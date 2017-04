Annonce

Présentation

Les journées d’étude « Discipliner le sexuel » (8-9 juin 2017) font suite aux journées « Sexualité(s) et enfermement en Europe » (décembre 2014) précédemment organisées qui ont fait apparaître l’importance de saisir les manières diverses dont le sexuel peut être discipliné. Au-delà des seuls lieux d’enfermement (prisons, camps, couvents, asiles, etc.) sur lesquels s’est focalisé le précédent événement, les journées d’étude « Discipliner le sexuel » questionne d’autres formes d’énonciation formelles de normes et disciplines sexuelles.

Les journées d’étude réunissent 21 présentations organisées autour de cinq panels : « Méthodologie et histoire » ; « Politique(s) et sexualité(s) » ; « Normes, contre-normes et rites » ; « Histoire, espaces, pratiques et discours sur la non-mixité » et « Dire et représenter ».

Les journées d’étude « Discipliner le sexuel » sont organisées dans le cadre du programme « Epistémologie de la sexualité » (partenariat MESHS), avec le soutien du Clersé (Université Lille 1), du Ceries (Université Lille 3), de l’Iris (EHESS).

Informations et inscriptions

Entrée libre et gratuite

gwenola.ricordeau@univ-lille1.fr

Programme

Jeudi 8 juin

Session « Méthodologie et histoire » (14h-17h)

Présidente de session : Julie Mazaleigue

La sexualité dans la philosophie positiviste d’Auguste Comte, et ses effets dans le discours nationaliste de l’Action française, Brigitte Demeure

Éros et socialisation : sexualité, érotisme et sociologie naissante, Chiara Piazzesi

« Raconte-nous ton étude, dépravé (fais-nous rire). » - Réactions individuelles en rapport avec les recherches sur les sexualités, et positionnements des chercheurs, Tanguy Vandenabeele

La santé sexuelle : un outil de bio-pouvoir ?, David Simard

Maid in the Philippines. Qualifier les sexualités, sexualiser les qualités, Julien Debonneville

Gestion des sexualités dans un centre fermé. Réflexions sur la normalisation de l’intime dans un centre de réhabilitation pour usagères abusives de drogues au Liban, Francis Vernède

Vendredi 9 juin

Session : « Dire et représenter » (10h-11h15)

Présidente de session : Lucile Ruault

Mâles initiés et mal initiés : la sexualité masculine à l'épreuve de la norme chez Zola, Marion Caudebec

Écriture du sexuel et auto-analyse chez Didier Eribon et Annie Ernaux, Juliette Plé

Le travail du sexe dans les (auto)représentations littéraires et scéniques : soumission et résistance aux normes sexuelles et de genre, Yagos Koliopanos

Session « Politique(s) et sexualité(s) » (11h15-12h30)

Président de session : Matthias Thibeaud

Abstinence, Be faithful, use a Condom : Analyse critique d’une politique d’éducation à la sexualité implantée au Vanuatu, Alice Servy

Encadrer la prostitution dans les territoires français occupés par les Allemands entre 1914 et 1918, Nicolas Charles

Gestion de la sexualité des jeunes en colonie de vacances en France : stratégies adultes d’encadrement et stratégies juvénile de contournement, Yaëlle Amsellem-Mainguy, Aurélia Mardon

Session « Normes, contre-normes et rites » (14h-15h30)

Présidente de session : Ipek Mercil

« Estando echada en la cama en la forma regular » : les procès de nullité de mariage pour impuissance et l’affirmation des normes de la sexualité conjugale (Espagne, XIX e siècle), Marie Walin

"Je reviens, je vais inséminer la patiente !". Sexualité et médecine : quelles négociations au sein d’un centre italien d’assistance médicale à la procréation ?, Lea Linconstant

« Après je me douche ». Sexualité, normes religieuses et disciplines des corps dans les récits de jeunes musulmans, Vulca Fidolini

Réduire quels risques ? Chemsex et avatars d'une santé gay post-sida, Laurent Gaissad

Session « Histoire, espaces, pratiques et discours sur la non-mixité » (15h45-17h30)

Président de session : Tanguy Vandenabeele

Éteindre l'embrasement, contrôler l’éréthisme sexuel du tuberculeux dans le premier tiers du XXe siècle, Julien Gaillard

La mixité en contexte de « révolution sexuelle » : quelle place en institution de protection de la jeunesse catholique belge ?, Lynn Bruyère

La non-mixité au Centre Lesbien de Documentation et d'Archives : où est le sexuel, où est le genre ?, Marine Gilis

La détention des mineur·e·s au regard de la mixité et non-mixité dans quatre prisons de métropole, Yaëlle Amsellem-Mainguy , Benoit Coquard , Arthur Vuattoux

, , La subjectivation des femmes incarcérées par l’intermédiaire de la sexualité, Ipek Merçil

Conclusions

Comité d’organisation