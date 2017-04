Annonce

Argumentaire

La connaissance de la réalité et du devenir de l’islam contemporain et du vécu des populations musulmanes ainsi que des relations entre musulmans et non-musulmans est importante pour de nombreuses professions : des enseignants aux travailleurs sociaux, des administrateurs ou agents publics aux journalistes, etc. Un nombre croissant d’étudiants s’intéressent également à ces phénomènes qui les interpellent par leur proximité ou leurs impacts sur le monde contemporain. Enfin, de nombreuses personnes engagées dans une démarche individuelle d’apprentissage sur l’islam, essaient également d’approfondir leur compréhension de ses évolutions complexes et rapides.

Cette Summer School entend offrir, dans un temps limité de travail intensif, des éléments de base et des clés de lecture pour analyser le devenir contemporain de l’islam. Ellepropose un programme soucieuxde rencontrer les questions qui se posent en Europe autour de la présence de l’islam, tout en donnant des outils d’analyse de ce qui se passe dans le paysage global de l’islam.

La formation comprend 30 heures : elle consiste en une demi-journée d’introduction générale suivie par cinq jours d’approfondissement thématique. La méthode pédagogique combine des cours magistraux, des ateliers et une journée d’étude dans un esprit de travail universitaire critique et documenté. La Summer School bénéficie de l’apport de spécialistes belges et européens de l’islam contemporain et de la longue expérience du Centre interdisciplinaire d’études de l’islam contemporain, un des principaux centres de recherche reconnus au plan européen pour son expertise multidisciplinaire.

1. Thème d’approfondissement : l’autorité dans l’islam contemporain

Comment comprendre et situer l’autorité dans le sunnisme ? Sociologues, anthropologues ou islamologues avancent souvent que si l’islam chiite est assez bien structuré, « l’islam sunnite ne dispose pas d’autorité religieuse centrale et hiérarchisée », malgré la reconnaissance inévitable de figures d’autorités. Pour certains chercheurs, la communauté est la source de l’autorité en islam. Pour d’autres, les tenants de chaque école juridique spécifique, madhhab, incarnent l’autorité légale. Une quatrième posture stipule qu’Allah est la plus grande autorité en islam. Une autre perspective accorde l’autorité au Coran et/ou à la sunna, ou encore au consensus des savants. Mais lesquels ? Certaines autorités religieuses et/ou politiques ? Certaines voix, enfin, vont jusqu’à nier l’existence d’une autorité religieuse en islam. Il s’agit là « d’une assourdissante cacophonie des voix de l’autorité » (Clayer & Papas, 2013 : 2) pour les auteurs de L'autorité religieuse et ses limites en terres d'islam.

Cette pluralité d’autorités apparaît, à première vue, dépourvue de toute logique religieuse et sociale. Il n’en est rien. Mais il n’empêche que l’importante vitalité qui caractérise les communautés musulmanes a pour conséquence un conflit d’autorités entre les différents acteurs du champ d’autorité sunnite. Comme dans toute dynamique culturelle ou sociale, des tensions, des recentrements, des confrontations et des consolidations réciproques prennent lieu.

On observe davantage cet état fragmenté de l’autorité religieuse dans l’islam sunnite en Europe, où sont rassemblées des populations musulmanes aux identités et appartenances ethno-nationales, aux sensibilités religieuses les plus diversifiées et où de nouveaux enjeux se posent dans le cadre de sociétés non majoritairement musulmanes, sécularisées et très fortement interconnectées en lien au développement des sciences et techniques, dont celles de la communication.

Comme le montrent les débats sur la formation des cadres musulmans en France et en Belgique, la question de l’autorité fait désormais l’objet de vifs débats sociétaux et se décline essentiellement en quatre trois volets : qui est considéré comme un cadre religieux dans le contexte européen et selon quels critères ? qui forme(ra) ces cadres et à partir de quelles légitimités ? Quelles sont les compétences et les contenus de ces formations ? Et qui garantira l’autorité de ces cadres formés ?

Les réponses à ces questions supposent de comprendre, en amont, le mode de fonctionnement et de pensée relatifs à la légitimité dans le monde musulman. Qu’est ce qui est considéré comme légitime dans l’islam sunnite contemporain notamment, et à partir de quelle posture ? Quels critères et sources de légitimité ? Et, dans le contexte contemporain de globalisation, dans quelle mesure celles-ci sont-elles questionnées voire poussées à se transformer, dans leur nécessité de maintenir un lien avec les jeunes ?

