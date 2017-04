Résumé

Bruxelles, ancienne capitale de duché et actuelle capitale de l'Europe, doit l’éclosion d’une activité culturelle et intellectuelle foisonnante au rôle politique qu’elle a joué depuis de nombreux siècles. Cette effervescence est connue de manière fort inégale, particulièrement en ce qui concerne les mondes de l’édition et de la librairie au cours de l’époque moderne. Des spécialistes se réuniront au cours d’une journée d'étude autour de l’édition à Bruxelles depuis le XVe siècle jusqu’à nos jours, afin de poser un regard rétrospectif de plus de cinq siècles sur le milieu du livre à Bruxelles, à travers ses mutations jusqu’aux derniers développements contemporains.