE/PSL) Alain Bresson (Chicago), Corinne Bonnet (Toulouse) & Kapil Raj (EHESS/PSL)

10h45-11h / Pause café

11h-12h15 (Auditorium) / Session plénière

Historiographie et patrimoine

Coordination : Jean-Pierre Vallat (Paris 7/USPC)

Table ronde animée par Alain Schnapp (Paris 1)

12h15-13h30 (salle Warburg) / Pause buffet

13h30 -17h30 / Ateliers en parallèle

13h30-15h20 (Salle de séminaire de la BnF Richelieu)

Atelier/ Historiographie et patrimoine I

Objets antiques et collectionnisme : Daniela Ventrelli (CNRS)

(CNRS) La monnaie antique aujourd’hui : Antony Hostein (EPHE/PSL) & François de Callataÿ (EPHE/PSL)

Table ronde avec Frédérique Duyrat (BnF), Haïm Gitler (Jérusalem), Chris Howgego (Oxford), Stéphane Martin (Nimègue), Arnaud Suspène (Orléans).

13h30-15h20 (salle Demargne)

Atelier/ Transferts culturels et religieux I

Les transformations des « modèles » athéniens (droit et religion)

La notion juridique de clérouquie, d’Athènes à Alexandrie : Jean-Christophe Couvenhes (Paris 4) & Bernard Legras (Paris 1)

(Paris 4) & (Paris 1) Les « mystères » à l’époque romaine, un « transfert » d’Éleusis ? Nicole Belayche (EPHE/PSL), Philippe Borgeaud (Genève) & Francesco Massa (Genève)

15h20-15h40 / Pause café

15h40-17h30 (salle Grodecki)

Atelier/ Historiographie et patrimoine II

L’instrumentalisation de l’archéologie et du passé, de la colonisation à aujourd’hui. « Le cas Vercingétorix » : Monique Dondin-Payre (CNRS) & Michel Reddé (EPHE/PSL)

(CNRS) & (EPHE/PSL) Carthage : Meriem Sebaï (Paris 1) & Fabienne Queyroux (Bibliothèque de l’INHA)

(Paris 1) & (Bibliothèque de l’INHA) Palmyre : Laurence Gillot (Paris 7/USPC) & Annie Sartre (U. d’Artois)

(Paris 7/USPC) & (U. d’Artois) « Roman Greeks : Another Renaissance ? » : entretien avec Ewen Bowie (Oxford), mené par Sophie Lalanne (Paris 1) & Gabrielle Frija (Paris-Est Marne-la-Vallée)

15h40- 17h30 (salle Demargne)

Atelier/ Transferts culturels et religieux II : circulation des personnes et des cultes en Mésopotamie et dans le monde grec

La notion de « circulation » : Laurent Capdetrey (Bordeaux 3)

(Bordeaux 3) Babylone, Syracuse et Pergame, centres de pouvoir et circulation des savoirs : Grégory Chambon (EHESS/PSL), Maria Cecilia D’Ercole (EHESS/ PSL) & Ivana Savalli-Lestrade (CNRS)

(EHESS/PSL), (EHESS/ PSL) & (CNRS) Epiclèses en contextes. Transferts et réinventions : François de Polignac (EPHE/PSL) & Adrian Robu (EPHE/PSL)

Samedi 10 juin

9h30-10h45 (Auditorium) / Session plénière

Anthropologie des représentations

Coordination : Nikolina Kei (EHESS/PSL), Claude Calame (EHESS/PSL) & Nikolaus Dietrich (Heidelberg)

10h45-11h / Pause café

11h-12h15 (Auditorium) / Session plénière

Autour du politique. Le modèle civique en question

Coordination : Sylvia Estienne (ENS) & Emmanuelle Valette (Paris 7/USPC) Jean-Michel David (Paris 1) & Anna Heller (Tours)

12h15-13h30 (salle Warburg) / Pause buffet

13h30 -17h30 / Ateliers en parallèle

13h30-15h (salle Fabri de Peiresc) Atelier / Anthropologie du visuel

Figurer les dieux et les rituels

Table ronde avec Véronique Dasen (Fribourg), Nikolaus Dietrich (Heidelberg), François Lissarrague (EHESS/PSL), Gabriella Pironti (EPHE/PSL), Emmanuelle Rosso (Paris 1), Richard Veymiers (Leiden), Marie-Christine Villanueva (CNRS)

13h30-15h (salle Demargne) Atelier/ Autour du politique I

La cité : participation, exclusion / intégration, hiérarchisation

Coordination : Paulin Ismard (Paris 1)

La société depuis ses marges : Romain Guicharrousse (Paris 1)

(Paris 1) Contrôler la société : Aurélie Damet (Paris 1) et Raphaëlle Laignoux (Paris 1)

(Paris 1) et (Paris 1) Genre et politique : Violaine Sebillotte (Paris 1) Table ronde avec Simona Cerutti (EHESS/PSL)

15h-15h15 / Pausecafé

15h15-16h45 (Auditorium)

Atelier/ Espace et politique : Terra communis

Table ronde : Les espaces communs, espaces de parcours et de rencontres Afrique de l’Ouest : Danouta Bagnoud-Liberski (CNRS), Inde : Silvia d’Intino (CNRS), Grèce : René Koch-Piettre (EPHE/PSL), Crète minoenne : Iris Tzachili (U. Crète) & Phoibé Giannisi, artiste contemporaine.

15h40-17h30 (salle Fabri de Peiresc) Atelier/ Autour du politique II

Spectacles du politique dans l’espace urbain

Le corps en politique : Noémie Villacèque (Reims), Valérie Huet (Brest) & Florence Gherchanoc (Paris 7/USPC)

(Reims), Valérie Huet (Brest) & Florence Gherchanoc (Paris 7/USPC) Espace et politique : Stéphane Benoist (Lille) et Christine Van Cauwenberghe (Lille)

(Lille) et Christine Van Cauwenberghe (Lille) Parole, autorité, pouvoir : Vincent Azoulay (Paris-Est Marne-la-Vallée) Table-ronde avec Yves Sintomer, politologue (Paris 8)

16h45-17h / Pause café

17h-18h30 (Auditorium) / Clôture

L’Antiquité dans le monde contemporain

Coordination

Nicole Belayche, Florence Dupont (Paris 7/USPC), Véronique Rey-Vodoz (Musée de Nyon, Suisse) & Zhang Wei (Fudan University)