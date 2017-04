Résumé

Cette journée a pour objet d'étude le théâtre comme instrument de protestation et de dissidence en Espagne dans les dernières années de la dictature et au début de la démocratie. L’objectif de cette journée est donc de s’interroger sur le caractère revendicatif, critique et protestataire du théâtre et les moyens mis en place dans un contexte de répression culturelle, ainsi qu’à l’aube de la démocratie.