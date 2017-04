Résumé

L'Institut franco-allemand de sciences historiques et sociales (IFRA-SHS) de Francfort propose deux bourses scientifiques de moyenne durée pour l'été 2017. Elles s'adressent à des doctorants (bourse Mandrou de 1300 euros) et postdoctorants (bourse Monod de 1500 euros) engagés dans une recherche en sciences humaines portant sur l’histoire et la civilisation des pays germaniques du Moyen Âge à la première moitié du XXe siècle, ou sur des sujets relevant d’autres disciplines des sciences sociales, dont la dimension franco-allemande constitue un élément important et une réelle plus-value scientifique.