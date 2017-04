Annonce

Las propuestas podrán tomar perspectivas disciplinarias variadas desde la historia, la etnología, la literatura, la historia del arte, la sociología, etc. Con una extensión máxima de 10 líneas y una bibliografía de referencia, irán acompañadas de una hoja de vida ( 10 líneas ). Se indicará un tema de estudio entre los paneles del Congreso. Las sumillas se presentarán como avances de investigación científica y trabajos inéditos. A partir de las ponencias presentadas en el Noveno Congreso de la AIP en Burdeos se concertará una publicación selecta.

Argumentaire

Le neuvième Congrès International des Péruvianistes aura lieu les 21, 22 et 23 novembre 2018 à l’Université Bordeaux Montaigne dans le cadre du projet “Écritures migrantes: Amérique latine-France” porté par Isabelle Tauzin-Castellanos (Institut Universitaire de France). A cette occasion, le Congrès aura une double orientation. D’une part, ce sera un hommage au péruvianiste émérite Bernard Lavallé, professeur durant plus de vingt-cinq ans à l’université Michel de Montaigne Bordeaux 3. L’autre axe du neuvième Congrès sera l’œuvre de Manuel Gonzalez Prada, à l’occasion du centenaire de la mort du philosophe et poète péruvien à Lima en 1918, un quart de siècle après son séjour à Bordeaux (1895).

Hommage à Bernard Lavallé - Thématiques

Criollisme et métissage Caciques et médiateurs ethniques Questionnement de l’ordre colonial Familles et alliances dans le Pérou colonial Nouvelles sources et lectures inédites Mythes et chroniques. Histoire andine Iconographie de la vice-royauté Histoire religieuse Histoire globale et histoire régionale Histoire sociale et intellectuelle Histoire des migrations Le Pérou contemporain

Centenaire de Manuel Gonzalez Prada - Thématiques

Manuel Gonzalez Prada avant 1879 Précurseurs et modèles Écrits sur les luttes et les guerres Voyages intérieurs et à l’étranger Engagements politiques et sociaux Mouvement Colonida et avant-gardes République aristocratique et politique de l’opprobre Interprétation des ouvrages mineurs Archives et bibliothèques: à la découverte de sources inédites Manuel Gonzalez Prada et l’indépendance du Pérou Iconographie Traductions

Modalités de soumission

Les propositions pourront se situer dans différents champs disciplinaires (histoire, ethnologie, littérature, histoire de l’art, sociologie, etc.). D’une longueur de 10 lignes comme maximum, elles seront accompagnées d’une bibliographie de référence et d’un bref curriculum vitae (10 lignes). Le résumé soumis sera accompagné de l’indication de la thématique dans laquelle il se situe. Il s’agira de propositions innovantes en vue de la présentation à Bordeaux en 2018 de communications scientifiques inédites. Les communications valorisées lors du 9e Congrès de l’Association Internationale des Péruvianistes feront l’objet d’une publication.

La soumission des propositions se fera jusqu’au 15 novembre 2017

Direction électronique pour l’envoi des propositions: congresoperuanista2018@gmail.com

Les auteurs des propositions acceptées seront informés avant le 31 décembre 2017.

Les droits d’inscription correspondant à la programmation, communication, logistique et déjeuners sur place seront de 50€ (sans le dîner de clôture) et 80€ (incluant le dîner de clôture). Le règlement des droits d’inscription se fera par la plateforme de paiement en ligne de l’université Bordeaux Montaigne. Les frais de visa, de transport et nuitées seront à la charge des participants.

Comité d’organisation – Comité scientifique international