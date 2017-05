Annonce

Argumentaire



Au quotidien, dans de nombreux services et établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, le respect de l’intimité et de la vie sexuelle des personnes accompagnées est une source permanente de questionnements éthiques qui concernent autant les personnes accompagnées et leur entourage que les professionnels.

Comment concilier le respect de la pudeur des personnes avec les impératifs du soin ? Comment assurer la protection physique et psychique des personnes vulnérables sans menacer leur intimité ? Quelles sont les limites du soin et de l’accompagnement face à une protection légitime des vulnérabilités ? Quand basculent-ils vers une surveillance intrusive et un contrôle abusif ? Comment accueillir et accompagner les normes de l’intimité de l’autre ? Quelle place pour les représentations des professionnels face au corps, à la vie privée ou à la sexualité des personnes ?

Souvent vécue comme une source d'embarras ou de contraintes, la vie sexuelle des personnes vulnérables suscite fréquemment des interrogations. Entre tabous, silence, déni ou rejet, jusqu’où les soignants doivent-ils ou peuvent-ils accompagner cette sexualité ?

En réunissant de nombreux acteurs d’horizons différents, cette deuxième journée de l'EREPL veut privilégier l’expression de la diversité des pratiques, des points de vue, des questionnements au bénéfice d’une réflexion éthique collégiale sur la place de l’intimité dans le soin et l’accompagnement.

Programme



Vendredi 09 juin 2017

au CCI de la Roche sur Yon

8h30 – Accueil des participants

9h00 - Allocutions d’ouverture

9h30 – Conférence « L’intimité et ses avatars : perspectives historiques »par Frédéric LE BLAY Maître de Conférences, UFR Lettres & Langages, Université de Nantes, Chercheur au Centre François Viète : Epistémologie, Histoire des Sciences et des Techniques.

10h15- Le respect de l’intimité en EHPAD / Sarah FORGETPsychologue-CH Château-du-Loir

10h30 – L’intimité à l’épreuve du soin / Magali DUMONTcadre de santé – CHU Nantes

11h00 – Pause

11h30 – Table ronde : « Regards croisés sur l’intimité »animée par Aurélien DUTIER (EREPL) et Dr Laurent BOIDIN (CHD La Roche-sur-Yon)

Myriam GODET juriste CEFRAS – Angers

Laurence LECONTE directrice département hygiène sociale de la Sarthe John BALLET formateur IFPS La Roche-sur-Yon

Dr Delphine DIDELOTCH Mazurelle La Roche-sur-Yon

Michel BILLE sociologue - Poitiers

13h00 –Déjeuner sur place 14h00 – Conférence « L’intimité mise à nu ?» par Michel BILLE Sociologue, ancien directeur adjoint de l’IRTS de Poitiers, Président de l’UNIORPA (Union Nationale des Offices de Retraités et Personnes Agées), membre du Conseil Scientifique de l’Union Nationale France Alzheimer 15h00 – Table ronde : « Quelle place pour la vie sexuelle des personnes accompagnées en établissement » animée par Dr Miguel JEAN (EREPL) et Géraldine PORIEL (Formatrice IFE Laval)

Jean-Yves GUERIN, directeur EHPAD Résidencedu Moulin-Rouge – La Roche sur Yon

Claire PICHAUD, éducatrice spécialisée, Service d’accompagnement à la vie sociale ADAPEI44, Légé Dr Didier VINCENT, médecin-co EHPAD Ile de Nantes – Nantes Roselyne BREMAUD, assistante sociale, Mutualité Française Anjou Mayenne

Aline VIGNON-BARRAULT, Professeur de droit privé et sciences criminelles, Faculté de droit d'Angers

17h00 - Conclusion de la journée