Il sera question de faire un état des débats contemporains en France et en Belgique dans les milieux musulmans concernant les logiques de légitimation et dedélégitimation du savoir religieux et de l’autorité religieuse dans la pensée sunnite contemporaine, d’en analyser les enjeux principaux en prenant en compte la diversité des positions et des courants, les logiques dominantes, les concurrences et les tensions.

2. Le programme d’enseignement

Cours de base

Introduction générale qui posera certains jalons relatifs aux questionnements et changements dans le monde musulman, notamment les modes d’organisation ainsi que les appartenances et identités chez les musulmans européens

Approche sociologique de l’autorité en général

Approche comparée des autorités religieuses



Approche théologique et doctrinaire des figures de l’autorité dans l’islam sunnite et ses transformations



Approche théologique et doctrinaire des figures de l’autorité dans l’islam chiite et ses transformations



Approche socio-anthropologique des autorités musulmanes en contexte européen



Table ronde sur la formation des autorités religieuses dans les pays majoritairement musulmans : les cas du Maroc, de la Turquie et de l’Arabie Saoudite



Table ronde sur la formation des autorités religieuses dans les pays européens : les cas de l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne

Ateliers

Le but des ateliers est d’approfondir des thématiques spécifiques en valorisant les échanges sur base de lectures personnelles effectuées dans le cadre limité de la semaine.

Variété des modalités de transmission dans le contexte européen

Autorités intellectuelles : approfondissement de quelques figures de l’islam européen

Rapports à l’autorité chez les frères musulmans

Rapports à l’autorité religieuse chez les jeunes

Remise en cause de l’autorité religieuse par des féministes musulmanes

Autorité musulmane et internet

Journée d’étude « Panorama et enjeux autour de la formation des cadres religieux en Belgique »

Réunissant chercheurs et acteurs de terrain, cette journée d’étude conclusive portera sur une sociologie du leadership religieux belge.

3. Public

Le programme s’adresse à toute personne intéressée par les réalités complexes des islams contemporains. Plus spécifiquement, ce programme s’adresse à des personnes travaillant ou engagées dans :

L’enseignement

Les institutions publiques fédérales, communautaires, communales (travailleurs sociaux, forces de police, éducateurs etc.)

Le secteur associatif, musulman ou non

Les médias

Des études : étudiants inscrits dans un programme d’islamologie ou de sciences humaines finalisés à l’étude de l’islam, ou réalisant un travail de fin d’études dans le domaine ou en cours de formation doctorale.

L’inscription engage à suivre la totalité des cours et permet l’octroi d’une attestation de fréquentation délivrée par la Faculté des sciences politiques et sociales de l’UCL.

4. En pratique

Les cours ont lieu la semaine du 21 au 26 août 2017 , de 9h15 à 17h15, à Louvain-la-Neuve.

, de 9h15 à 17h15, à Louvain-la-Neuve. Conditions d’admission : détenir un diplôme d’études secondaires supérieures (équivalent baccalauréat) ou une expérience professionnelle dans le domaine.

Droits d’inscription : le minerval s’élève à 180 euros. La somme est à payer avant le 30 juillet 2017. Quelques bourses d’étude sont disponibles (informations disponibles sur demande).

Coordonnées bancaires:

IBAN: BE11.3100.9590.0148

BIC (SWIFT): BBRUBEBB

Titulaire : Université catholique de Louvain

Banque ING

2, rue des Wallons

1348 Louvain-la-Neuve

En communication, merci de bien vouloir indiquer « L1.11400.060 + Nom en majuscule - prénom »

Logement : quelques chambres individuelles disponibles sur demande à Louvain-la-Neuve pendant la durée de la Summer School (32 €/nuit).

5. Comment s’inscrire ?

Envoyer, avant le 30 juin 2017, un formulaire d’inscription rempli accompagné d’une preuve de diplôme mail d’inscription à summerschool-cismoc@uclouvain.be

ou via l’adresse postale (PAS par recommandé) :

Centre Interdisciplinaire d'Etudes de l'Islam dans le Monde Contemporain – IACCHOS (à l’attention de Mme S. Lorent), Université catholique de Louvain (UCL), Collège Jacques Leclercq, Place Montesquieu 1, SH02- L2.08.01, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique

Pour toutes questions complémentaires, contactez : ghaliya.djelloul@uclouvain.be

Comité de sélection

Brigitte Maréchal (UCL),

Felice Dassetto (UCL),

Abdessamad Belhaj (UCL),

Ghaliya Djelloul (UCL)

Programme détaillé disponible le 30 avril 2017 sur : https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/iacchos/cismoc/evenements/summer-school-islams-et-mondes-contemporains.html