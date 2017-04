Annonce

PROGRAMME

Jeudi 20 avril 2017

09h30 Accueil participants

10h00 Felicity Heal (Jesus College, Oxford) et Gwendoline de Mûelenaere (UCL) : Introduction

Session 1 – Le don mis en image

Président de séance : Ralph Dekoninck (UCL)

10h30 Tania Van Hemelryck (UCL) : De la « bour-don-disation » ou (re)penser la mise en scène du livre à la cour des ducs de Bourgogne

11h00 Laure Fagnart (F.R.S-FNRS, ULg) : Dons de livres à Louise de Savoie

11h30 Béatrice Beys (Université de Bourgogne) : Le donateur et le prince dans les manuscrits dédicacés aux rois et reines de France de 1498 à 1547

12h00 Discussion

12h30 Déjeuner

Session 2 – Don de mots, don mis en mots

Présidente de séance : Tania Van Hemelryck (UCL)

14h00 Damien de Callataÿ : Les œuvres de beauté et les œuvres de bonté. Deux exemples de don

14h30 Mathilde Vidal (Université Paris Diderot) : « Pour tes estreines je te donne/ Ce que je ne me puis donner » : les représentations paradoxales du don dans les poèmes d’étrennes du XVIe siècle

15h00 Discussion

15h30 Pause

16h00 Miguel Palou Espinosa (European University Institute of Florence) : “Più fedel protettione che dal suo genitore”: indirect self-fashioning and gift-giving discourse in Italian printed music books during the early Seicento

16h30 Vincenzo Paudice (UCL) : La mise en scène du don dans la littérature artistique de la première modernité : les fresques de la Galerie Farnèse dans Les Vies de Giovanni Pietro Bellori

17h00 Discussion

Vendredi 21 avril

Session 3 : Le don de la dévotion

Présidente de séance : Annick Delfosse (ULg)

09h30 Delphine Bastet (Université de Paul Valéry – Montpellier III) : La mise en scène des dons de dévotion dans la cathédrale Notre-Dame de Paris (1630-1725) : les enseignements d’un cas particulier

10h00 Valeria Motta (EHESS) : Quand le ciel répond : les effigies votives du sanctuaire de la Madone des Grâces de Mantoue (XVe-XVIe siècles)

10h30 Discussion

11h00 Pause

11h30 Caroline Heering (FNRS-UCL) : Pérenniser le don : la fête comme don et le don dans la fête dans les cérémonies de canonisation des saints Ignace et François-Xavier en 1622

12h00 Lise Constant (FNRS-UCL) : Le don de la dévotion. Représentations d’actes de donation de/aux statues miraculeuses de la Vierge dans les anciens Pays-Bas

12h30 Discussion

13h00 Déjeuner

Session 4 : Publicité et médiums du don

Présidente de séance : Aline Smeesters (UCL)

14h00 Gwendoline de Mûelenaere (UCL) : Les stratégies de mise en scène du don dans les thèses illustrées dans les anciens Pays-Bas méridionaux à l’époque moderne

14h30 Wim Nys (Musée de l’Orfèvrerie, de la Joaillerie et du Diamant, Anvers) : Les dons aux Primus de l’université de Louvain aux XVIIe et XVIIIe siècles. La présentation et la valeur des cadeaux d’orfèvrerie

15h00 María Dolores Sánchez-Jáuregui (Harvard Art Museums) : The Philosophy Chamber at Harvard University (1766-1820): Gifts, donors and display

15h30 Discussion

16h00 Remarques conclusives

---

Colloque organisé par le Group for Early Modern Cultural Analysis (GEMCA)

Salle du Conseil

Collège Érasme

Place Blaise Pascal, 1

1348 Louvain-la-Neuve

Comité organisateur

Gwendoline de Mûelenaere et Caroline Heering (FNRS-UCL)

Comité scientifique